Nuestros expertos de GOAL Argentina analiza los cuartos de final Copa América 2024: Argentina vs Ecuador (04/07/24).

Argentina inicia su camino a la final frente a un Ecuador que no ha tenido regularidad en esta Copa América. La Albiceleste se mostró sólida en la fase de grupos y es el principal favorito para llevarse el torneo, con unos posibles enfrentamientos muy accesibles en semifinales. La Tri es una incógnita, ya que venían mostrando una evolución en su juego, pero sufrió en su grupo y tuvo duelos muy irregulares donde salvó el resultado con individualidades. Este contraste entre la solidez argentina y la inconsistencia ecuatoriana añade un elemento de incertidumbre al partido, pero pone a los campeones del mundo como claros favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

Tres triunfos consecutivos para la Argentina de Lionel Messi en el certamen continental. Un triunfo cómodo 2-0 frente a Canadá, polémico y ajustado 1-0 frente a Chile, más una clara victoria 2-0 con suplentes contra Perú. Ahora, Lionel Scaloni tendrá a todos sus titulares descansados, pero la Pulga está entre algodones. El actual jugador del Inter Miami recibió un golpe en el duelo contra la Roja y arrastra una molestia que lo tiene en duda. De todas maneras, por equipo y jugadores, son los principales candidatos no solo a avanzar de ronda, sino a llegar a la final tras un enfrentamiento en semis contra Venezuela o Canadá.

El seleccionado ecuatoriano tuvo un turbulento inicio en la Copa América tras caer 2-1 con un jugador menos frente a Venezuela. Con la presión de obtener un buen resultado, la Tri salió con todo al duelo contra Jamaica y salió victoriosa con un 3-1. De todas maneras, llegó comprometido a la última fecha contra México, donde necesitó de un empate 0-0 para instalarse en cuartos de final. Los hinchas del Tri han cuestionado la forma de juego que ha mostrado su seleccionado, con un cuestionado Félix Sánchez que ha bajado el nivel mostrado por Gustavo Alfaro, quien los llevó al Mundial de 2022.

Ambos equipos NO anotan o NO hay más de 2,5 goles - cuota 1,87 en Betano

Argentina será el primer equipo en llegar a 5 córners - cuota 1,53 en Betano

Ecuador será el primer equipo en conseguir 2 tarjetas - cuota 1,50 en Betano

La Albiceleste avanza a paso firme

El equipo argentino no ha tenido mayores dificultades para derrotar a sus rivales en el certamen. Sin embargo, tampoco les ha pasado por encima en el marcador. Los albicelestes se han creado ocasiones de gol, pero no han tenido la eficacia de plasmarlo, sobre todo contra equipos que se arropan bien. Es por esta razón que en todos sus encuentros de la copa no se han visto más de 2 goles.

Otro aspecto destacado de los campeones del mundo es la defensa, con un Cuti Romero y Lisandro Martínez completamente impasables, además de un Dibu Martínez que se ha mostrado sólido. Todavía no ha recibido goles en contra y se espera que, pese a no golear, pasen sin problemas sobre Ecuador.

De todas maneras, la insistencia de la Albiceleste de cara a portería ha derivado en muchos tiros de esquina a favor en todos sus encuentros. Contra los canadienses fueron 7, contra los chilenos 11 y contra los peruanos 6. En los tres partidos, sus rivales no lograron llegar a los 5 córners. Esto muestra la capacidad ofensiva y la presión constante de Argentina sobre sus oponentes.

Pierna fuerte para contrarrestar

Ecuador, por su parte, deberá encontrar la manera de romper la muralla defensiva argentina y evitar que sus propios errores defensivos les cueste caro. La capacidad de Félix Sánchez para ajustar tácticamente su equipo será crucial si quieren tener alguna posibilidad de sorprender a la poderosa Albiceleste. Una de las estrategias adoptadas por los rivales de la Albiceleste han sido las constantes faltas, lo que ha derivado en 9 tarjetas en total para sus rivales y solo 3 para los argentinos.