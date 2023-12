GOAL te muestra los diferentes Betway tipos de apuestas

Promoción válida únicamente para usuarios que abren su cuenta por primera vez, mayores de 18 años de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Introducción sobre Betway tipos de apuestas

A partir de la pandemia, la industria de los juegos de azar y, especialmente de las apuestas deportivas, ha experimentado de manera acelerada una evolución radical en la era de la virtualidad, actualmente, son cada vez más los jugadores que prefieren realizar sus apuestas de manera online.

Entre las casas de apuestas renombradas a nivel mundial y que pisan fuerte aquí en la Argentina se encuentra Betway sitio de apuestas online que no ofrece simplemente apuestas sino un servicio completo que logra conformar a todos los clientes.

De hecho, también convence a los usuarios más desconfiados, puesto que Betway casa de apuestas es un sitio bastante seguro que posee autorización para operar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En Betway apuestas online tenés a disposición tres apartados sobresalientes: las apuestas deportivas Betway, el casino y los eSports donde vas a encontrar una amplitud de Betway tipos de apuestas impresionante.

Al mismo tiempo, Betway apuestas argentina trata de llamar la atención de nuevos clientes potenciales a través de dos bonos de bienvenida, uno exclusivo para la sección de casino que otorga hasta $10.000 y otro destinado al apartado de Betway tipos de apuestas deportivas, pero allí el monto que podés obtener es un máximo de $5000.

Si hasta ahora te interesa lo que te estamos comentando, seguí leyendo esta guía donde entraremos en más detalles sobre los tipos de apuestas de Betway apuestas online.

Ofertas de apuestas deportivas que tiene Betway

Antes, te contamos que Betway sitio de apuestas online se destaca en tres secciones, pero en esta ocasión, no hablaremos de todos ellos, nos centraremos en los Betway tipos de apuestas deportivas, incluyendo a los deportes virtuales.

Si vas directamente al botón de las apuestas deportivas Betway, vas a encontrar en los vínculos rápidos los deportes y eventos más populares o los que son tendencia entre los usuarios.

Pero la búsqueda de tu deporte favorito en Betway apuestas argentina también lo podés hacer desde el menú de todos los deportes, igualmente organizados de modo tal que aparecen primero los más solicitados en nuestro país como fútbol, tenis, básquet, rugby, etc. Y luego los que tienen menos adeptos.

El listado incluye otras disciplinas no tan conocidas en nuestras tierras como, por ejemplo, críquet, fútbol australiano, deportes gaélicos, etc. Incluso, vas a ver que están los eSports y los deportes virtuales que en algunas plataformas lo toman como sinónimo, pero hay una diferencia.

En el caso de los eSports, podés apostar en los Betway tipos de apuestas de competencias como CS: GO, Dota2, LoL, Call of Duty, etc. En cambio, en los deportes virtuales es posible efectuar apuestas en las carreras de caballos, carreras de motor, ciclismo, fútbol, etc. Pero la diferencia es que no son eventos reales, sino ficticios, creados a través de simulación.

En todos los casos, es posible realizar apuestas previas al evento o en vivo. Al lado de cada disciplina, vas a ver un señalador indicando que ese deporte se está transmitiendo en vivo, de esa forma, podrás entrar al botón y buscar el evento que te interese.

Tipos de apuestas más llamativas de Betway

Los Betway tipos de apuestas son muchos, de hecho, existen diversas formas de clasificarlos, para empezar, podemos dividirlo por el momento en el que vas a apostar, si lo hacés antes que empiece una competencia, sería una apuesta previa al evento, en oposición, si lo hacés mientras transcurre la competencia sería una apuesta en vivo o live, como dice en el sitio de Betway apuestas argentina.

Por otro lado, dependiendo del número de apuestas que hagas puede ser una apuesta sencilla, es decir, simple. En el caso de que sean dos o más se llaman parlay o combinadas.

La clasificación de los Betway tipos de apuestas pueden ser todavía por mercados, como son muchos, te explicamos los comunes a la gran mayoría de los deportes:

Resultado final (1x2) o ganador: en este caso, se selecciona cómo finalizará el partido y quién obtendrá la victoria o si habrá un empate.

en este caso, se selecciona cómo finalizará el partido y quién obtendrá la victoria o si habrá un empate. Doble oportunidad: esta apuesta es muy buena para quienes no quieren arriesgar tanto, ya que, como su nombre lo indica, se elige por dos resultados, de esa manera, aumentan las oportunidades de acertar.

esta apuesta es muy buena para quienes no quieren arriesgar tanto, ya que, como su nombre lo indica, se elige por dos resultados, de esa manera, aumentan las oportunidades de acertar. Más/menos (over/under): Betway apuestas online propone una cantidad, por ejemplo, número de goles, córners, puntos, tarjetas, etc. Y el usuario deberá señalar si es más o menos que lo señalado por el operador.

Betway apuestas online propone una cantidad, por ejemplo, número de goles, córners, puntos, tarjetas, etc. Y el usuario deberá señalar si es más o menos que lo señalado por el operador. Hándicap asiático: en estas Betway tipos de apuestas, el operador equipara el marcador otorgándole una ventaja al equipo con menos chances de alcanzar la victoria, así, el sitio trata de seducir a los apostadores que buscan una oportunidad de ganar.

en estas Betway tipos de apuestas, el operador equipara el marcador otorgándole una ventaja al equipo con menos chances de alcanzar la victoria, así, el sitio trata de seducir a los apostadores que buscan una oportunidad de ganar. Marcador: el apostador deberá señalar el número exacto de puntos o goles, no sólo del resultado final, sino que existen otras variantes en las que se indica cómo quedará el marcador en el 1° o 2° tiempo.

el apostador deberá señalar el número exacto de puntos o goles, no sólo del resultado final, sino que existen otras variantes en las que se indica cómo quedará el marcador en el 1° o 2° tiempo. Descanso/ final: las apuestas se pueden dividir por tiempos, no necesariamente debe ser el resultado final, sino que se puede indicar resultados antes del descanso también.

