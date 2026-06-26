Colombia vs Portugal Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 27/06/26

Mejores apuestas Colombia vs Portugal

1x2: Portugal ⭐ @ 1.91 en Betano

Más/Menos: Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.02 en Betano

Goleador en cualquier momento: Cristiano Ronaldo ⭐ @ 1.95 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Colombia 1-3 Portugal

Colombia 1-3 Portugal Predicción de los goleadores: Colombia: Daniel Muñoz - Portugal: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Neves

Colombia ha ido avanzando con paso firme en este Mundial sin hacer demasiado ruido. Ya encadena dos victorias consecutivas y llega a la última jornada de la fase de grupos en una posición de privilegio. El combinado de Néstor Lorenzo ha firmado actuaciones muy serias, disciplinadas y con una gran finura técnica.

Los Cafeteros solventaron con autoridad su debut con un 3-1 ante Uzbekistán, mientras que en la segunda jornada doblegaron a la RD Congo por un ajustado 1-0. Esos seis puntos significan que ya tienen el billete sellado para los dieciseisavos de final, pero el liderato del grupo aún está por decidir.

Sobre el papel, pasar como primeros te cruza con un rival teóricamente más "asequible" en la siguiente ronda, un incentivo más que suficiente para ponerle las cosas muy difíciles a Portugal.

Por su parte, la Seleção das Quinas tuvo un arranque de Mundial algo más turbulento. La RD Congo se plantó bien en el campo y les rascó un empate 1-1, un resultado que dejó bastante desencantada a su afición. Sin embargo, los pupilos de Roberto Martínez enmendaron el rumbo de inmediato en la pasada jornada con una imponente manita (5-0) a Uzbekistán.

Ojo, porque una derrota en este último choque pondría en peligro su clasificación a la siguiente ronda, ya que los Leopardos están pisándoles los talones a solo un punto de distancia. Portugal todavía puede acabar en lo más alto de la tabla si suma los tres puntos, lo que desplazaría a Colombia a la segunda plaza.

Por otro lado, un empate les vale a ambos bandos para certificar su presencia en los dieciseisavos, aunque en ese escenario los lusos tendrían que conformarse con la segunda posición. Todo apunta a que los aficionados neutrales se lo van a pasar en grande.

Alineaciones Probables Colombia vs Portugal

Posible alineación de Colombia:

Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodríguez, Suárez, Díaz

Posible alineación de Portugal:

Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo

Las mejores apuestas Colombia vs Portugal

1er Pronóstico Colombia vs Portugal: 1x2: Portugal @ 1.91 en Betano

El estado de forma respalda el triunfo luso

La dinámica actual de ambas selecciones vaticina que no será un camino de rosas para ninguna. Colombia no es ningún caramelo; de hecho, da la sensación de estar alcanzando su pico de forma en el momento idóneo. Los sudamericanos ya acumulan una racha de cuatro triunfos seguidos.

Aunque los números invitan al optimismo, los dos compromisos más recientes de Colombia contra rivales europeos terminaron en derrota (frente a Francia y Croacia el pasado mes de marzo). Los portugueses querrán usar ese antecedente como motivación extra para tumbar a los sudamericanos en Miami y asaltar la primera plaza del grupo.

Los de Martínez tienen argumentos de sobra en su expediente reciente para confiar en la victoria. Portugal encadena 7 encuentros sin conocer la derrota, con un balance de cinco victorias y dos empates. Además, solo han hincado la rodilla en uno de sus últimos 15 partidos internacionales, lo que sugiere que a la Tricolor le va a costar rascar algo positivo.

2ºPronóstico Colombia vs Portugal: Más/Menos: Más de 2.5 goles @ 2.02 en Betano

Habrá alegrías en ambas áreas

Las dos líneas defensivas han rendido a un nivel bastante notable en lo que va de cita mundialista. Ambas han encajado un solo gol en dos partidos, pero también es cierto que todavía no se han medido a un ataque de primerísimo nivel. Colombia ya suma cuatro dianas en el torneo, promediando dos goles por encuentro.

Portugal, por su parte, le endosó cinco a su último rival, lo que eleva su promedio a 3 goles por partido. Teniendo en cuenta la dinamita que tienen arriba los dos equipos, cuentan con calidad de sobra para perforar la portería contraria. Por si fuera poco, en seis de los últimos ocho compromisos de Colombia se superó la barrera de los dos goles.

El historial de Portugal camina por una senda muy similar: tres de sus últimos cuatro partidos internacionales vieron cómo el marcador sumaba más de dos goles. Sabiendo que encajaron al menos un tanto en cada uno de esos duelos, creemos que Colombia tendrá sus opciones de mojar.

3er Pronóstico Colombia vs Portugal: Goleador en cualquier momento: Cristiano Ronaldo @ 1.91 en Betano

Peligro de gol en cada rincón del campo

Este partido está plagado de jugadores de perfil ofensivo capaces de desatascar el marcador en cualquier jugada. El colombiano Luis Díaz vio cómo le anulaban dos goles ante la RD Congo, firmando un partido en el que fue un auténtico dolor de muelas para la zaga rival. El lateral derecho Daniel Muñoz también suma dos dianas en la competición, lo que demuestra lo profundo y avanzado que es su rol en el esquema.

En el bando portugués, el peligro acecha por cualquier flanco. Rafael Leão, João Neves, Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo ya saben lo que es celebrar un gol en este torneo. Bruno Fernandes aún no ha dejado su huella habitual, pero que explote es solo cuestión de tiempo.

Nuestra apuesta de confianza para ver portería en este choque es el de siempre: Ronaldo. El luso acalló a los críticos con un doblete ante Uzbekistán y la afición portuguesa confía en que prolongue esa racha. CR7 acumula 4 dianas en sus últimos cinco partidos entre club y selección, motivo más que de peso para confiar en que volverá a ver puerta ante Colombia.

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