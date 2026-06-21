Inglaterra vs Ghana Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 23/06/26

Mejores apuestas Inglaterra vs Ghana

Victoria de Inglaterra y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.75 en Betano

Ambos equipos marcarán (BTTS): Sí ⭐ @ 2.35 en Betano

Goleador en cualquier momento: Marcus Rashford ⭐ @ 2.45 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Inglaterra 3-1 Ghana

Inglaterra 3-1 Ghana Pronóstico de goleadores: Inglaterra: Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford – Ghana: Antoine Semenyo

Sesenta años después de que Inglaterra levantara su único título mundial, los Three Lions vuelven a la carga en busca de su segunda estrella.

El combinado inglés arrancó su andadura en este 2026 de forma inmejorable, firmando una contundente victoria por 4-2 ante Croacia. Podría haber sido un debut muy espinoso, sobre todo recordando que los croatas se llevaron aquella semifinal de 2018, pero Inglaterra estuvo soberbia en la segunda mitad.

La charla de Thomas Tuchel en el vestuario durante el descanso caló hondo, animando a sus futbolistas a ser mucho más valientes con el balón en los pies. Y eso fue exactamente lo que hicieron para amarrar su primer triunfo en la Copa del Mundo. Una victoria este martes por la noche en el Gillette Stadium de Massachusetts dejaría prácticamente sellado su pase a la siguiente ronda del torneo.

Ghana goza del mismo privilegio, ya que sumar tres puntos ante Inglaterra sería suficiente para asegurar su clasificación directa en esta fase de grupos. Las Black Stars se mostraron menos convincentes en su debut frente a Panamá, pero terminaron haciendo los deberes. Los panameños dispusieron de ocasiones claras para castigar a Ghana, aunque no supieron materializarlas.

Es probable que Carlos Queiroz esté satisfecho con haber sacado adelante el primer compromiso de su equipo. Si logran evitar la derrota ante una de las grandes favoritas del Mundial, los africanos darán el resultado por excelente. Aunque, idealmente, el gran deseo de los ghaneses sería dar la sorpresa ante los ingleses para asaltar el liderato del Grupo L antes de la última jornada de la fase de grupos.

Alineaciones Probables Inglaterra vs Ghana

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, James, Konsa, Stones, O’Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane.

Posible alineación de Ghana:

Ati Zigi, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Owusu, Sulemana, Semenyo, Nuamah, Ayew.

Las mejores apuestas Inglaterra vs Ghana

1er Pronóstico Inglaterra vs Ghana: Victoria de Inglaterra y más de 2.5 goles @ 1.75 en Betano

Inglaterra llega con la flecha hacia arriba al choque del Grupo L

Inglaterra cuenta, sin lugar a dudas, con una de las plantillas más completas y talentosas de este Mundial. De hecho, Tuchel se permitió el lujo de dejar en el banquillo a futbolistas de la talla de Bukayo Saka, Marcus Rashford y Morgan Rogers en el estreno.

Los Three Lions demostraron su enorme calidad en el primer partido, sobre todo tras el paso por los vestuarios. Con este último triunfo, el combinado británico encadena ya tres victorias consecutivas, lo que no son precisamente buenas noticias para Ghana.

En un torneo de estas características, las dinámicas lo son todo, y parece claro que los ingleses llegan con el viento a favor. Por su parte, las Black Stars rompieron con su victoria en la primera jornada una racha de seis partidos sin ganar, en la que llegaron a encadenar cinco derrotas seguidas.

La diferencia de 69 puestos entre ambas selecciones en el último ranking de la FIFA da una pista clara de cómo podría desarrollarse el encuentro. Además, todo apunta a que el marcador se moverá con bastante frecuencia, ya que en los dos últimos compromisos de Inglaterra se superó la barrera de los dos tantos.

Con el arsenal que manejan los Three Lions en el último tercio de campo, saldrán al césped con hambre de ver puerta desde el pitido inicial.

2ºPronóstico Inglaterra vs Ghana: Ambos equipos marcarán (BTTS): Sí @ 2.35 en Betano

Las Black Stars tienen motivos para creer

El potencial ofensivo de Inglaterra está fuera de toda duda, pero ¿qué pasa cuando les toca replegar? Tuchel sorprendió al alinear a Ezri Konsa y John Stones como pareja de centrales, una decisión un tanto extraña si tenemos en cuenta que ninguno de los dos disfrutó de la regularidad deseada como titulares en sus respectivos clubes durante la temporada liguera.

No se mostraron del todo contundentes atrás y permitieron que Croacia les hiciera dos goles. Jordan Pickford tuvo que intervenir hasta en tres ocasiones y la línea defensiva apenas ganó 38 duelos frente a los 41 del cuadro croata. Habrá que ver si Tuchel insiste con la misma retaguardia o decide dar entrada a Marc Guéhi en el eje de la zaga.

Sin embargo, seguro que en el bando ghanés tomaron buena nota de ello y confían plenamente en sus posibilidades de desarbolar la zaga inglesa. Jordan Ayew y Antoine Semenyo conocen a la perfección a los defensores británicos tras haber desarrollado gran parte de sus carreras en la Premier League.

La selección africana solo se ha quedado sin marcar en uno de sus últimos 5 encuentros, por lo que puedes apostar a que saltarán al campo con la firme convicción de perforar las redes rivales.

3er Pronóstico Inglaterra vs Ghana: Goleador en cualquier momento: Marcus Rashford @ 2.45 en Betano

Una opción con mucho valor en el mercado de goleadores

El talento de cara a portería sobra en este partido. El capitán de Inglaterra, Harry Kane, se encuentra a un solo tanto de convertirse en el máximo goleador histórico de su país en los Mundiales, por lo que buscará el gol con insistencia. No obstante, apostar por el delantero del Bayern de Múnich no ofrece una cuota demasiado atractiva en este operador.

Jude Bellingham se moverá justo por detrás del punta, lo que te garantiza que dispondrá de ocasiones claras llegando desde segunda línea. A pesar de ello, nuestra recomendación es buscar el gol de un Marcus Rashford que vio puerta en la primera jornada saliendo desde el banquillo. El extremo completó un año magnífico en LaLiga y rindió a un nivel espectacular.

El atacante firmó ocho dianas y repartió siete asistencias en sus 32 apariciones ligueras. Si es capaz de trasladar ese gran estado de forma al plano internacional, será un auténtico dolor de cabeza en este Mundial. La cuota de Rashford encierra un valor tremendo y por eso confiamos en que repita su gran actuación ante Croacia.

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