Países Bajos vs Marruecos Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 29/06/26

Mejores apuestas Países Bajos vs Marruecos

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Países Bajos 1-1 Marruecos

Países Bajos 1-1 Marruecos Pronóstico de goleadores: Países Bajos: Brian Brobbey - Marruecos: Ismael Saibari

La selección de Países Bajos parece ir a más con cada partido que pasa. Están empezando a posicionarse como una verdadera potencia en este Mundial.

Una cómoda victoria por 3-1 sobre Túnez les permitió alcanzar los dobles dígitos goleadores en el torneo, por lo que Ronald Koeman debe de estar muy satisfecho. Sin embargo, su próximo compromiso será, sin duda, el más difícil hasta la fecha.

Marruecos, por su parte, llegará a México con la confianza por las nubes. Los hombres de Mohamed Ouahbi han demostrado una enorme capacidad de resistencia en la competición y superaron la fase de grupos invictos. Tras alcanzar las semifinales en la última edición, estarán ansiosos por demostrar su calidad una vez más.

Alineaciones Probables Países Bajos vs Marruecos

Posible alineación de Países Bajos:

Verbruggen, Dumfries, van Dijk, Van Hecke, van de Ven, de Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Gakpo, Brobbey

Posible alineación de Marruecos:

Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Las mejores apuestas Países Bajos vs Marruecos

1er Pronóstico Países Bajos vs Marruecos: 1X2 - Empate @ 3.30 en bplay

Dos selecciones demasiado igualadas como para separarlas

Con la fase de grupos ya concluida, los partidos de la Copa del Mundo 2026 deberían empezar a cerrarse más. Tanto Países Bajos como Marruecos han rendido a un gran nivel hasta ahora, promediando más de 2 goles por partido. No obstante, llegan a su cita en Guadalupe en un plano de absoluta igualdad.

Se espera que los neerlandeses recuperen a Micky van de Ven, que se perdió el triunfo ante Túnez por riesgo de sanción. Ronald Koeman no ha rotado mucho en los tres partidos disputados hasta el momento, y prevemos un escenario similar ante los marroquíes. Los Leones del Atlas, por su parte, llegan con la plantilla al completo y pudieron dar descanso a varios jugadores en su victoria frente a Haití.

Vemos a estos dos combinados sufriendo para sacarse ventaja mutua en su objetivo de sellar el pase a los octavos de final. Sus tres enfrentamientos previos han sido duelos muy disputados, aunque siempre hubo un ganador en el tiempo reglamentario. Esta vez, sin embargo, será difícil que rompan las tablas.

2ºPronóstico Países Bajos vs Marruecos: Ambos equipos marcan @ 1.95 en bplay

Las debilidades defensivas quedan al descubierto

Aunque la Oranje y los marroquíes se han mostrado letales en ataque, también han dejado ver ciertas fragilidades defensivas. Los neerlandeses han encajado goles en sus tres partidos de la fase de grupos y no logran mantener la portería a cero desde noviembre. Por otro lado, los Leones del Atlas consiguieron frenar a Escocia, pero Haití les endosó dos goles en su último choque del Grupo C.

Tanto Koeman como Ouahbi intentarán encontrar la manera de explotar la línea defensiva rival, por lo que visualizamos a dos guardametas con bastante trabajo. Este choque tiene el potencial de ser fascinante; los Leones del Atlas están ansiosos por demostrar que lo de 2022 no fue un éxito aislado, mientras que los neerlandeses se preparan para medir fuerzas con su oponente más duro hasta el momento.

No esperamos un partido especialmente cargado de goles, pero sí que se vean un par de tantos. Ambos equipos han visto portería en cada uno de sus tres enfrentamientos previos en el historial.

3er Pronóstico Países Bajos vs Marruecos: Brian Brobbey marca en cualquier momento @ 3.10 en bplay

El hombre en racha de la Oranje

La primera temporada de Brian Brobbey en Inglaterra fue bastante buena, ayudando al Sunderland a certificar un séptimo puesto en la Premier League. Su gran deseo después de aquello era tener impacto en el panorama internacional, y sin duda lo está logrando. Con tres goles en dos titularidades, el delantero neerlandés llega en un estado de forma excepcional.

Koeman tiene una decisión importante que tomar de cara al once de la próxima semana, pero Brobbey se ha ganado el puesto a pulso. Tras salir de inicio contra Suecia y Túnez, contamos con que vuelva a recibir el voto de confianza. En este operador, Memphis Depay parte como el favorito en las cuotas para ver puerta —aunque por un margen estrecho—, si bien no hay garantías de que sea titular.

Donyell Malen, Cody Gakpo y Crysencio Summerville representan grandes amenazas ofensivas. Sin embargo, Brobbey es nuestro jugador a seguir. No sería ninguna sorpresa verle ampliar su cuenta goleadora en el Estadio Monterrey.

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