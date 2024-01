Betway cerrar apuesta: guía paso a paso

¿Cómo cerrar apuestas en Betway? Seguí esta guía rápida para poder entender cómo cerrar una apuesta en Betway Argentina.

Únicamente válido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Clientes mayores de edad (+18 años)

Introducción sobre Betway cerrar apuesta

Betway apuestas deportivas es un sitio para apostar en línea que está ganando terreno en nuestro país por las características de su plataforma, además de tener gran variedad de mercados para Betway apostar, ofrece buenas cuotas y flexibilidad en las apuestas.

Betway Argentina dispone de la opción de cierre de apuestas, también conocido por su nombre en inglés “cash out” o retiro anticipado. Esta funcionalidad de Betway cerrar apuesta: paso a paso permite liquidar una apuesta antes de finalizar el evento o, incluso, si aún no comenzó la competencia.

Cuando el cliente elige hacer el procedimiento de Betway cerrar apuesta: paso a paso, recibe un monto de dinero ofrecido por la casa de apuestas calculado en base al instante que decida hacerlo y las probabilidades en el juego.

Sin embargo, hay que tener presente al momento de Betway crear apuesta que no todos los mercados son elegibles para hacer uso de la herramienta de cash out porque con frecuencia la plataforma no habilita este instrumento, por ejemplo, en momentos claves es probable que no se encuentre activo el botón de cierre.

La función de retiro anticipado puede ser utilizada en las apuestas previas a la competencia o mientras se desarrolla el evento en vivo, asimismo, es posible tener el control tanto de las apuestas simples como las múltiples, inclusive las de sistema.

En este tutorial te presentamos todo lo que debés saber para usar esta herramienta disponible por Betway crear apuesta y manejar las apuestas a tu antojo.

¿Qué es y cómo funciona Betway cerrar apuesta?

Cuando accedas a la página de Betway Argentina y vayas a la sección de deportes, vas a toparte con un botón que dice cash out, justo al lado del ticket de apuesta.

Betway cerrar apuesta: paso a paso le facilita al usuario el retiro anticipado de una apuesta, es decir, el jugador podrá pedir la cancelación o liquidación de lo que apostó antes del final de un encuentro o antes de su desarrollo.

El cash out es un recurso que permite controlar los riesgos. Si el usuario sabe utilizar correctamente esta utilidad, podrá garantizar beneficios o limitar las pérdidas, eso dependerá del momento en el que decida activar el botón.

Durante Betway cerrar apuesta: paso a paso, el operador indicará el monto que el apostador obtendrá si se retira anticipadamente, por supuesto que, si la apuesta está siendo favorable, la cantidad ofrecida será mayor que el valor de apuesta original, por el contrario, si está marchando en contra, será inferior.

Reiteramos que a veces no está disponible la posibilidad de cash out y, en la actualidad, Betway cerrar apuesta: paso a paso no es ofrecido en los mercados: marcador correcto, medio tiempo/tiempo completo, hándicaps, puntuación total, apuesta sin empate, ganador de partido y ambos equipos marcan.

Aunque, por más que se restrinjan algunos mercados específicos, el retiro anticipado se encuentra habilitado en múltiples disciplinas deportivas donde decidas Betway apostar, en apuestas sencillas, múltiples y de sistema realizadas previamente al evento o en directo.

Para que quede claro, consideremos un ejemplo específico. Supongamos un partido entre el Barcelona y el Real Madrid, dentro del mercado “remate al arco”, el usuario apuesta que el Real Madrid realizará más tiros al arco.

Imaginemos que, en ese momento, el Real Madrid está dominando el juego y la apuesta está siendo favorable, sin embargo, el apostador tiene la opción de Betway cerrar apuesta: paso a paso asegurando una ganancia, en vez de aguardar hasta la conclusión de la competencia, donde el Barcelona podría revertir la situación.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de cerrar una puesta en Betway?

Al utilizar la opción de Betway cerrar apuesta: paso a paso, tenés que conocer muy bien el uso de esta herramienta, dado que puede ser un aliado en tus apuestas o, por el contrario, es posible que, al no arriesgar empieces a perder plata. Veamos algunos tips generales:

Leé las reglas completas y políticas aplicadas a las Betway cerrar apuesta: paso a paso . Esa información la podés encontrar en los Términos y Condiciones del operador dentro de “reglas de apuestas deportivas”

. Esa información la podés encontrar en los Términos y Condiciones del operador dentro de “reglas de apuestas deportivas” Recordá al momento de Betway crear apuesta que no siempre está disponible la opción de cash out , así que, si vas a Betway apostar en mercados como marcador exacto, mitad de tiempo/ tiempo completo, hándicaps, puntos totales, apuesta sin empate, ganador de partido y ambos equipos anotan, no podrás pedir el cierre de la apuesta.

