Brighton Vs Ajax 26/10/23 | Apuestas y predicciones para Europa League

Nuestras mejores recomendaciones para Brighton Vs Ajax por Europa League

Brighton And Hove recibe a Ajax en el Falmer Stadium por la tercera fecha del Grupo B de la Europa League en busca del primer triunfo en la competencia para ambos.

Las Gaviotas suman una unidad tras caer en la primera fecha y empatar como visitante ante Olympique de Marsella. En la Premier League cayó el fin de semana ante Manchester City en un ajustado 2 a 1, pero hace cinco encuentros que no consigue un triunfo.

Ajax acumula dos empates y apenas ganó dos encuentros en toda la temporada, uno por la Eredivisie en la primera fecha y otro en el partido de ida de los playoffs de la Europa League para clasificar a la actual fase de grupos.

Apuesta Pronóstico Cuota 1° Parte - 1X2 Local 1.70 con codere Marcan Ambos Equipos y No Hay Empate Sí 2.10 con codere

Brighton se irá al descanso con ventaja

Las Gaviotas anotaron cuatro tantos en sus dos juegos de Europa League y le convirtieron cinco, mientras que por Premier conquistó 22 goles y le anotaron 18, siendo uno de los equipos más goleadores, pero también más goleados. A su vez, cuenta con João Pedro como goleador de la Europa League con tres goles.

De los cinco triunfos que consiguió Brighton en la temporada, en cuatro se fue al descanso en ventaja y en todos ellos anotó en la primera parte. Por su lado, Ajax sólo se fue ganando al final del primer tiempo en dos de los once encuentros de la temporada.

Brighton ganó tres de sus seis partidos como local en la temporada donde anotó quince goles y recibió once. Mientras que Ajax no ganó ninguno de sus seis encuentros como visitante donde sólo consiguió siete goles y le convirtieron once.

De las 16 veces que Ajax visitó tierras inglesas por copas internacionales, sólo ganó tres. Aunque este será el primer enfrentamiento ante Brighton quien está disputando un torneo europeo por primera vez en su historia.

Goles para ambos y primer triunfo

Tanto Brighton como Ajax saben que tienen que empezar a sumar de a tres si desean pasar de ronda en un grupo muy cerrado donde los cuatro pueden ganar y perder entre sí. En las primeras dos jornadas ninguno de los dos pudo cantar victoria por lo que un triunfo de alguno de los dos lo acomodaría en el grupo.

Con el técnico italiano Roberto De Zerbi, Brighton se convirtió en un equipo frenético en donde recibió goles en todos los juegos de la temporada, pero también anotó en todos excepto el disputado por la Carabao Cup a fines de septiembre.

Brighton sólo igualó un encuentro en toda la temporada jugando como local, mientras que Ajax empató dos juegos de un total de nueve disputados por todas las competencias.

El entrenador de Ajax Maurice Steijn se encuentra muy cuestionado al encabezar una crisis sin precedentes en el club de Ámsterdam con ocho partidos sin ganar y la amenaza del primer descenso de su historia, por lo que necesita un triunfo para empezar a calmar las aguas.