Claro que hay más Betway tipos de apuestas, por eso, si querés conocer a todos, te recomendamos ingresar al deporte de tu interés y ver los mercados junto con las cuotas disponibles, de esa manera, te familiarizarás con las distintas maneras de apostar.

Paso a paso de cómo dejar una apuesta hecha en Betway

Una vez que conozcas los Betway tipos de apuestas, sólo resta entrar en acción y hacer tus primeras jugadas. Para dejar una apuesta hecha previa a un partido tenés que:

Primero que nada, inscribirte en Betway casa de apuestas, para que, de ese modo, puedas ingresar con usuario y contraseña al sitio oficial del operador. Si aún no hiciste el depósito, te recomendamos hacer un ingreso de dinero a tu cuenta para que puedas jugar. En seguida, dirigite al botón de las apuestas deportivas para optar por una de las disciplinas y eventos que quieras, al hacer clic, se desplegará un menú con los mercados habilitados para esa competencia. En el boleto de apuestas, normalmente ubicado a la derecha, podrás ver tus selecciones, en el mismo ticket digitá el valor que vas a poner en juego. El mismo boleto te mostrará la cuota y el retorno que obtendrás si tus pronósticos son certeros. Corroborá que todo esté conforme a tus selecciones y aceptá. Por último, sólo resta esperar hasta que comience la competencia y se definan los resultados ¡Suerte!

¿Cómo apostar en vivo en Betway?

Si no realizaste una apuesta previa al inicio del evento, no te preocupes porque este operador brinda la posibilidad de hacer apuestas mientras transcurre el evento. El procedimiento para una apuesta en vivo es el siguiente:

Entrando al sitio Betway apuestas argentina, tendrás que ir al botón de deportes, luego, podés optar por entrar al atajo que dice “en vivo” o ir al deporte y buscar el evento que se está disputando en ese momento En seguida, tendrás que elegir el mercado de apuestas que quieras, eso sí, fijate en las cuotas. Una aclaración importante es que, los mercados pueden ser diferentes a las apuestas previas al partido, incluso, no vas a encontrar las mismas cuotas, por el contrario, cambian constantemente. Tus selecciones aparecerán en el boleto de apuestas, allí mismo poné el importe que querés jugar. Finalizado el procedimiento, hacé clic en aceptar y esperá el resultado.

¿Qué bono de apuestas deportivas ofrece Betway?

El operador tiene dos ofertas vigentes en estos momentos, la bonificación del casino y para las apuestas deportivas Betway. El bono de bienvenida del casino duplica el primer depósito realizado hasta $10.000 para los clientes nuevos.

El otro bono de bienvenida es para los deportes, también pensado para los clientes que se inscriben por primera vez en el sitio, el valor que concede es del 100% del primer depósito hasta $5000. Por supuesto que, para ser un cliente elegible hay que cumplir con todos los Términos y Condiciones dispuestos por la casa de apuestas.

Esta promoción sólo puede ser reclamada por nuevos usuarios mayores de edad pertenecientes a CABA, en el próximo título te detallamos más T&C.

Términos y condiciones

Todas las ofertas tienen sus reglas, por lo tanto, si querés conseguir una bonificación es necesario que sigas los Términos y Condiciones de la promoción, de lo contrario, perderás la oportunidad. Este es un resumen de los T&C del bono de apuestas deportivas:

La oferta consiste en una Apuesta Gratis por el importe del 100% del 1er depósito realizado por el usuario que se registra por primera vez. El valor máximo del bono es de $5000.

Sólo podrán beneficiarse de la oferta los clientes con cuentas registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina.

Para conseguir esta bonificación, el nuevo cliente tendrá que hacer un depósito mínimo de $500 a través de alguna de las formas de pago habilitadas en el plazo de los 7 días posteriores a la inscripción en el sitio de apuestas.

a través de alguna de las formas de pago habilitadas en el plazo de los 7 días posteriores a la inscripción en el sitio de apuestas. Para que la apuesta sea considerada válida, las cuotas en las que deberá jugar el usuario deberán ser: en apuestas simples 1.75 (3/4) o más, apuestas Each-way de 1.40 (2/5) o superiores y en apuestas de sistema de 1.40 (2/5) o más.

Estos son algunos puntos básicos que debés tener en cuenta si querés conseguir el beneficio del bono, podés ver con mayor precisión los Términos y Condiciones ingresando a la web oficial de la casa de apuestas.

Preguntas frecuentes sobre Betway cómo apostar

¿Es legal apostar en Betway en Argentina?

Sí, es legal apostar en Betway en Argentina, puesto que posee licencia otorgada por la LOTBA bajo provisión DI-2021-464-GCABA-LOTBA, por consiguiente, podrás jugar con tranquilidad si estás ubicado geográficamente en CABA.

¿Cómo puedo depositar fondos en mi cuenta de Betway?

Para depositar en esta casa de apuestas, tendrás que ingresar a la cuenta, dirigirte al botón “banca” para luego acceder a depósitos, enseguida, deberás optar por un método de pago, brindar los datos del banco, el valor que vas a depositar y aceptar para finalizar con la operación.

¿Cómo puedo retirar mis ganancias en Betway?

Si necesitás sacar tu plata, es necesario ingresar a la plataforma, ir al apartado de los retiros, seleccionar un método de pago, completar el formulario con los datos requeridos, a continuación, tendrás que colocar el valor que querés retirar y finalizá la transacción.