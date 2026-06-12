Países Bajos vs Japón Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 14/06/26

Mejores apuestas Países Bajos vs Japón

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Países Bajos 1-0 Japón

Países Bajos 1-0 Japón Pronóstico de goleadores: Países Bajos: Cody Gakpo

Países Bajos llega a esta cita mundialista tras encadenar resultados algo irregulares en su preparación, aunque logró reencontrarse con la victoria frente a Uzbekistán.

Los pupilos de Ronald Koeman cayeron ante Argelia a principios de mes y no pasaron del empate contra Ecuador en marzo. Parten como favoritos para llevarse los tres puntos en este estreno, pero por un margen muy estrecho, por lo que saldrán extramotivados para callar las críticas.

Por su parte, Japón ha cosechado resultados fantásticos a lo largo del año. Sus victorias ante Escocia, Islandia e Inglaterra llegaron además manteniendo su portería a cero, algo que seguro tiene muy satisfecho a Hajime Moriyasu.

Los Samuráis Azules confían plenamente en sus opciones dentro de este Grupo F, pero saben que les espera un debut de máxima exigencia sobre el césped de Texas.

Alineaciones Probables Países Bajos vs Japón

Posible alineación de Países Bajos:

Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Lang, Malen, Gakpo

Posible alineación de Japón:

Suzuki, Ito, Taniguchi, Watanabe, Doan, Endo, Nakamura, Sano, Kamada, Kubo, Ueda

Las mejores apuestas Países Bajos vs Japón

1er Pronóstico Países Bajos vs Japón: Gana Países Bajos @ 2.02 en bplay

Victoria de la Oranje

Si echamos un vistazo a las estadísticas, Países Bajos cuenta con un bloque más potente de cara a este choque. Ronald Koeman tiene piezas de mucha calidad a su disposición, aunque es cierto que no parece una plantilla tan brillante como la de otras generaciones anteriores de la selección neerlandesa. Japón asume el papel de víctima en el Dallas Stadium, pero tiene argumentos de sobra para complicarle la vida a cualquiera.

En la enfermería europea, el guardameta Bart Verbruggen es duda por una lesión en la cadera, aunque forzará para llegar a tiempo al once. El que sí ha quedado descartado por completo recientemente es Jurrien Timber, cuyo lugar lo ocupará Lutsharel Geertruida. En el bando nipón, la gran preocupación es la sensible baja de su atacante estrella, Kaoru Mitoma.

El último precedente entre ambos combinados se saldó con un empate 2-2, pero ha llovido mucho desde aquel 2013. Esperamos que los Samuráis Azules planten cara y obliguen a los europeos a sudar la camiseta, pero la lógica nos dice que el combinado naranja terminará imponiendo su jerarquía.

2ºPronóstico Países Bajos vs Japón: Ambos equipos marcan: No @ 1.99 en 1xBet

Los problemas de Japón de cara a puerta

Japón se presenta en la competición presumiendo de una solidez defensiva brutal: suma cinco partidos consecutivos imbatido y no recibe un gol desde el pasado mes de octubre.

Hajime Moriyasu está haciendo un trabajo impecable y los triunfos del año pasado ante potencias como Brasil, Inglaterra y Ghana avalan su proyecto. Sin embargo, no es un equipo con un instinto asesino demoledor arriba; de hecho, solo han marcado más de dos goles en cuatro de sus últimos nueve compromisos.

Ese es un detalle que el cuerpo técnico neerlandés habrá apuntado en rojo. Con nombres de la talla de Denzel Dumfries y Virgil van Dijk liderando la zaga, el cuadro europeo confía ciegamente en echar el cerrojo a su portería.

Los tres partidos más recientes de Japón terminaron con idéntico resultado (1-0 a favor) y solo en tres de sus últimos 12 encuentros marcaron ambos equipos.

Dado que la Oranje ha concedido algunos goles evitables últimamente, saltarán al campo mentalizados en no cometer errores atrás. Nos espera una batalla táctica fascinante para abrir boca en este Grupo F.

3er Pronóstico Países Bajos vs Japón: Menos de 2.5 goles @ 1.88 en 1xBet

Un partido de pocos goles

Este estreno apunta a ser un choque de mucha precaución y respeto mutuo, el típico escenario de debut mundialista. No parece que vayamos a ver un festival de goles en Dallas. En el Mundial de 2010, Países Bajos ya se impuso por un ajustado 1-0 y no sería extraño ver un marcador similar en esta ocasión. Al fin y al cabo, este bloque neerlandés carece del dinamismo y la pegada que lucía el equipo de hace 16 años.

Aunque Koeman solo ha cedido una derrota en sus últimos 12 partidos en el banquillo, a los suyos les cuesta cerrar los partidos con solvencia últimamente. Tres de sus seis encuentros más recientes registraron menos de 2.5 goles y la ausencia por lesión de Xavi Simons reduce notablemente su inventiva entre líneas. Si a esto le sumas que Japón es un equipo tácticamente muy disciplinado, el mercado de pocos goles gana enteros en este operador.

Ambas selecciones saltarán al césped con la obsesión de no empezar perdiendo en la gran cita del año, por lo que los sistemas defensivos podrían neutralizarse mutuamente. Es un partido que se decidirá por pequeños detalles.

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