Mejores apuestas Argentina vs Cabo Verde

Argentina -2 (Hándicap 1x2) ⭐ @ 2.50 en bet365

Lionel Messi anotará 2 o más goles ⭐ @ 3.60 en bet365

1.ª mitad (Argentina anotará 2 o más goles) ⭐ @ 2.75 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Argentina 3-0 Cabo Verde

Argentina 3-0 Cabo Verde Pronóstico de goleadores: Argentina: Leo Messi x2, Lautaro Martínez

Muy pocos habrían apostado a que Cabo Verde alcanzaría las rondas eliminatorias de este Mundial 2026. Sin embargo, el destino ha querido que en los dieciseisavos de final les toque bailar con una de las más feas: la Argentina de Lionel Messi.

La Albiceleste dominó a placer la fase de grupos. Sumó un pleno de tres victorias en sus tres partidos, con un balance de ocho goles a favor y solo uno en contra. Messi fue la gran estrella del espectáculo, firmando un hat-trick inapelable contra Argelia y sumando tres dianas más en los triunfos frente a Jordania y Austria.

Además, Argentina ha demostrado ser un equipo demoledor desde el pitido inicial. Contra Jordania ya mandaba por dos goles antes de la primera media hora de juego. Una voracidad en los primeros 45 minutos que también dejó patente en sus duelos ante Austria y Argelia.

Por el lado africano, cabe resaltar que Cabo Verde llega invicta a las eliminatorias de este verano. Su aventura comenzó con un sorprendente empate sin goles frente a España, una de las grandes favoritas del torneo. A ese meritorio punto le siguieron dos empates muy combativos ante Uruguay y Arabia Saudí.

Frente a España, una selección con un nivel técnico equiparable al de Argentina, Cabo Verde renunció por completo a la posesión del balón. Apenas retuvo el esférico un 24% del tiempo durante los 90 minutos. Si salieron vivos fue gracias a la descomunal actuación bajo palos de su veterano guardameta Vozinha. A sus 40 años, el portero realizó 8 paradas antológicas para desesperación de los españoles.

Alineaciones Probables Argentina vs Cabo Verde

Posible alineación de Argentina:

E. Martínez, Molina, Otamendi, Tagliafico, Romero, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Leo Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Posible alineación de Cabo Verde:

Vozinha, Moreira, Stopira, Lopes, Costa, Monteiro, Rodrigues, Cabral, Duarte, Mendes, Livramento.

Las mejores apuestas Argentina vs Cabo Verde

1er Pronóstico Argentina vs Cabo Verde: Argentina -2 (Hándicap 1x2) @ 2.50 en bet365

Argentina ganará por un margen de al menos tres goles

La Albiceleste ha mostrado una puntería eléctrica en lo que va de campeonato. Abrieron boca con ese triplete de Messi que certificó el 3-0 ante Argelia, una selección que ocupa el puesto 29 en el ranking FIFA.

Si comparamos ese nivel con el de Cabo Verde, situada en el puesto 64 del ranking mundial, es fácil comprender por qué vemos muy factible una victoria argentina por un margen de tres goles. Los Tiburones Azules apenas generaron 0.21 xG contra España, por lo que se antoja realmente complicado que logren batir la portería argentina.

Actualmente, las casas de apuestas estiman que solo hay un 40% de probabilidades de que Argentina gane por tres goles o más. Si los de Scaloni logran derribar el muro defensivo de Cabo Verde pronto, el partido podría convertirse de forma rápida en un monólogo.

2ºPronóstico Argentina vs Cabo Verde: Lionel Messi anotará 2 o más goles @ 3.60 en bet365

Una cuota con mucho valor: Messi sembrará el caos en la zaga caboverdiana

Messi ya se ha encargado de demostrar sobre el césped que sigue estando en la plenitud de sus condiciones. Suma 6 goles en los tres partidos de la fase de grupos, dando un promedio demoledor de dos goles por encuentro en esta cita mundialista.

Parece evidente que su etapa en el Inter Miami le ha servido para llegar perfectamente aclimatado a los terrenos de juego norteamericanos. A pesar de la teórica inferioridad del rival de este sábado, el operador de apuestas solo otorga un 27.78% de opciones a que Messi anote un doblete.

Esto resulta sorprendente si tenemos en cuenta que cuenta con un 100% de efectividad goleadora en este torneo bajo dicha premisa. Nos parece, sin duda, la apuesta con más valor de nuestro trío de pronósticos para el Argentina vs Cabo Verde. El bajo centro de gravedad del astro argentino sigue siendo una auténtica pesadilla para cualquier defensa que intente replegarse en bloque bajo.

3er Pronóstico Argentina vs Cabo Verde: 1.ª mitad (Argentina anotará 2 o más goles) @ 2.75 en bet365

Dos o más goles de los argentinos en la primera mitad

Como ya hemos destacado, Argentina anotó dos goles en los primeros 30 minutos en su último choque de grupos frente a Jordania. Los jordanos tienen un perfil futbolístico muy similar al de Cabo Verde: intentaron encerrarse atrás para contener a la campeona del mundo y acabaron fracasando.

Si Argentina consigue abrir la lata en los primeros 10 o 15 minutos, el planteamiento táctico de los caboverdianos saltará por los aires por completo. En ese escenario, el segundo gol antes del descanso caería por su propio peso.

Podemos respaldar que Argentina marcará dos o más goles en la primera mitad con una probabilidad implícita de solo el 36.36%. Un tridente ofensivo compuesto por Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Lionel Messi debería ser un dolor de cabeza demasiado grande para la resistencia de los Tiburones Azules.

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