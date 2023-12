Guía para cerrar apuestas en Codere Argentina: ¿Qué es y cómo funciona cerrar una apuesta en Codere?

El Cash out, también llamado cierre de apuesta, es un instrumento disponible por las casas de juegos de azar que le permite al apostador retirarse antes de que termine la competencia.

Codere Argentina tiene habilitada esta funcionalidad dándole a sus usuarios flexibilidad en sus apuestas, dado que el jugador podrá asegurar ganancias o amortiguar pérdidas si sus pronósticos no están siendo favorables.

En Codere apuestas deportivas el cliente puede controlar e individualizar sus apuestas porque el operador admite que sus usuarios realicen acciones como Codere crear apuesta o cerrarla cuando así lo prefiera.

Si estás buscando una plataforma para Codere apostar, te recomendamos este sitio por su versatilidad. Sin embargo, para poder tener un dominio fehaciente en las apuestas, es conveniente que te informes sobre el procedimiento de Codere crear apuesta y Codere cerrar apuesta: paso a paso.

En esta guía rápida nos encargaremos de explicarte cómo Codere cerrar apuesta: paso a paso, de esa manera, podrás utilizar esta herramienta para organizar tácticas y personalizar el juego a tu gusto.

¿Qué es y cómo funciona Codere cerrar apuesta?

Dentro de la página Codere apuestas deportivas vas a encontrar la opción para cerrar una apuesta, esto quiere decir que, podés retirar o cancelar una apuesta en el caso que te arrepientas, si querés cobrar una ganancia anticipadamente o recuperar parte del dinero apostado.

Vale aclarar que no siempre está la opción activada, por ejemplo, durante las apuestas en vivo si existe algún momento crítico de definición, el cash out estará bloqueado hasta conocer la definición del juego. Esto es algo que tenés que considerar al momento de Codere crear apuesta.

Antes de detallar el procedimiento de Codere cerrar apuesta: paso a paso necesitamos informate unos puntos básicos. Por empezar, el cash out puede ser total, parcial o autocierre.

El cash out total es cuando la apuesta se cancela de forma completa. En el caso del cierre parcial, sólo se cierran algunas selecciones mientras que las otras siguen su transcurso y, en autocierre, el cliente programa un retiro estableciendo un límite.

Aclaramos esto porque Codere cerrar apuesta: paso a paso puede ser distinto dependiendo del tipo de cash out que quieras hacer. Al momento de hacer el cierre, la plataforma de juegos en línea te indicará el monto que podrás rescatar, el valor dependerá del operador y puede ser mayor o menor al apostado.

Vamos con un ejemplo específico, supongamos que apostamos de manera previa en un partido de Argentina vs Italia dentro del mercado “número exacto de goles” colocando que nuestro seleccionado meterá 3 goles y los italianos no lograrán mover el marcador del 0.

Sin embargo, en la formación constatamos que la albiceleste saldrá con la mitad del equipo titular y la otra suplente, por consiguiente, si dudamos de nuestra predicción, es posible anular la apuesta y Codere crear apuesta con un nuevo pronóstico.

Otro ejemplo podría ser si hacés una apuesta en un partido de tenis entre Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas. Imaginemos que optás en el mercado “ganará el partido” por Tsitsipas, pero ves que el partido viene duro, entonces, decidís asegurar tus ganancias mediante el cierre de la apuesta apenas tu tenista favorito logra imponerse ante su rival.

Como reparás, en las dos ejemplificaciones te mostramos como el cash out puede ser utilizado siendo una estrategia para no perder dinero o, por el contrario, garantizar una parte de las ganancias.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de cerrar una puesta en Codere?

En este artículo sobre Codere cerrar apuesta: paso a paso, te dejamos algunos tips antes de tomar la decisión de hacer cash out:

Informate sobre la reglamentación de cierre de apuestas: en el sitio Codere apuestas deportivas encontrarás las políticas más los Términos y Condiciones del cierre de apuestas.

en el sitio Codere apuestas deportivas encontrarás las políticas más los Términos y Condiciones del cierre de apuestas. Monto ofrecido por el cierre: deberás evaluar si la oferta de dinero es buena, dependiendo de la estrategia que quieras usar y si el objetivo es recuperar plata o cobrar antes un acierto.

deberás evaluar si la oferta de dinero es buena, dependiendo de la estrategia que quieras usar y si el objetivo es recuperar plata o cobrar antes un acierto. Desarrollo del juego: en una apuesta en vivo, podés acompañar la evolución del evento para luego pensar bien la decisión.

en una apuesta en vivo, podés acompañar la evolución del evento para luego pensar bien la decisión. No abuses de la herramienta de cierre de apuestas: es posible que te pierdas buenas ganancias si no te animás a arriesgar un poco más y decidís utilizar con frecuencia esta opción.

es posible que te pierdas buenas ganancias si no te animás a arriesgar un poco más y decidís utilizar con frecuencia esta opción. Estrategias para apostar: si tenés una estrategia, fijate que el cierre de apuesta tenga concordancia con tu táctica planeada.

si tenés una estrategia, fijate que el cierre de apuesta tenga concordancia con tu táctica planeada. Análisis del evento: tendrás que considerar el tiempo restante del juego, calcular el impacto en tus ganancias y en los fondos de tu cuenta.

tendrás que considerar el tiempo restante del juego, calcular el impacto en tus ganancias y en los fondos de tu cuenta. Evaluar las ventajas y desventajas: tomate tu tiempo para poner en la balanza las probables ganancias junto con las pérdidas que podrían ocasionarte al cerrar una apuesta antes de tiempo.

