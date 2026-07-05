Estados Unidos vs Bélgica Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 06/07/26

Mejores apuestas Estados Unidos vs Bélgica

Total y Ambos marcan: Más de 2.5 goles y Sí ⭐ @ 2.10 en Betano

Goleador en cualquier momento: Christian Pulisic ⭐ @ 2.60 en Betano

1X2: Empate ⭐ @ 3.45 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Estados Unidos 2-2 Bélgica

Estados Unidos 2-2 Bélgica Pronóstico de goleadores: Estados Unidos: Christian Pulisic, Ricardo Pepi | Bélgica: Kevin De Bruyne, Leandro Trossard

Estados Unidos se ha acostumbrado a estar presente en los octavos de final de las Copas del Mundo. Sin embargo, en esta edición donde actúan como locales, tienen ante sí una oportunidad de oro para dar el golpe sobre la mesa y llegar mucho más lejos. Los norteamericanos sueñan con superar el que hasta ahora es su mejor registro histórico: aquel tercer puesto en el lejano Mundial inaugural de 1930.

Mauricio Pochettino parece tener el perfil perfecto para guiarlos hacia esa hazaña. Los coanfitriones firmaron actuaciones brillantes en la fase de grupos, un rendimiento que solo se vio empañado por la derrota ante Turquía en la última jornada de su sector.

No obstante, disiparon cualquier duda en los dieciseisavos de final con un solvente triunfo por 2-0 ante Bosnia y Herzegovina. Ahora, el cuadro de las barras y estrellas se encuentra a solo 90 minutos de plantarse entre los ocho mejores del planeta.

Al jugar en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos contará con el empuje incondicional de una afición entregada que buscará llevar en volandas a su selección hacia la siguiente ronda. Medirse a una potencia europea como Bélgica nunca es tarea sencilla, pero el factor campo hace que los locales partan con una ligera ventaja en las apuestas para sellar su clasificación.

Por su parte, los belgas están viviendo un torneo de constantes altibajos. Si bien es cierto que han ido rescatando los resultados necesarios, su juego colectivo se ha quedado muy por debajo de las altas expectativas que siempre genera este plantel. Los 'Red Devils' solo ganaron un encuentro en la fase de grupos, una renta corta pero que a la postre les bastó para sellar el boleto.

El verdadero susto llegó en el choque de 16avos frente a Senegal, donde se vieron dos goles abajo en el marcador a falta de solo cuatro minutos para el final. La escuadra europea tiró de épica y anotó dos goles en el tramo final del tiempo reglamentario para forzar la prórroga, donde Youri Tielemans terminó por certificar la victoria desde el punto de penalti.

Los dirigidos por Rudi García no atraviesan su mejor momento futbolístico y este escenario se presenta como la oportunidad perfecta para que Estados Unidos les meta mano.

Alineaciones Probables Estados Unidos vs Bélgica

Posible alineación de Estados Unidos:

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Tillman; Dest, Pulisic, Pepi.

Posible alineación de Bélgica:

Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Las mejores apuestas Estados Unidos vs Bélgica

1er Pronóstico Estados Unidos vs Bélgica: Total y Ambos marcan: Más de 2.5 goles y Sí @ 2.10 en Betano

Se esperan goles en Washington

A ninguna de las dos selecciones le ha costado ver portería en sus choques más recientes. Estados Unidos ha anotado exactamente 2 goles en cada uno de sus últimos tres partidos. Su registro ofensivo en las cinco citas más recientes asciende a 11 dianas, lo que nos deja un promedio fantástico de 2.2 goles por encuentro.

Con todo el arsenal y el talento que atesora Bélgica en su frente de ataque, los aficionados esperaban una versión mucho más arrolladora en este Mundial. Sin embargo, los europeos no terminaron de engranar sus piezas hasta el duelo contra Nueva Zelanda. Los 'Red Devils' suman 14 goles a favor en sus últimos 5 partidos internacionales, promediando 2.8 tantos por choque, aunque también encajaron cuatro goles en ese mismo periodo.

La retaguardia de Pochettino tampoco ha lucido precisamente impenetrable, habiendo recibido seis goles en sus cinco encuentros anteriores. Con estos números sobre la mesa, apostar a que ambos equipos verán portería es un pronóstico totalmente sensato.

Tres de los últimos cinco partidos de cada selección acabaron con más de dos goles en el marcador, mientras que en los últimos tres enfrentamientos directos entre ambos el mercado de "Ambos anotan" resultó ganador.

2ºPronóstico Estados Unidos vs Bélgica: Goleador en cualquier momento: Christian Pulisic @ 2.60 en Betano

Pulisic, listo para asumir el liderato goleador de los suyos

El combinado estadounidense ha dependido en gran medida del acierto de Folarin Balogun para perforar las redes en esta Copa del Mundo, y el delantero no ha defraudado al sumar tres goles en tres apariciones. Sin embargo, su expulsión por juego peligroso ante Bosnia y Herzegovina le impedirá estar en esta cita crucial.

Tratándose de una de sus principales referencias, su ausencia se notará de forma notable, lo que obliga a que otras figuras den un paso al frente. Christian Pulisic no ha estado todo lo fino que desearía de cara a portería en este torneo; el atacante del AC Milan solo registra una asistencia, la cual llegó en el debut frente a Paraguay.

Aun así, con un billete para los cuartos de final del Mundial en juego, el talento y la jerarquía de Pulisic deberían salir a relucir en un escenario de esta magnitud. No hay que olvidar la notable temporada que viene de firmar con el conjunto rossonero, firmando 8 goles en 30 partidos de Serie A y aportando otras 4 dianas en 9 encuentros de Champions League. Es, sin duda, nuestro candidato principal para mover el marcador en favor de los coanfitriones.

3er Pronóstico Estados Unidos vs Bélgica: 1X2: Empate @ 3.45 en Betano

Romper con la tendencia histórica

El historial de enfrentamientos nos dice que Bélgica ha dominado con mano de hierro este emparejamiento, imponiéndose en los últimos seis duelos directos. Dicha racha incluye un contundente 5-2 en un amistoso disputado en marzo de este año. En lo que respecta a citas mundialistas, ya se vieron las caras en dos ocasiones anteriores, con un triunfo para Bélgica y otro para Estados Unidos que se remonta a 1930.

No obstante, los pupilos de Rudi García llegan muy lejos de su pico de forma tras avanzar de ronda con bastantes apuros. Analizando los datos con lupa, los europeos empataron tres de sus últimos cuatro partidos en los 90 minutos reglamentarios, un dato estadístico al que se aferra con fuerza el cuadro norteamericano. Aunque los de Pochettino ganaron tres de sus últimos cuatro duelos, su tropiezo ante Turquía evidenció que son vulnerables en su propio territorio.

Ambos equipos dispondrán de ocasiones claras para desequilibrar la balanza, pero teniendo en cuenta la tensión y lo que hay en juego, firmar las tablas al término del tiempo regular es una opción viable. De hecho, el cruce de octavos de final que protagonizaron en el Mundial de 2014 terminó sin goles en el tiempo reglamentario, decidiéndose a favor de Bélgica en la prórroga. Anticipamos un guion similar para este encuentro, donde Estados Unidos buscará romper su maldición ante los belgas en los 30 minutos del tiempo extra.

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