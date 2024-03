Betano depósito: cómo recargar tu cuenta paso a paso

En esta ocasión, te explicaremos cómo recargar en Betano usando el método más conveniente para vos.

Exclusivo para usuarios mayores de 18 años pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Si ya estás inscripto en la plataforma de apuestas más completa de Argentina, sólo resta hacer un Betano depósito para activar tu bono de bienvenida y empezar a jugar en todas las opciones disponibles.

Los métodos para depositar en Betano son variados, ese es uno de los puntos fuertes de este sitio de apuestas online, además de la inmediatez en su ingreso.

¿Cómo depositar dinero en Betano Argentina? Guía paso a paso

Depositar en Betano es gratis, es decir, no existe ningún cobro de comisión, sea cual fuese el método seleccionado.

Asimismo, es posible duplicar el primer depósito de dinero si cumplís con los Términos y Condiciones de la oferta para clientes nuevos, por eso, antes de hacer el ingreso de dinero, conviene que revises la reglamentación para no perderte la bonificación.

No te olvides que antes de depositar en Betano necesitarás completar el proceso de verificación de la cuenta dado que, por políticas de regulación del sitio y protección de datos, no podrás realizar ingresos de dinero hasta no comprobar la información pedida.

Otro punto importante es corroborar el depósito mínimo y máximo del método de pago elegido, más adelante nos ocuparemos de hablar sobre eso, por ahora vayamos directo al paso a paso de Betano cómo recargar

Hacer Loguin en la casa de apuestas online: con tus datos de usuario ingresá a tu cuenta de Betano. Dirigirse al apartado de las transacciones: dentro de tu cuenta verás un botón y allí mismo aparece la opción de “depósitos”. Elegir el método de pago: entre el abanico de opciones que ofrece el sitio seleccioná el más conveniente o con el que te manejes siempre. Proporcionar la información solicitada: según el método de pago seleccionado deberás indicar cierta información requerida para completar el pago. Definir el valor a ingresar: indicar el monto que querés colocar en tu cuenta, sin olvidar que cada método de pago tiene un tope. Confirmá tu ingreso: corroborá que todos los datos del método de pago estén bien, además del valor que querés ingresar para finalizar con la transacción.

Finalmente, resta esperar el plazo correspondiente acorde a la forma de pago seleccionada, algunos métodos no demoran nada porque es instantáneo, pero otros pueden demorar hasta 24 horas hábiles.

Los métodos de depósito disponibles en Betano

El Betano depósito se realiza de manera simple porque el operador facilita múltiples opciones para ingresar dinero. Además, queremos agregar que todas las transacciones se realizan en la moneda local, es decir, pesos argentinos ($) por lo que no tendrás que preocuparte por cambiar de divisa.

Otra gran ventaja de esta plataforma de juegos en línea es que no existen cargos ni comisiones para hacer ingresos para tus fondos de la cuenta, por lo que podrás recargar las veces que quieras gratis.

Los métodos de pagos aceptados para que sepas Betano cómo recargar son:

Mercado Pago: la billetera electrónica más popular de Argentina que cuenta con el respaldo de la gran empresa Mercado Libre permite efectuar depósitos mínimos de $500 y un máximo de $700.000. Lo mejor de todo es que la plata ingresa inmediatamente.

la billetera electrónica más popular de Argentina que cuenta con el respaldo de la gran empresa Mercado Libre permite efectuar depósitos mínimos de $500 y un máximo de $700.000. Lo mejor de todo es que la plata ingresa inmediatamente. Tarjeta de débito: son aquellas que tienen respaldo bancario, algunas de las tarjetas de débitos aceptadas son Visa, MasterCard y Cabal, en general, el dinero suele ingresar en 5 minutos y se puede depositar de $500 a $2.000.000.

son aquellas que tienen respaldo bancario, algunas de las tarjetas de débitos aceptadas son Visa, MasterCard y Cabal, en general, el dinero suele ingresar en 5 minutos y se puede depositar de $500 a $2.000.000. Débito inmediato (DEBIN): es la forma de cobro inmediato autorizado por el Banco Central de la República Argentina, el dinero llega en un tiempo máximo de 10 minutos y se puede hacer ingresos que van desde los $500 hasta $1.500.000.

