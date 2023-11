Betway en vivo: cómo apostar en directo con Betway

Guía completa con todo lo debes saber para apostar con Betway en vivo y los mejores consejos

Las apuestas en vivo se han convertido en una de las opciones más buscadas por los amantes de las apuestas deportivas argentina, por eso, en una de las más elegidas casas de apuestas de nuestro país, no podría faltar la opción de Betway en vivo.

Con Betway en directo, podrás elegir el momento oportuno para hacer tus Betway apuestas deportivas, puesto que las cuotas se modifican minuto a minuto y, en muchos casos, van mejorando a medida que transcurre el partido.

Por otra parte, según nuestras Betway opiniones, las apuestas en vivo tienen también otras ventajas que la opción pre-partido no tiene, por ejemplo, podés observar si tu favorito tiene alguna posibilidad de ganar o si, justo en ese partido, “viene medio floja la mano”.

Algunas de las disciplinas que podrás disfrutar en Betway en directo son fútbol, tenis, básquet, e-Sports, hockey, handball y un listado más amplio, claro que esta plataforma cubre los principales eventos a nivel local, nacional e internacional.

Si no estás en tu casa y querés apostar o, simplemente, seguir los resultados de tus apuestas pre partido, también lo podés hacer desde la Betway app. Ésta se encuentra disponible para dispositivos que utilizan iOS, pero también para Android.

Si todavía no conocés el sitio, tenés que saber que es una web que opera legalmente en Argentina, así que, podés realizar tu Betway registro con tranquilidad. Además, es posible insertar el código bonus Betway durante la inscripción y aprovechar de un bono de bienvenida que otorga bonificaciones.

Cómo es apostar en vivo con Betway

Betway en vivo o Betway en directo, como prefieras llamarlo, es una de las opciones que ofrece esta casa de apuestas para sus clientes que desean vivir la adrenalina y la emoción o aquellos que prefieren tener un panorama mejor de la competencia antes de colocar sus fichas de apuestas.

En la modalidad Betway en vivo se trata de efectuar una apuesta en el momento que se está desarrollando una competencia, esta forma de apostar se encuentra actualmente en auge por las ventajas que ofrece.

Betway en vivo te muestra las imágenes gráficas en directo, los resultados, las estadísticas y tenés la oportunidad de hacer cash out.

Veamos el paso a paso con un ejemplo concreto de Betway cómo apostar:

Primero deberás entrar al sitio de Betway en directo con tus credenciales de acceso desde una PC o desde la Betway app. Luego, tenés que ir al botón "Betway en vivo", allí se desplegará un listado con todos los eventos que están transcurriendo. Seleccioná las apuestas deportivas argentinas que más te interesen, por ejemplo, fútbol y, luego, el partido que prefieras. A continuación, seleccioná el mercado de apuestas y la cuota, por ejemplo, 1x2, número de goles, qué equipo gana el resto del partido, etc. Colocá el valor que querés arriesgar y aceptá. Ahora, sólo resta aguardar los resultados y palpitar el momento.

Cómo usar el código bonus Betway para apostar en vivo

Durante tus apuestas en vivo podrás usar el código bonus Betway. Esta bonificación consiste en otorgarle al cliente nuevo que realice su Betway registro por primera vez una apuesta gratis de $5000 para deportes.

Para que el cliente pueda disfrutar de la promoción, deberá depositar un mínimo de $500 o más, al mismo tiempo, deberá seguir los Términos y Condiciones que exige la promoción. A continuación, te detallamos los principales T&C del código bonus Betway:

La promoción otorga una Apuesta Gratis por valor del 100% del primer depósito hecho por un nuevo usuario. El monto máximo de la apuesta gratis es de $5000.

Sólo podrán beneficiarse de la promoción las cuentas registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para aplicar en esta promoción, el nuevo usuario deberá hacer un ingreso mínimo de $500 a través de un método de pago válido durante los 7 días posteriores al registro de Betway en vivo.

a través de un método de pago válido durante los 7 días posteriores al registro de Betway en vivo. Para que la apuesta sea válida, las cuotas que deberá usar en sus apuestas son: en apuestas simples 1.75 (3/4) o superiores, apuestas Each-way de 1.40 (2/5) o superiores y en apuestas de sistema de 1.40 (2/5) o superiores.

Es posible conocer los Términos y Condiciones completos en el sitio de Betway apuestas deportivas.

Betway en vivo - trucos y consejos

Según nuestras Betway opiniones, apostar con Betsson en vivo puede traer una serie de ventajas que tenés que saber cómo aprovecharlas, por ese motivo, en este apartado te daremos algunas indicaciones que te ayudarán a saber Betway cómo apostar en directo.

