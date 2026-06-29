Costa de Marfil vs Noruega Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 30/06/26

Mejores apuestas Costa de Marfil vs Noruega

Victoria de Noruega ⭐ @ 2.15 en bet365

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.80 en bet365

Erling Haaland primer goleador ⭐ @ 3.20 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Costa de Marfil 1-2 Noruega

Costa de Marfil 1-2 Noruega Pronóstico de goleadores: Costa de Marfil: Yan Diomande - Noruega: Erling Haaland, Oscar Bobb

Costa de Marfil afronta su primer partido de eliminación directa tras ganar dos de sus tres encuentros de la fase de grupos y caer por la mínima ante Alemania.

Emerse Faé estará ansioso por aprovechar esa buena inercia en su viaje a Arlington, pero no lo tendrá nada fácil. Eso sí, los marfileños ya derrotaron a Francia a principios de este mes, por lo que saben perfectamente lo que se necesita para tumbar a un rival europeo.

Noruega, por su parte, sacrificó su pleno de victorias en el tercer partido del grupo frente a Les Bleus para dar descanso a una gran cantidad de sus estrellas. Aun así, venía de marcar siete goles entre Irak y Senegal, por lo que la confianza de la plantilla está por las nubes.

Con Erling Haaland liderando el ataque, los escandinavos saldrán convencidos de poder sacar un resultado positivo.

Alineaciones Probables Costa de Marfil vs Noruega

Posible alineación del Costa de Marfil:

Fofana, Doue, Kossounou, Ndicka, Konan, Sangare, Kessie, S. Fofana, Diallo, Haller, Y. Diomande

Posible alineación del Noruega:

Nyland, Ryerson, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe, Berge, P. Berg, Odegaard, Bobb, Haaland, Nusa

Las mejores apuestas Costa de Marfil vs Noruega

1er Pronóstico Costa de Marfil vs Noruega: Victoria de Noruega @ 2.15 en bet365

Los vikingos están listos para la batalla

Costa de Marfil se ha mostrado temible en lo que va de Mundial. De hecho, probablemente mereció rascar algo más en su choque frente a Alemania.

A Noruega, en cambio, no se la puede juzgar por su último compromiso, ya que decir que Ståle Solbakken revolucionó el once inicial sería quedarse muy corto. Esperamos ver a dos combinados muy potentes cara a cara en un duelo de lo más reñido en Texas.

Es posible que los marfileños tengan que volver a jugar sin Wilfried Singo, aunque Ousmane Diomande y Odilon Kossounou deberían estar listos para salir de inicio.

En el bando noruego, Julian Ryerson es duda en el lateral, aunque esta casa de apuestas no reporta más problemas físicos de última hora en el equipo. Erling Haaland, Martin Odegaard y compañía regresarán con total seguridad al XI titular.

Se prevé un choque cerrado en el AT&T Stadium, pero nos decantamos por que los noruegos terminen imponiéndose.

2ºPronóstico Costa de Marfil vs Noruega: Más de 2.5 goles @ 1.80 en bet365

Un encuentro lleno de acción

Entre ambos equipos suman 12 goles en lo que va de torneo, lo que demuestra la enorme pólvora que tienen arriba.

Todos los partidos de Noruega han terminado con más de 2.5 goles en el marcador, una tendencia que también se vio en el duelo de Costa de Marfil contra Alemania. Con tanto talento ofensivo sobre el césped, lo lógico es esperar goles en esta cita.

A diferencia del combinado nórdico, los Elefantes han logrado mantener su portería a cero en un par de ocasiones en la competición, aunque fue ante Ecuador y Curazao. Los escandinavos supondrán una amenaza muchísimo mayor y Emerse Faé vigilará esto con lupa. Visualizamos un escenario donde ambos equipos logren ver portería.

Los africanos cuentan con una gran variedad de jugadores con gol de cara a puerta y confiarán en sus posibilidades para poner en aprietos a los europeos. Este encuentro promete ser un auténtico espectáculo para el espectador neutral.

3er Pronóstico Costa de Marfil vs Noruega: Erling Haaland primer goleador @ 3.20 en bet365

El hombre clave de Noruega

Como era de esperar, buscar el gol de Haaland en cualquier momento del partido apenas ofrece valor en este operador.

Tras firmar una temporada brutal de 38 goles en 52 partidos con el Manchester City en la 25/26, arrancó la Copa del Mundo con cuatro tantos en dos partidos. No obstante, existen mercados alternativos para respaldar al ariete con cuotas mucho más atractivas.

El delantero de 25 años abrió la lata para Noruega en su debut y perfectamente podría repetir la hazaña en este cruce. No cabe duda de que es el jugador más peligroso sobre el terreno de juego y la zaga marfileña sufrirá mucho para frenarlo.

Prevemos una salida fulgurante del ex del Borussia Dortmund. Solbakken confía ciegamente en que su "nueve" marque las diferencias. Lo más probable es que sea él quien rompa el empate inicial en lo que apuntan a ser unos apasionantes dieciseisavos de final.

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