, así que, si vas a Betway apostar en mercados como marcador exacto, mitad de tiempo/ tiempo completo, hándicaps, puntos totales, apuesta sin empate, ganador de partido y ambos equipos anotan, no podrás pedir el cierre de la apuesta. Optá por la opción de retiro inmediato cuando lo consideres necesario . El sitio ofrece la posibilidad de cierre incluyendo las apuestas gratuitas.

. El sitio ofrece la posibilidad de cierre incluyendo las apuestas gratuitas. Una vez que sigas el procedimiento de Betway cerrar apuesta: paso a paso, no podrás dar marcha atrás porque el proceso de cierre se efectúa de manera inmediata.

Evaluá el monto ofrecido , con frecuencia, es mejor esperar hasta conocer el resultado final y arriesgar un poco más, pero eso dependerá de la situación.

, con frecuencia, es mejor esperar hasta conocer el resultado final y arriesgar un poco más, pero eso dependerá de la situación. Utilizá la opción de cierre como una estrategia para Betway apostar, pero sin excederse con el uso de esta utilidad porque es posible que sea contraproducente en tus objetivos de ganancias.

¿Cómo cerrar una apuesta en Betway?

Betway cerrar apuesta: paso a paso es simple y rápido, sólo tenés que seguir algunos pasos, el operador inmediatamente liquidará la apuesta, por eso, es importante que pienses muy bien la posibilidad de cash out antes de aplicarlo.

El procedimiento de cierre se realiza en 4 pasos:

Entrá al sitio Betway Argentina con los datos de tu usuario, enseguida, accedé al apartado de Betway apuestas deportivas. Dentro de la sección “mis apuestas” encontrarás el ícono que indica la posibilidad de hacer cash out en las apuestas que aún están abiertas. Igualmente se encuentra el botón de atajo en la barra, entre los apartados del boleto y mis apuestas Constatá el monto que ofrece el sitio por el retiro anticipado. En el caso de estar seguro, apretá el botón de cash out para hacer el cierre de tu apuesta.

Las apuestas que se encuentren finalizadas las podés visualizar en la pestaña “finalizadas” y estarán indicadas con un ícono verde de “cash out” al costado de la apuesta.

¿Cuánto se demora mi ganancia en verse reflejada?

Al apretar el botón de retiro anticipado, Betway hará el cierre de apuestas de manera inmediata restituyendo o sumando ganancias a tus fondos el valor señalado en la pantalla, por consiguiente, tendrás ese monto disponible en tu cuenta.

Si querés sacar la plata de tu cuenta, es recomendable que hagas el pedido antes de las 18 horas de lunes a jueves, de esa manera, vas a tener el dinero en tu banco o monedero electrónico al día siguiente.

En el caso de solicitarlo por medio de transferencia bancaria un sábado, contarás con el valor el lunes y si pedís el retiro un domingo, lo recibirás el martes. Esto se debe a que el banco no trabaja los fines de semana, en cambio, con las billeteras virtuales siempre podrás percibir el valor al otro día.

Preguntas frecuentes sobre Betway cerrar apuesta: paso a paso

En este título expondremos las típicas preguntas sobre el cierre de apuestas disponible en Betway

¿Es legal apostar en Betway Argentina?

Por supuesto, Betway cuenta con la licencia MGA/B2C/182/2007 otorgada por Malta para operar como casa de apuesta virtual en todo el mundo, sin embargo, para ofrecer servicios en nuestro país es necesario contar con otras autorizaciones pertinentes.

Actualmente, es legal jugar en esta plataforma si te encontrás dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dado que cuenta con licencia de la LOTBA bajo la provisión DI-2021-10709512-GCABA-LOTBA.

¿Puedo cerrar apuesta Betway en qué deportes?

Este operador se destaca por ofrecer la herramienta de cash out en la mayoría de las disciplinas deportivas, no obstante, como te remarcamos anteriormente, no está disponible en ciertos mercados específicos.

El operador te indicará en qué tipo de Betway apuestas deportivas podés hacer el cierre y cuánto te ofrece si decidís hacerlo. Al botón de cash out lo verás en apuestas sencillas, parlay y de sistema, también podrás usarlo en apuestas gratuitas.

¿Puedo cerrar apuesta desde la app Betway?

Es posible cerrar una apuesta desde la computadora o aplicación de Betway disponible para el sistema operativo iOS, además, podés ingresar al sitio del operador desde el navegador.

Si vas a cerrar una apuesta, tenés que ingresar a la casa de juegos online con tus credenciales de ingreso, enseguida, ir a la sección de deportes, luego dirigirse a “mis apuestas” para ver las apuestas que aún están vigentes y que cuentan con la posibilidad de cerrarlas, allí, podrás visualizar el importe que ofrece el operador, si estás seguro, apretá el botón para hacer el retiro anticipado.

Desde la versión móvil podrás conocer los detalles del cierre de apuestas oprimiendo el botón “Mis apuestas” que se localiza en el apartado del menú inferior. Dentro de la sección “finalizadas” podrás corroborar si la apuesta fue cerrada correctamente porque aparecerá el símbolo con color verde de “cash out” al lado de la apuesta cerrada.