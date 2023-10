Ya se encuentra el bono de bienvenida Betway y acá te contamos todo lo que debes saber

Sólo válido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Usuarios mayores de 18 años.

Estábamos ansiosos por contarte sobre el Betway bono de bienvenida porque esta plataforma reconocida a nivel mundial tiene una buena bonificación para usarla en las distintas opciones de las apuestas deportivas Betway.

Nosotros reclamamos la oferta durante el proceso de registro y pudimos duplicar el valor de nuestro primer depósito, así que, decidimos contarte un poco más sobre la promoción de Betway sitio de apuestas online.

Pero antes de ir directo a la oferta, comenzaremos comentando sobre la trayectoria de Betway apuestas argentina para que conozcas la historia y sepas qué tan confiable es Betway casa de apuestas antes de que dejes tus datos para hacer la inscripción en el sitio.

Sí, como leíste en el párrafo anterior, para obtener el Betway bono de bienvenida es imprescindible el registro y como no da para dejar nuestra información en cualquier sitio, empezamos averiguando sobre la historia de este operador.

Betway sitio de apuestas online surgió en el 2006 y fue consiguiendo las licencias pertinentes para ofrecer sus servicios en Inglaterra, Malta, Italia, Dinamarca, España, Bélgica, Alemania, Suecia, México, Sudáfrica, Portugal, Irlanda y, desde el 2022, está en la Argentina.

Betway apuestas argentina consiguió la autorización de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires para prestar servicio dentro de la jurisdicción de CABA a través de la provisión DI-2021-10709512-GCABA-LOTBA.

Actualmente la plataforma se destaca por ofrecer variados mercados de apuestas en las tres opciones de entretenimiento: deportes, casino y los novedosos eSports. El Betway bono de bienvenida está pensado para que los nuevos clientes puedan experimentar estas tres secciones disponibles.

Cómo es el bono de bienvenida de Betway

En la actualidad existen dos tipos de Betway bono de bienvenida uno para el casino y otro para apuestas deportivas, para no mezclar los tantos, te los presentamos por separado, así se puede entender mejor ¡Comencemos!

Apuestas deportivas Betway: oferta de Apuesta Gratis de Bienvenida

Betway bono de bienvenida para hacer apuestas deportivas otorga una bonificación total de una apuesta gratis junto con el primer depósito ejecutado por el nuevo cliente de Betway Buenos Aires.

El máximo de bonificación que podrá conseguir el usuario es de $5000 (cinco mil pesos). Para poder ingresar en esta promoción, además de registrarse por primera vez, deberá hacer un ingreso mínimo de $500 y cumplir con los Términos y Condiciones del bono.

Betway Bono de bienvenida apuestas online para el casino

El bono Betway apuestas online del casino ofrece a los nuevos jugadores inscriptos en el sitio la posibilidad de duplicar el primer ingreso hasta $10.000 (diez mil pesos).

Pero, prestá atención porque para calificar en esta promoción de Betway casa de apuestas es necesario crear una cuenta, vivir en CABA y realizar un depósito mínimo de $500 por medio de tarjeta de crédito y Paypal, de lo contrario, la oferta no se activará.

Términos y Condiciones del bono

Las dos promociones que te comentamos anteriormente tienen reglamentaciones que el cliente debe seguir para acceder al Betway bono de bienvenida.

Betway Buenos Aires exige cumplir con estas reglas para obtener los beneficios del bono de bienvenida del casino y de deportes:

Apuestas deportivas Betway: oferta de Apuesta Gratis de Bienvenida

Podrás conseguir una apuesta gratis equivalente al 100% del primer ingreso efectuado con tope hasta $5000.

Bonificación sólo válida para cuentas registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Para tener derecho a la bonificación en la sección de apuestas deportivas, el nuevo cliente tendrá que ingresar un importe base de $500 dentro del lapso de los 7 días luego de la inscripción en la plataforma virtual del operador.

Las apuestas que permiten la activación del bono son aquellas que cumplen con los siguientes valores: de 1,75 o más en las apuestas simples, de 1,40 o superior para las Each-way y, finalmente, para las apuestas de sistema deberá ser de 1,40 o superior.

Betway Bono de bienvenida apuestas online para el casino

La bonificación está pensada únicamente para nuevos usuarios registrados en la casa de apuestas virtual. El bono da la posibilidad de conseguir el 100% el primer depósito hasta un máximo de $10000

El cliente tiene la oportunidad de utilizar y activar la bonificación dentro de los 7 días desde su inscripción en la web.

