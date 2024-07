Nuestros expertos de GOAL Argentina analizan la Fase de Grupos Copa América 2024: ¿Qué nos ha enseñado la primera etapa del torneo?

El día 4 de julio de 2024 comienza la Fase Final de la Copa América 2024. Es decir, los cruces, las eliminatorias por el título. ¿Quién ganará la Copa América 2024? Ahora que comienzan los cuartos de final del torneo y termina la Fase de Grupos, analizamos las 5 cosas que nos ha enseñado esta primera fase del torneo. ¿Nos acompañas en el viaje?

Cuotas campeón Copa América 2024

Todas las cuotas son cortesía de Betano y correctas en el momento de su publicación. +18. Juega con responsabilidad.

Siempre hay sorpresas

Aunque pueda parecer que la diferencia de nivel entre grandes y pequeños es cada vez mayor, lo cierto es que actualmente hasta el equipo con menos recursos está bien trabajado en, por lo menos, lo físico. En un torneo a pocos partidos en los que un mal día te puede enviar a casa, las sorpresas son habituales. En esta Copa América 2024 tenemos dos:

Panamá : Tras su flojo estreno ante Uruguay, la suerte se puso de su lado. En la Fecha 2, una temprana expulsión de un futbolista de Estados Unidos inclinó la balanza a favor de los centroamericanos, que tumbaron a los anfitriones. Sellaron el pase a ¼ de final con una victoria ante Bolivia en la Fecha 3 de la Fase de Grupos.

: Tras su flojo estreno ante Uruguay, la suerte se puso de su lado. En la Fecha 2, una temprana expulsión de un futbolista de Estados Unidos inclinó la balanza a favor de los centroamericanos, que tumbaron a los anfitriones. Sellaron el pase a ¼ de final con una victoria ante Bolivia en la Fecha 3 de la Fase de Grupos. Venezuela: En un Grupo B en el que parecía que las plazas de ¼ de final se las repartirían Ecuador y México, la vinotinto desplegó un muy buen fútbol. Comenzó con la suerte de cara por la expulsión de Enner Valencia. México, además, decepcionó enormemente, siendo incapaz de marcar más de un gol en el torneo.

Argentina, Brasil y Uruguay casi nunca defraudan

Aunque es cierto que la canarinha llega en horas bajas y su cuota a ganador Copa América 2024 no tiene mucho valor, no es menos cierto que estos tres combinados casi siempre pasan la Fase de Grupos y compiten por el título. No en vano, suman 39 títulos entre los tres países para un total de 48 ediciones con esta Copa América 2024 en Estados Unidos.

Uruguay es la que más sólida se ha mostrado, con un buen Darwin Núñez y un Fede Valverde manejando el centro del campo. Ahora tendrá un camino difícil, ya que se enfrenta a Brasil, otra de las grandes favoritas. Eso sí, la verdeamarela no está jugando bien, dependiendo del talento individual. Quien pase, se jugará una plaza en la final seguramente ante Colombia.

El fútbol argentino, siempre en auge

Argentina puede atravesar cualquier tipo de situación a nivel socioeconómico. Que si es una potencia mundial o su economía es devorada por la inflación, eso no importa: en fútbol siempre son un seguro de vida. Y en esta Fase de Grupos vimos a una Argentina que apenas ha tenido que esforzarse, ganando todos los juegos disputados sin conceder gol.

Pero es que el fútbol argentino es más que el combinado nacional. ¡Las cuatro selecciones ganadoras de su grupo las dirige un argentino! Es decir, Argentina, Venezuela, Uruguay y Colombia están a las órdenes de un seleccionador nacido en el país tricampeón del mundo. Veamos: Scaloni (Argentina), Batista (Venezuela), Bielsa (Uruguay) y Lorenzo (Colombia).

El país anfitrión no siempre recibe el favor de los referís

Aunque siempre se tiende a pensar que los países anfitriones suelen recibir los favores arbitrales, esto lleva tiempo siendo más mito que realidad. Vimos cómo en el Mundial de Catar 2022 o en el Mundial de Sudáfrica 2010, ambos combinados cayeron rápidamente en la Fase de Grupos. Que sí, que el anfitrión está motivado y tiene a la hinchada de su lado.

Pero los referís son auténticos profesionales pese a sus tendencia al error. Es más, en esta edición de la Copa América 2024 no han tenido piedad, expulsando a un jugador estadounidense en el Panamá vs Estados Unidos. De hecho, este evento permitió una remontada de los panameños que, a la postre, supuso la eliminación del Team USA.

La tecnología no logra erradicar la polémica

Pese a que en prácticamente todo el mundo y cualquier competición se usa el videoarbitraje (VAR), los juegos continúan repletos de errores y polémicas. Algunos de ellos son discutibles, pero otros son flagrantes, objetivos y reconocidos por la propia CONMEBOL en este caso. Es el ejemplo del juego de la Fase de Grupos que implicó a Chile y Canadá.

En dicho encuentro, con la clasificación para ¼ de final en juego, el VAR dejó sin sancionar una clara agresión del canadiense Moïse Bombito sobre el chileno Rodrigo Echeverría. Asimismo, el árbitro del encuentro decidió expulsar a Gabriel Suazo por doble amarilla tras una supuesta falta que no había cometido. Con todo, el VAR decidió no revisar el incidente.