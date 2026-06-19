Bélgica vs Irán Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 21/06/26

Mejores apuestas Bélgica vs Irán

Más/Menos: Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.50 en bet365

Goleador en cualquier momento: Romelu Lukaku ⭐ @ 2.10 en bet365

1X2 y Ambos equipos marcan: Bélgica y sí ⭐ @ 2.15 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Bélgica 2-1 Irán

Bélgica 2-1 Irán Pronóstico de goleadores: Bélgica: Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne | Irán: Mohammad Mohebi

El Grupo G llega a su segunda jornada completamente abierto, con las cuatro selecciones con opciones matemáticas de sellar su pase a los dieciseisavos de final.

Bélgica afronta su cuarta participación consecutiva en una Copa del Mundo con la firme intención de superar, o al menos igualar, aquel histórico tercer puesto logrado en 2018. Sin embargo, el camino no ha empezado de la mejor manera: Egipto dio la sorpresa en el debut al adelantarse en el marcador a los 20 minutos de juego.

A pesar del golpe, los pupilos de Rudi Garcia batallaron con intensidad para no descolgarse del encuentro. El premio a la insistencia llegó cuando faltaba menos de media hora para el pitido final. El gol del empate belga rescató un punto vital y mantiene intactas sus opciones de avanzar en el grupo. Ahora, conseguir una victoria frente a Irán en el Estadio SoFi de California se antoja fundamental para encarrilar la clasificación.

Por su parte, Irán también estrenó su casillero con un empate, repartiéndose los puntos tras un vibrante 2-2 frente a Nueva Zelanda el pasado martes por la mañana. Los Leones Persas supieron reaccionar y remontaron en dos ocasiones para salvar las tablas, lo que les permite seguir soñando con superar la primera fase. No obstante, plantarle cara a una potencia como Bélgica será un reto de un calibre muy distinto para el combinado asiático.

Históricamente, Irán ha demostrado ser un equipo rocoso y competitivo en las citas mundialistas, aunque siempre se ha quedado a las puertas de superar la fase de grupos. Los dirigidos por Amir Ghalenoei buscarán aprovechar las ventajas del nuevo formato expandido, que otorga billetes a los mejores terceros de grupo. Aun así, si quieren poner en aprietos a Bélgica, tendrán que replicar, como mínimo, el gran nivel futbolístico que exhibieron en su debut.

Alineaciones Probables Bélgica vs Irán

Posible alineación de Bélgica:

Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Posible alineación de Irán:

Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebi, Ghoddos, Ezatolahi, Yousefi; Moghanlou, Taremi.

Las mejores apuestas Bélgica vs Irán

1er Pronóstico Bélgica vs Irán: Más/Menos: Más de 2.5 goles @ 1.50 en bet365

Se anticipa un partido con muchos goles

Una vez superada la lógica tensión del debut en el Mundial, este choque en tierras californianas promete ser mucho más abierto y generoso en ataque. Con las cuatro selecciones del grupo empatadas a puntos, la diferencia de goles puede acabar siendo el factor determinante para decidir quiénes avanzan de ronda. Por ello, ver portería en esta jornada es una prioridad absoluta para los dos.

Aunque ambos suman un solo punto, Irán se sitúa provisionalmente por encima de Bélgica gracias a su mayor cantidad de goles a favor. Anticipamos un duelo de ida y vuelta con mucha acción en las áreas este domingo por la mañana.

Si echamos la vista atrás, los antecedentes de los Diablos Rojos sugieren que el marcador podría moverse con facilidad: tres de los últimos seis compromisos de Bélgica superaron la barrera de los cuatro goles. Por el lado iraní, cuatro de sus últimos 5 duelos internacionales registraron más de dos goles en total.

Con estas estadísticas sobre la mesa, todo apunta a que viviremos un espectáculo con constantes ocasiones de peligro. El mercado de "Más de 2.5 goles" se perfila como una de las opciones más sólidas y con mejor perspectiva para tus apuestas en este choque.

2ºPronóstico Bélgica vs Irán: Goleador en cualquier momento: Romelu Lukaku @ 2.10 en bet365

Lukaku sigue siendo una auténtica amenaza para cualquier defensa

No cabe duda de que la principal baza ofensiva del conjunto belga volverá a ser Romelu Lukaku. En el partido inaugural, Garcia sorprendió al dejarlo en el banquillo para apostar por Charles De Ketelaere como titular, pero la jugada no terminó de salirle bien al delantero de la Atalanta.

Lukaku saltó al terreno de juego en el minuto 66 y solo necesitó sesenta segundos para revolucionar el ataque. Su imponente presencia en el área es incuestionable; provocó el pánico en la zaga egipcia y forzó el gol en propia puerta que selló el empate definitivo. Este impacto inmediato debería ser el argumento definitivo para que el seleccionador le devuelva la titularidad al ariete del Nápoles frente a Irán.

Aunque sus minutos con el equipo nacional se han visto reducidos últimamente, su calidad técnica y olfato goleador están fuera de toda duda. De hecho, antes del arranque de la cita mundialista, Lukaku vio puerta en los apenas 17 minutos que disputó contra Croacia.

En el debut, además de firmar una efectividad del 100% en el pase, dispuso de una ocasión manifiesta de gol. Se espera que sea la pesadilla de la defensa iraní, especialmente si sale de inicio en el once titular.

3er Pronóstico Bélgica vs Irán: 1X2 y Ambos equipos marcan: Bélgica y sí @ 2.15 en bet365

La superioridad técnica de Bélgica debe marcar la diferencia

No existen antecedentes históricos entre ambas selecciones, por lo que este choque marcará su primer enfrentamiento oficial. Los Diablos Rojos saltarán al césped con la confianza que da arrastrar una racha de 14 partidos internacionales invictos, sumando 19 victorias y 5 empates. Eso sí, Irán tampoco llega con las manos vacías y confía plenamente en su buen momento actual.

El Team Melli encadena cuatro encuentros sin conocer la derrota, consiguiendo ganar tres de ellos. No obstante, conviene matizar que ninguno de esos rivales estaba por encima de ellos en el ranking mundial de la FIFA. Aunque los iraníes se van a dejar la piel sobre el terreno de juego, la notable brecha de calidad técnica individual de los europeos debería decantar la balanza a favor de Bélgica.

La ofensiva iraní viene mostrando un gran nivel con un registro de 13 goles en sus últimos cinco partidos. Tienen argumentos de sobra para incomodar y hacer daño a la zaga belga, pero sus concesiones en tareas defensivas les pueden costar muy caras ante un rival de esta entidad. Por su parte, Bélgica acumula 14 tantos a favor en sus cinco duelos más recientes y no se queda sin marcar en un partido desde octubre del año pasado.

Como dato adicional para tus análisis, tres de los últimos cinco partidos de los belgas terminaron con goles de ambos conjuntos, una estadística que también se repite en los últimos cinco compromisos de Irán. Con estos números, resulta muy probable que ambos combinados logren batir la portería contraria al menos una vez el domingo por la mañana.

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