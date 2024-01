Copa Africana: Costa de Marfil arranca su ambicioso recorrido

La edición número 34 de la Copa Africana de las Naciones tendrá, por segunda vez en su historia, a Costa de Marfil como país anfitrión. Por eso, los locales aspiran a ser grandes protagonistas de este evento, donde debutarán ante Guinea Bissau el próximo sábado a las 17.00 (hora de Argentina) en el Estadio Olímpico Alassane Ouattara, ubicado en Abiyán.

Este partido será el inicio del camino para los conducidos por Jean Louis Gasset, que buscarán revalidar lo conseguido en 1992 y 2015 para darle al país el tercer título de su historia. Esta vez, deberán lidiar con la presión de ser locales y tener en el mismo grupo a la siempre difícil Nigeria, por lo que será fundamental para Los Elefantes tener un comienzo sólido el próximo sábado.

Por su parte, Guinea Bissau no es un elenco que despierte demasiadas expectativas, ya que actualmente que se encuentra fuera del top 100 en el Ranking de la FIFA, nunca ha participado de un Mundial, ni tampoco ha ganado un partido en la historia de la Copa Africana. En su último amistoso, recibió seis goles por parte de Mali, por lo que conseguir un buen resultado en este partido sería una verdadera hazaña para un plantel repleto de jugadores que militan en equipos de segundo orden.

Apuesta Pronóstico Cuota Marcador correcto descanso/final Costa de Marfil ganará ambos tiempos 1.80 en bet365 Más/menos goles Habrá más de 2,5 goles 2.05 en bet365

Los Elefantes buscarán mostrar su superioridad en todo momento

Las expectativas en el país son enormes. Costa de Marfil se presentará el sábado ante más de 60 mil personas con el objetivo de redondear una sólida actuación que lo impulse como candidato al título y todas las condiciones están dadas para que sea una fiesta, sobre todo por su estado de forma actual y las dificultades que presenta el rival.

Los anfitriones llegan a este encuentro tras golear por 5 a 1 a Sierra Leona y con una racha de siete partidos consecutivos sin perder, por lo que la última caída data recién de junio del 2023. A su vez, tienen un potencial ofensivo considerable (han marcado 16 goles en los últimos tres partidos) y, si bien no cuentan con una estrella rutilante, conforman una plantilla con jugadores que se mantienen en el primer nivel para formar parte de un elenco sólido y protagonista.

Enfrente estará Guinea Bissau, cuyas últimas actuaciones han dejado mucho que desear y, salvo un triunfo ante Nigeria en marzo del año pasado, no ha dado ninguna señal de mostrarse competitivo. Sobre todo en los últimos encuentros, donde fue goleado por Mali y no pudo ante Guinea ni Burkina Faso. Sin dudas, por presente, contexto y jerarquía, los dirigidos por Baciro Candé no son candidatos a mostrarse competitivos en este partido.

Se esperan noventa minutos de goles

La actuación local tiene que ser convincente y para eso apostará a sacar a relucir su potencial goleador ante un elenco menor. El hecho de que Costa de Marfil lleve cinco partidos consecutivos marcando goles y en los últimos tres una cantidad destacada, lo pone como un claro candidato a llevarse el triunfo con buen margen.

Por eso, el elenco de Gasset puede sacar provecho de las marcadas falencias que ha mostrado su rival en los últimos partidos para marcar una buena diferencia que le permita convertir, al menos, tres tantos.