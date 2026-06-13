España vs Cabo Verde Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 15/06/26

Mejores apuestas España vs Cabo Verde

Mikel Oyarzabal primer goleador del partido ⭐ @ 3.40 en bet365

Menos de 3.5 goles totales ⭐ @ 1.85 en bet365

Fabián Ruiz 1+ asistencias ⭐ @ 3.80 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado exacto: España 2-0 Cabo Verde

España 2-0 Cabo Verde Predicción de los goleadores: España: Mikel Oyarzabal x2

España no sabe lo que es perder en el tiempo reglamentario desde aquel tropiezo en un amistoso contra Colombia en la preparación para la Eurocopa 2024.

Consiguieron el billete a este Mundial sin mayores sobresaltos en la fase de clasificación, aunque es cierto que han encadenado empates ante Irak y Egipto en sus amistosos más recientes. El último test de preparación de La Roja se saldó con un triunfo por 3-1 frente a Perú en Puebla.

Pase lo que pase sobre el césped, la cita será histórica para Cabo Verde, que disputará el primer partido de su historia en una Copa del Mundo. Su victoria por 3-0 ante Serbia el mes pasado demuestra que no se debe enterrar antes de tiempo a los debutantes en este Grupo H. Sin embargo, su balance desde que sellaron la clasificación no es el mejor, con solo dos victorias en seis encuentros.

Alineaciones Probables España vs Cabo Verde

Posible alineación del España:

Unai Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí, Llorente, Rodri, Fabián, Pedri, Olmo, Oyarzabal, Ferran

Posible alineación del Cabo Verde:

Vozinha, Diney, L. Costa, Lopes, Moreira, D. Duarte, Lenini, Cabral, Monteiro, Mendes, Livramento

Las mejores apuestas España vs Cabo Verde

1er Pronóstico España vs Cabo Verde: Mikel Oyarzabal primer goleador del partido @ 3.40 en bet365

Oyarzabal buscará golpear primero en Atlanta

España confía en tener disponibles a Nico Williams y Lamine Yamal para este debut tras arrastrar molestias físicas. Pese a ello, es probable que Luis de la Fuente prefiera no correr riesgos y deje a sus extremos estrella en el banquillo. Este escenario refuerza el estatus de Mikel Oyarzabal como la baza de gol más clara de La Roja para esta primera jornada.

El delantero de la Real Sociedad viene firmando una temporada espectacular de cara a puerta, sumando 27 dianas en 47 partidos oficiales entre su club y la selección. Sus seis goles en la fase de clasificación para el Mundial llegaron con un promedio brutal: un tanto cada 74 minutos.

Oyarzabal ya abrió la lata antes del primer cuarto de hora en dos de los seis partidos de España en dicho trayecto mundialista. Además, viene de marcar en el minuto 2 ante Perú en el último choque. Entrar a que el donostiarra de 29 años anota el primer gol contra Cabo Verde tiene mucho valor, con una probabilidad implícita del 29.4%.

2ºPronóstico España vs Cabo Verde: Menos de 3.5 goles totales @ 1.85 en bet365

Un debutante correoso que venderá cara su derrota

Cabo Verde llega a esta cita compartiendo el cartel de Cenicienta del torneo junto a otras selecciones como Curazao o Haití. Sin embargo, hay motivos para pensar que plantarán cara con más argumentos que otros rivales teóricamente débiles.

El nivel medio en África ha crecido una barbaridad y, de hecho, terminaron su grupo de clasificación cuatro puntos por encima de una habitual de las citas mundialistas como Camerún. Los "Tiburones Azules" apenas encajaron 0.8 goles por partido en esa fase y el mercado de "ambos equipos marcan" solo se cumplió en el 30% de sus compromisos gracias a un bloque defensivo muy serio.

Es evidente que España sube el nivel de exigencia, pero con Williams y Yamal entre algodones, no hay que dar por sentada una goleada de escándalo. Cabo Verde dejó su portería a cero en sus dos últimos amistosos. Además, seis de sus últimos siete choques oficiales terminaron con tres goles o menos. Buscar un guion similar en Atlanta es una opción con bastante valor en esta casa de apuestas.

3er Pronóstico España vs Cabo Verde: Fabián Ruiz 1+ asistencias @ 3.80 en bet365

Fabián, listo para llevar la batuta en la medular

Todo apunta a que España monopolizará la posesión del balón durante los 90 minutos. Con Rodri guardando las espaldas en el pivote defensivo, tanto Pedri como Fabián Ruiz tendrán total libertad para descolgarse y pisar el área rival.

Fabián se ha consolidado como uno de los héroes silenciosos de esta gran etapa de la selección en los últimos años. El jugador del PSG ya dejó huella con dos goles y dos asistencias en seis partidos durante la Eurocopa 2024. Y aunque los problemas físicos solo le permitieron jugar dos partidos de clasificación para este Mundial, le bastaron para regalar una asistencia.

A pesar de haber tenido un año intermitente en lo físico, el centrocampista promedió una asistencia cada 283 minutos en la liga francesa esta temporada. Debería llegar fresco a este torneo, ya que solo fue titular en 21 partidos sumando la Ligue 1 y la Champions League. Esto le permitirá lucir su despliegue físico en tierras norteamericanas, por lo que su cuota a que reparte al menos una asistencia en el debut es muy atractiva en cualquier operador.