¿Cómo cerrar una apuesta en Codere?

Si ya leíste la lista con todos los consejos sobre el cierre de una apuesta, llega el momento de pasar a contarte los detalles de Codere cerrar apuesta: paso a paso para que sigas el procedimiento sin cometer errores.

Iniciá sesión en el sitio Codere apuestas deportivas y buscá tu ticket de apuestas, enseguida, mirá en el apartado “mis apuestas” tus selecciones. Ubicá dentro del boleto el botón “cash out” o “cerrar apuestas”. Como te anticipamos, es posible que en ciertas ocasiones no esté habilitado, por eso, deberás corroborar si está desbloqueado. El operador te informará la cantidad que recibirás si optás por cancelar la apuesta. Si estás de acuerdo y totalmente seguro de cerrarla, oprimí la opción para que el dinero ingrese a tu cuenta inmediatamente.

No se puede anular la acción una vez que completes el procedimiento, para volver a realizar una selección, tendrás que volver a Codere apostar.

¿Cuánto se demora mi ganancia en verse reflejada?

Una vez que hagas el Codere cerrar apuesta: paso a paso, el dinero rescatado o la ganancia asegurada la verás reflejada sin demoras en tu cuenta, en el caso que decidas retirarla, deberás seguir el procedimiento de retiro de dinero.

Por el momento, Codere Argentina sólo acepta como único medio para retirar dinero las transferencias bancarias. Si es la primera vez que vas a hacer un retiro, deberás tener paciencia porque el operador necesitará realizar la verificación de tus datos personales, por esta razón, seguramente te solicitará ciertos documentos.

Después que la plataforma constante la veracidad de tu identidad, puede haber una demora de 1 a 3 días hábiles para que logres ver el pago reflejado en tu cuenta.

Preguntas frecuentes

En este apartado dejamos un espacio para responder las dudas más comunes sobre cómo cerrar apuestas en Codere.

Recordá que el operador cuenta con un buen servicio de atención al cliente si necesitás ayuda con respecto a cualquier consulta relacionada con Codere cerrar apuesta: paso a paso.

¿Es legal apostar en Codere Argentina?

Codere es una empresa que cuenta con licencias internacionales porque cumple con todas las políticas regulatorias para ofrecer sus servicios de manera legal.

Aquí en Argentina, particularmente, está habilitada para operar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dado que funciona bajo permiso otorgado por la LOTBA S.E mediante DI-2021-238-GCABA-LOTBA y DI-2023-359-GCABA-LOTBA.

Si te encontrás en otra parte del país, tendrás que esperar la habilitación correspondiente para disfrutar de esta casa de apuestas online.

¿Puedo cerrar apuesta Codere en qué deportes?

Sí, la opción de cierre de apuestas está disponible en una gran variedad de deportes, pero dependerá de la casa de apuestas si decide habilitar la opción o no.

Los deportes comunes donde generalmente se puede realizar un retiro anticipado o cash out son en el fútbol, tenis y básquet, esas son las disciplinas más buscadas por los argentinos, por esta razón, existe mayor cantidad de mercados y, por supuesto, la opción de cierre de apuestas no puede faltar de ningún modo.

El botón de cierre se encuentra en el boleto de las apuestas que se realizan de manera previa al desarrollo del evento y también en las apuestas que se ejecutan en vivo.

¿Puedo cerrar apuesta desde la app Codere?

No, no se puede cerrar una apuesta desde la aplicación de la casa de juegos online, simplemente porque la app no te permite Codere apostar, sólo tiene las funcionalidades relacionadas al club, por ejemplo, podés canjear puntos, ver el mapa con las ubicaciones de las salas, anotarte en sorteos, consultar los horarios de apertura y cierre de las sucursales, etc.

No obstante, sí se puede cerrar una apuesta si ingresás desde el navegador determinado de tu celular al sitio oficial de la casa de juegos online. El procedimiento para cancelar una jugada es igual al de la versión para computadora.

Repasemos cómo hacer el cierre de una apuesta: primero, tenés que ingresar a la web del operador con tus datos de acceso, enseguida, ir hacia el ticket de apuestas, si el botón “cierre de apuestas” está disponible, verificar el valor ofrecido por el cierre y, por último, confirmar la operación oprimiendo el link de cierre.