es la forma de cobro inmediato autorizado por el Banco Central de la República Argentina, el dinero llega en un tiempo máximo de 10 minutos y se puede hacer ingresos que van desde los $500 hasta $1.500.000. Pago en efectivo: para aquellos que prefieren realizar pagos de manera presencial, se puede optar por esta opción y pagar en centros de cobro como Pago24, Cobro Express y Rapi Pago. Este método de pago permite depositar de $500 y hasta $500.000, pero tiene la desventaja que estas centrales demoran hasta 1 día hábil en informar el pago.

Bonos Betano que se activan al depositar

El primer Betano depósito en tu cuenta, te permite activar un bono de bienvenida para los nuevos usuarios. La promoción duplica el 100% del 1° ingreso hasta $100.000 para usarlo en tus deportes preferidos.

Esta promoción es exclusiva para los clientes de la Provincia de Buenos Aires que abren su cuenta en Betano por primera vez.

Si aún no te regístrate, tomate 5 minutos para inscribirte:

Dirigirte a la página oficial de Betano y presioná el botón de registro. Completá la solicitud de inscripción brindando los datos relacionados a tu información personal y los de la futura cuenta. Finalmente, aceptá los Términos y Condiciones de la casa de apuestas en línea.

Para participar de la promoción, el cliente deberá hacer un Betano depósito de $1000 o superior y seguir los Términos y Condiciones de la oferta detalladas en el título siguiente.

Términos y condiciones

Todas las ofertas y promociones tienen reglamentaciones, leerlas es necesario para no perder la oportunidad de una bonificación. Algunos de los T&C del bono de bienvenida de apuestas deportivas son:

Válido sólo para PBA, clientes con edad legal para apostar.

El valor máximo del bono es $100.000.

Es necesario hacer un Betano depósito mínimo de $1000.

Se debe jugar en apuestas usando el Betano depósito más el valor del bono otorgado con rollover x6 veces.

Las apuestas elegibles son aquellas con cuotas de 1.80 o superior que suman al boleto de apuestas.

No se puede solicitar un retiro hasta cumplir con los requisitos de la oferta.

Los métodos de pago a través de Skrill o Neteller no son aceptados para esta oferta.

Los Términos y Condiciones completos están publicados en el sitio oficial de la casa de apuestas deportivas Betano.

Preguntas frecuentes

Para darle un cierre a esta guía elegimos 4 preguntas frecuentes relacionadas a Betano cómo recargar y otras cuestiones relacionadas al Betano depósito.

¿Cuántos días demora Betano en depositar?

Depositar en Betano es ágil, puesto que el dinero ingresa de manera inmediata en tu cuenta para empezar a jugar, salvo los pagos en efectivo que pueden tener una demora de un plazo máximo de 1 día. Si el dinero tarda más de lo normal, sugerimos comunicarse con el Centro de Atención al Cliente para corroborar el estado del pago.

¿Cuánto es el mínimo depósito en Betano?

El depósito mínimo en Betano es de $500 con cualquier forma de pago, sin embargo, recordá que para activar el bono de bienvenida para apuestas deportivas necesitarás hacer un ingreso de, al menos, $1000.

¿Puedo depositar desde la app Betano?

Sí, se puede depositar desde la app de Betano debido a que la interfaz de la aplicación es similar al sitio web, por ende, podrás seguir los mismos pasos explicados para la versión de PC.

¿Por qué aparece ingreso rechazado en Betano?

El rechazo del Betano depósito puede ser a raíz de varios factores, posiblemente te hayas olvidado de completar la verificación de datos necesarios para hacer el ingreso del dinero. Otro factor puede ser debido a algún dato mal ingresado del método o que hayas usado una forma de pago no aceptada por el sitio.

Si la incidencia no tiene relación con lo explicado anteriormente, sugerimos comunicarse con un asesor a través de los canales de comunicación de Atención al Cliente.