Si el usuario decide aceptar la promoción en el momento de hacer el registro, conseguirá una bonificación con cada uno de los tres primeros ingresos de fondos, siempre que estos se hagan dentro de los 7 días luego de la inscripción en el sitio de juegos de azar.

El depósito mínimo para desbloquear la promoción de bienvenida es de $500.

Las apuestas tomadas como válidas son las que se hacen por el total del valor del bono 30 veces.

Los ingresos válidos son aquellos que se realizan a través de tarjeta de crédito o PayPal.

En qué tipo de apuestas puedo usar el bono

Como te comentamos al principio, esta plataforma de apuestas es multinacional así que, podés encontrar muchos mercados a disposición desde deportes muy populares a nivel mundial hasta aquellos que no tienen tantos aficionados en nuestro país.

En el listado de deportes podés encontrar nuestro apreciado fútbol, que tantas alegrías nos trajo, además, vóley, tenis, dardos, caballos, hockey, artes marciales, fórmula uno, etc. Claro que, en los más conocidos vas a tener mayores posibilidades de apuestas que en los otros.

La oportunidad de apostar en vivo es una buena opción para quien no está muy decidido en sus selecciones o, aquellos que prefieren esperar para conseguir mejores cuotas y vivir a flor de piel la adrenalina de hallar el momento oportuno para “meter sus fichas de apuestas”.

Algunos de los mercados más populares y transversales de las apuestas deportivas son los relacionados al resultado final, marcador, tiempos, máximo anotador, número de tarjetas, resultados parciales por tiempos, hándicap, más/menos y doble oportunidad, esos son los comunes, pero cada deporte tiene su mercado específico.

Los eventos y competencias en los que podés apostar pueden ser de nivel local o, también, podés elegir los torneos internacionales, cuando accedas, vas a ver que se puede apostar en campeonatos de diferentes partes del mundo.

Los eSports merecen destaque, así como en la misma plataforma, ya que el sitio ofrece el mercado de apuestas más completo comparado con otros operadores, podés apostar en competencias como CS: GO, League of Legends, CS2, Crossfire, Halo, King of Glory y más.

En el casino, se puede disfrutar de las diferentes ruletas, tragamonedas, blackjack y las distintas opciones de juegos de mesa, el operador cuenta con los mejores proveedores de juegos de azar que se ocupan de desarrollar un software de gran calidad y velocidad.

¿Cómo puedo acceder al bono?

Bueno, ahora vamos a la parte interesante, ¿Cómo hacer para conseguir los bonos que ofrece esta casa de apuestas? No tenés que hacer nada del otro mundo más que seguir las siguientes instrucciones:

Logueate en el sitio oficial de esta casa de apuestas, puede ser desde la computadora, Tablet o celular porque la plataforma se adapta a cualquier dispositivo. Luego, fíjate en el margen superior, hay un botón que dice “Registrarse”, generalmente está de color verde. Completá la ficha con tus datos personales como nombre completo, número de DNI, estado civil, profesión, dirección, teléfono celular, etc. Creá los accesos de tu cuenta con un usuario y contraseña para ingresar al sitio con esa información. Optá por el bono que deseas recibir como bienvenida. Leé los Términos y Condiciones de la plataforma y los particulares de la oferta seleccionada. Realizá tu primer depósito respetando el mínimo exigido para que puedas activar la bonificación. Finalmente, hacé tu apuesta siguiendo las reglas del bono para que no pierdas la posibilidad de recibir la oferta.

Dónde se puede apostar legalmente con Betway

En Argentina, las encargadas de instaurar los marcos regulatorios para las casas de apuestas virtuales son las provincias, es decir, toda la responsabilidad recae sobre cada una de ellas, puesto que a nivel federal no existe ninguna ley que reglamente el juego en línea.

A su vez, cada territorio provincial donde se puede apostar de manera legal designa a una entidad encargada de otorgar las licencias y controlar las casas para apostar de manera virtual, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires es la LOTBA.

Betway apuestas argentina tiene los permisos correspondientes otorgados por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, a todo esto, le podemos sumar que posee el dominio bet.ar lo que significa que es un sitio validado y seguro porque tributa impuestos, por consiguiente, es legal.

Entonces, si te gustó la bonificación ofrecida por esta plataforma de apuestas, podés registrarte en la casa de apuestas online si vivís en Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque el sitio tiene permiso para prestar servicios en esa jurisdicción.

Por otra parte, Betway apuestas online, como en cualquier otra plataforma de apuestas legal, sólo está disponible para usuarios mayores de edad, es decir, que tengan cumplido sus 18 años.