Alemania vs Costa de Marfil Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 20/06/26

Mejores apuestas Alemania vs Costa de Marfil

Costa de Marfil gana o empata la primera parte ⭐ @ 1.72 en Betano

Más de 2.5 goles en total y Ambos equipos marcan: Sí ⭐ @ 2.15 en Betano

Kai Havertz marca en cualquier momento ⭐ @ 2.20 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Alemania 2-1 Costa de Marfil

Alemania 2-1 Costa de Marfil Pronóstico de goleadores: Alemania: Kai Havertz, Jamal Musiala; Costa de Marfil: Yan Diomande

Alemania arrancó el torneo con un contundente 7-1 sobre Curazao, debutante en la Copa del Mundo. Esta auténtica "goleada relámpago" supuso la mayor diferencia de goles en lo que va de campeonato, superando la paliza de Suecia a Túnez.

Die Mannschaft lidera ahora el Grupo E con una cómoda ventaja en el balance de goles. Su demoledor potencial ofensivo sitúa a los germanos como los máximos realizadores provisionales del torneo. Llegan a esta segunda jornada con la moral por las nubes.

Por su parte, Costa de Marfil ya venía avisando antes del pitido inicial tras imponerse a Francia por 2-1. Aquel triunfo en el amistoso de Lille sirvió de carta de presentación para los Elefantes de Emerse Faé de cara a la cita mundialista.

A diferencia del plácido estreno germano, Costa de Marfil tuvo que picar piedra para llevarse los tres puntos ante Ecuador. Amad Diallo anotó un agónico gol en los minutos finales para estrenarse en un Mundial y, de paso, romper la racha invicta de 19 partidos que encadenaba el combinado ecuatoriano.

Este choque en Ontario es, sin duda, el plato fuerte del Grupo E. Parece poco probable que Alemania sume otra victoria plácida en el que será su primer examen de nivel real en esta competición.

Aunque los africanos son un bloque rocoso, todo apunta a que Die Mannschaft terminará imponiendo su ley con un triunfo muy trabajado. La solidez colectiva y la disciplina defensiva de los teutones deberían marcar la diferencia en los minutos decisivos.

Alineaciones Probables Alemania vs Costa de Marfil

Posible alineación de Alemania:

Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sané, Musiala, Wirtz, Havertz

Posible alineación de Costa de Marfil:

Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan, Diomande, Kessié, Sangaré, Touré, Diallo, Pépé, Wahi

Las mejores apuestas Alemania vs Costa de Marfil

1er Pronóstico Alemania vs Costa de Marfil: Costa de Marfil gana o empata la primera parte @ 1.72 en Betano

Los Elefantes pondrán a prueba a Alemania desde el inicio

Alemania firmó la mayor goleada del Mundial 2026 hasta la fecha, pero su verdadera prueba de fuego llega ahora. En un grupo donde también compiten Costa de Marfil y Ecuador, los de Julian Nagelsmann necesitan activar su versión más milimétrica y robótica para certificar el pase a la siguiente ronda invictos.

Los pupilos de Nagelsmann se marcharon al descanso ganando ante Curazao. Pese a ello, las costuras defensivas quedaron al aire cuando Livano Comenencia firmó un empate histórico a mitad del primer tiempo.

Costa de Marfil es un rival de un calibre muy distinto. A los Elefantes les costó ver puerta al principio contra Ecuador, registrando un xG (goles esperados) en la primera mitad de apenas 0.70 en seis intentos. Aun así, con flechas tan veloces en ataque como Yan Diomande y Amad Diallo, tienen argumentos de sobra para golpear primero.

Ambas escuadras buscarán el área rival desde el pitido inicial. Las defensas tendrán un papel crucial en unos primeros 45 minutos muy nivelados, antes de que el partido se rompa definitivamente tras el intermedio. Entrar a una doble oportunidad a favor de Costa de Marfil en el primer tiempo tiene muchísimo valor.

2ºPronóstico Alemania vs Costa de Marfil: Más de 2.5 goles en total y Ambos equipos marcan: Sí @ 2.15 en Betano

Espectáculo garantizado en el BMO Field

La paliza de Alemania a la débil Curazao se mantiene como el resultado más abultado del torneo. Con un +6 en el diferencial de goles tras la primera jornada, son los claros favoritos para amarrar la primera plaza del grupo.

Los últimos seis compromisos de Alemania superaron la barrera de los 2.5 goles totales y en cuatro de ellos vieron puerta al menos en cuatro ocasiones. En paralelo, Costa de Marfil ha superado la línea de 2.5 goles en tres de sus anteriores cinco citas.

Si echamos un ojo al mercado de "Ambos equipos marcan" (BTTS), vemos que en cuatro de los últimos cinco partidos de Alemania se cumplió esta premisa. En el bando marfileño, solo ocurrió en dos de sus cinco partidos más recientes. Con la intensidad que se prevé, lo lógico es que ambas zagas terminen concediendo facilidades.

El BMO Field se prepara para noventa minutos de pura diversión. El último precedente entre Alemania y Costa de Marfil se remonta a un amistoso en 2009 que concluyó con un vibrante 2-2. Para esta ocasión, las casas de apuestas vuelven a proyectar un partido de alternativas y muchos goles.

3er Pronóstico Alemania vs Costa de Marfil: Kai Havertz marca en cualquier momento @ 2.20 en Betano

Havertz busca prolongar su estado de gracia

Kai Havertz viene rindiendo a un nivel estratosférico con Alemania desde que cerró el curso liguero con el Arsenal. Se llevó el MVP en el amistoso previo ante Estados Unidos (triunfo teutón por 2-1) firmando gol y asistencia y refrendó esas buenas sensaciones abriendo su cuenta particular en este Mundial con un doblete frente a Curazao.

Su segundo tanto ante el combinado caribeño tuvo un valor histórico: situó la cifra de goles de Alemania en la historia de los Mundiales en 239, superando el récord histórico que ostentaba Brasil. Además, se convirtió en el primer futbolista alemán en encadenar partidos con múltiples goles en dos Mundiales consecutivos desde que lo lograra Miroslav Klose en las citas de 2006 y 2010.

Havertz es un jugador propenso a aparecer en las grandes noches de club, pero aún tiene la espinita de consolidar esa regularidad con la elástica nacional en los grandes torneos. Desde su debut internacional en 2018, el atacante acumula 24 dianas en 59 apariciones.

A sus 27 años, tiene recursos de sobra para desarmar a cualquier zaga gracias a sus desmarques de ruptura, su punta de velocidad y una definición excelsa. Todo operador sabe que este delantero indescifrable genera peligro de la nada, por lo que respaldar su gol en cualquier momento es una opción muy atractiva para los apostantes.

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