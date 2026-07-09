Argentina vs Suiza Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 11/07/26

Mejores apuestas Argentina vs Suiza

1x2 - Argentina ⭐ @ 1.60 en Betano

Totales de Argentina - Más de 1.5 goles ⭐ @ 1.90 en Betano

Ambos anotan - Sí ⭐ @ 2.25 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del marcador: Argentina 3-1 Suiza

Argentina 3-1 Suiza Predicción de goleadores: Argentina: Lionel Messi x2, Lautaro Martínez - Suiza: Breel Embolo

Los vigentes campeones del mundo se han plantado en los cuartos de final tras superar dos auténticos dolores de cabeza en las rondas previas. En los dieciseisavos de final, Argentina tuvo que vaciarse a fondo para dejar en el camino a Cabo Verde en la prórroga. Después, parecía que armaban las maletas de vuelta a casa en su choque de octavos frente a Egipto.

Los pupilos de Lionel Scaloni se vieron abajo 2-0 en Atlanta, remando contracorriente desde el minuto 15. Sin embargo, a falta de solo 11 minutos para el pitazo final, la Albiceleste firmó una remontada monumental anotando tres goles en un lapso de 13 minutos. Así amarraron su lugar en la siguiente fase y mantienen vivo el sueño del bicampeonato mundial.

Por su parte, Suiza tiene motivos de sobra para estar muy satisfecha con su rendimiento hasta ahora. El combinado helvético firmó un empate sin goles frente a una durísima selección de Colombia y, tras no poder romper el cerrojo en los 120 minutos, todo se definió desde los once pasos. Los suizos mantuvieron la cabeza fría en la tanda de penaltis y sellaron su cita con los campeones del mundo este domingo en Kansas City.

El bloque de Murat Yakin ya ha hecho historia en esta cita al ganar su primer partido de eliminación directa en los dieciseisavos de final. Al repetir la hazaña en octavos, han encadenado por primera vez dos triunfos consecutivos en fases de eliminación en un Mundial. Siendo su primera aparición en cuartos de final desde 1954, Suiza saldrá con el cuchillo entre los dientes para dejar huella.

Alineaciones Probables Argentina vs Suiza

Posible alineación de Argentina:

E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Fernández, Messi, Álvarez

Posible alineación de Suiza:

Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo

Las mejores apuestas Argentina vs Suiza

1er Pronóstico Argentina vs Suiza: 1x2 - Argentina @ 1.60 en Betano

Los campeones sabrán explotar la inexperiencia suiza

Argentina ha sacado a relucir toda su jerarquía y resiliencia en las rondas eliminatorias de este torneo. No ha sido un camino de rosas hasta los cuartos de final, pero el peso de sus individualidades y su juego colectivo terminaron por imponerse. Con esto, la campeona del mundo ya encadena una racha espectacular de 12 victorias consecutivas.

Si bien los suizos también arrastran una inercia positiva con cuatro triunfos seguidos, antes de eso solo habían podido ganar uno de sus seis compromisos previos. Registrar cuatro empates y una derrota antes de arrancar su racha actual expone a un equipo sumamente impredecible.

La realidad es que el cuadro helvético se encuentra en territorio desconocido; tendrían que firmar una inédita tercera victoria consecutiva en rondas de eliminación para seguir vivos.

Los de Scaloni ya se conocen este escenario de memoria. Además, el historial reciente les sonríe frente a este rival: Argentina se mantiene invicta en los últimos cinco enfrentamientos directos ante Suiza, ganando tres de ellos, incluyendo aquel recordado cruce de octavos de final en el Mundial de 2014.

2ºPronóstico Argentina vs Suiza: Totales de Argentina - Más de 1.5 goles @ 1.90 en Betano

Goles garantizados para la Albiceleste

Desde el primer minuto se espera que los campeones salgan a proponer con una postura ofensiva. Han estado intratables de cara a portería y comparten el liderato de las ofensivas más letales del torneo con 14 dianas, junto a Francia. Lionel Messi sigue demostrando en cada partido por qué es el más grande de todos los tiempos, por lo que el ritmo goleador no debería frenarse.

Messi llega a este compromiso en la cima de la tabla de goleadores con ocho tantos, antes de que Kylian Mbappé tenga su oportunidad de jugar contra Marruecos. A pesar de fallar un penalti en el tiempo regular el pasado martes, el genio de Rosario volvió a guiar a los suyos hacia la victoria. Argentina registra una regularidad asombrosa en cuanto a su producción ofensiva.

La Albiceleste ha marcado exactamente tres goles en cada uno de sus últimos tres partidos, una cifra que también alcanzaron en cinco de sus seis presentaciones previas. Con este panorama, tiene todo el sentido del mundo respaldar que los campeones anotarán más de un gol este domingo por la mañana.

3er Pronóstico Argentina vs Suiza: Ambos anotan - Sí @ 2.25 en Betano

Opciones para ambos bandos

Aunque el poderío ofensivo de Argentina en el último tercio está fuera de toda duda, defensivamente han mostrado ciertos parpadeos en sus duelos más recientes. Los cinco goles que han encajado en lo que va de esta Copa del Mundo llegaron justamente en sus últimas tres presentaciones. Esto da un promedio de 1.6 goles en contra por partido, una estadística que sin duda motivará al bando europeo.

Suiza saltará al campo convencida de que puede hacer daño en estos cuartos de final, especialmente si repasamos su rendimiento de cara a portería en este Mundial. El único partido en el que la ofensiva helvética se quedó en blanco fue en aquel empate sin goles contra Colombia; antes de eso, registraban nueve goles en cuatro partidos, promediando unos sólidos 2.25 tantos por encuentro.

Con Breel Embolo comandando el ataque, Suiza dispondrá de ocasiones y su ariete tiene la calidad para mandar alguna al fondo de la red. Además, Argentina ha visto cómo se cumple el "ambos anotan" en cada uno de sus últimos tres partidos, mientras que cinco de los últimos siete juegos de Suiza arrojaron ese mismo balance.

Por si fuera poco, en tres de los últimos cuatro duelos directos entre estas dos naciones hubo festejos en ambas porterías. Así las cosas, todo apunta a que veremos goles de Argentina y de Suiza en lo que promete ser un choque de cuartos de final épico.

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