Primero, es necesario que hagas el Betway registro en esta página de apuestas deportivas argentina usando el código bonus Betway para que puedas hacer rendir tus fondos.

para que puedas hacer rendir tus fondos. Observá las estadísticas y resultados actualizados antes de hacer tus apuestas en Betway en vivo , para que puedas ver cuál sería el pronóstico más certero para esa apuesta.

, para que puedas ver cuál sería el pronóstico más certero para esa apuesta. Establecé un rollover para las apuestas de Betway en vivo , es posible que la adrenalina del momento te incite a apostar todos tus fondos y, eso, puede ser un gran riesgo, por eso, colocá un límite.

, es posible que la adrenalina del momento te incite a apostar todos tus fondos y, eso, puede ser un gran riesgo, por eso, colocá un límite. Si una apuesta no está saliendo como lo esperabas o hay un riesgo grande, por ejemplo, una lesión a última hora, podés encontrar disponible la opción de cash out . Esta opción de Betway en directo te ayudará a recuperar parte del dinero.

. Esta opción de Betway en directo te ayudará a recuperar parte del dinero. Si todavía no sabés Betway cómo apostar en vivo, te sugerimos que empieces por las apuestas deportivas argentinas más populares , aquellas que más conozcas y tenga la mayor cantidad de mercados para apostar, por ejemplo, fútbol, tenis y básquet son buenas opciones.

, aquellas que más conozcas y tenga la mayor cantidad de mercados para apostar, por ejemplo, fútbol, tenis y básquet son buenas opciones. No te dejes llevar por la adrenalina, vas a ver que durante las transmisiones de Betway en directo las cuotas van a ir cambiando y serán cada vez más atractivas, por eso, cuidado con entusiasmarte, antes de efectuar la apuesta, pensá con la cabeza en frío y usando estrategias.

Cerrar una apuesta en vivo- ¿Cómo funciona?

Anteriormente te contamos que, muchas veces, existe la opción de cash out, es decir, cerrar una apuesta en vivo si tus pronósticos no están saliendo como lo esperabas, de esa manera, podrás recuperar una parte de tu inversión, siempre y cuando, continúe activo el evento.

La opción de cierre de apuestas suele estar disponible en las apuestas simples, pero también en las múltiples, entonces, podrás sacar una apuesta si ves que no puede funcionar, sin poner en riesgo las restantes selecciones.

Por otra parte, debés tener en cuenta que, en ciertas ocasiones, el botón para cerrar la apuesta no está disponible, eso porque las cuotas se actualizan a medida que va transcurriendo el evento.

Obviamente que la casa de apuestas no quiere perder, entonces, supongamos que exista un penal, Betway app retirará el botón de cash out hasta que se resuelva el juego. También, puede sacarlo directamente y no colocarlo nuevamente.

Para cerrar la apuesta en Betway apuestas deportivas, tendrás que:

Seleccionar la apuesta que deseas cerrar, revisá antes que sea la correcta. Se desplegará un menú de opciones, entre ellas, se encuentra "cerrar apuestas" Una vez que hayas dado el OK, verás que al lado de la selección aparecerá un marcador con la leyenda "cash out", eso significa que se cerró bien. Si querés chequear mejor, andá a la sección "mis apuestas" y verificá el cierre y cuánta plata podés retirar tras haber cerrado la apuesta.

Betway en vivo - ventajas y desventajas

Tras haber leído este artículo, ya habrás sacado tus propias conclusiones sobre las ventajas y desventajas de apostar en directo.

Según nuestras Betway opiniones, estos son los pros y los contras de las apuestas en directo.

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Se pueden conseguir buenas cuotas. Los deportes menos populares no suelen ser transmitidos. Suele estar disponible la opción cash out para recuperar dinero. Los mercados disponibles son más reducidos que los previos al evento. Podés seguir el minuto por minuto de los resultados

Conclusiones

Las apuestas en vivo son una excelente opción para quienes quieren vivir la emoción de apostar en tiempo real mientras se está disputando una competencia. Los jugadores más expertos saben el instante exacto en el cual pueden apostar y conseguir cuotas más elevadas.

La transmisión en vivo de Betway apuestas deportivas ofrece además de los resultados actualizados, la posibilidad de ver las estadísticas para que puedas aplicar tus estrategias.

La oportunidad de realizar el cierre de una apuesta es una excelente herramienta para quienes siguen el partido y deciden dar marcha atrás a un pronóstico recuperando una parte del dinero invertido.

El bono de bienvenida de la plataforma también es un buen instrumento, ya que multiplica tus fondos, por lo tanto, podrás tener un crédito extra para tus apuestas, eso sí, no hay que olvidarse de cumplir con los T&C para disfrutar plenamente de la bonificación.

Por último, destacamos la posibilidad de ver la transmisión del directo a través de la aplicación en iOS y en Android, inclusive, desde el navegador del teléfono celular.