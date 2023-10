bet365 vs Codere: ¿Cuál es mejor?

Descubre en este análisis quién es mejor entre bet365 vs Codere. Analizamos sus bonos de bienvenida, mercados de deportes y las Apps

Para poder saber quién es mejor en bet365 vs Codere, será necesario estudiar ambos operadores. Algunos de los factores más importantes son las ofertas de las casas de apuestas, sobre todo los bonos de bienvenida.

El desarrollo de aplicaciones móviles es un punto a favor y es un aspecto muy valorado por los usuarios. En caso de que no la ofrezca, también se tiene en cuenta la versión para celulares.

No hay que dejar pasar otros aspectos como pueden ser los métodos de pago o los mercados de apuestas. A continuación, se destacarán todos estos factores uno a uno.

Cómo es bet365

La casa de apuestas de bet365 es una de las que más prestigio tiene. Y no solamente es en Argentina, sino también a nivel mundial. Los usuarios se cuentan por decenas de millones, se calcula que hay unos 53 millones registrados en el operador.

Con esa magnitud, uno ya se puede hacer a la idea de que se encuentra ante un sitio serio y de calidad. Funciona de manera cien por cien legal a través de una licencia expedida desde Malta.

Su oferta de deportes incluye cerca de una treintena de mercados, desde los más populares a otros menos demandados. Con ese catálogo intenta adaptarse a las preferencias de todos los usuarios.

Entre esos 30 se pueden destacar disciplinas como fútbol, caballos, baloncesto o deportes de motor. Dentro de cada una de ellas encontrarás diferentes tipos de apuestas y cuotas muy competitivas. Ellas cambian constantemente, sin embargo.

Aquellos que creen su cuenta por primera vez podrán optar a un bono de bienvenida. En el sitio web encontrarás todos los términos y condiciones para reclamarlo y liberarlo.

Entre algunas de ellas figura un depósito mínimo y un rollover, o el número de veces que debes poner el bono en juego. Se ha fijado también una cuota base desde la que se pueden realizar las apuestas y un plazo de tiempo limitado.

En cuanto a los servicios, destaca la plataforma de streaming. Solamente está disponible en algunos lugares, así que tendrás que comprobar si es compatible con tu ubicación. Requiere estar registrado y tener saldo o haber realizado una apuesta previamente (en las últimas 24 horas).

Cómo es Codere

Codere es una casa de apuestas de origen español que se lanzó al mercado de las apuestas online en 2014. Está presente en Argentina, pero también en otros países de Latam. Funciona de manera totalmente legal, pero solo en la Ciudad de Buenos Aires.

En su sitio web se puede encontrar una sección de casino y también de deportes. La oferta de Codere Argentina es de 25 disciplinas deportivas entre las que se encuentran modalidades individuales y de equipo.

Para poder adentrarse en ellas como nuevo usuario, puedes reclamar un bono de bienvenida. La oferta duplica el primer depósito hasta una cantidad máxima de $10.000ARS. La activación requiere apostar la totalidad del bono con cuotas mínimas de 2.50.

Una vez que estas hayan finalizado, obtendrás el 100% de lo ingresado en formato de freebets. Eso quiere decir que no es saldo retirable, sino boletos para colocar apuestas determinadas.

Estas son las condiciones de liberación:

- La cantidad mínima del depósito es de $500

- Solo son válidas las apuestas mínimas de 2.50

En relación al streaming, Codere Argentina todavía no ha implantado esta tecnología. Es un punto importante en esta review de bet365 vs Codere. De todos modos, puede que lo incluya próximamente.

¿Cuál es mejor: bet365 o Codere?

Después de este análisis por separado de bet365 vs Codere, es momento de ponerlo en común y ver cuál es el ganador. Partimos de que ambos son operadores legales y que cuentan con una gran trayectoria.

Aunque en un primer momento parecen bastante parecidas, sí que se pueden apreciar ciertas diferencias. Este análisis se centra, sobre todo, en la zona deportiva, en casino también puede haber características diferentes.

Acerca de los mercados de apuestas, bet365 Argentina está ligeramente por encima. Su oferta se sitúa en 30 frente a los 25 de su competidor. En cuanto al número de apuestas, también es más completa bet365.

Repasando los diferentes momios, no se detecta ninguna diferencia. Son bastante similares y equilibrados. Se puede declarar un empate en ese aspecto entre bet365 vs Codere.

El bono de bienvenida sí es bastante diferente. El de Codere se basa en freebets, un sistema de bonificación muy utilizado. No requiere un ingreso muy alto y, además, la cantidad está en la media con el resto de los operadores.

En cuanto a las apuestas en vivo, en Codere Argentina no se ha encontrado todavía la plataforma de streaming. Por tanto, el seguimiento de los eventos solo se puede hacer por gráficos y estadísticas.

La otra casa de apuestas sale ganando en este bet365 vs Codere. No está disponible para todos los eventos ni tampoco en todas las ubicaciones. No se puede considerar un servicio gratuito ya que requiere saldo en la cuenta o una apuesta realizada con anterioridad.

¿Cómo son las apps móviles de bet365 y Codere?

Es bastante frecuente que las empresas desarrollen aplicaciones para mejorar la accesibilidad del usuario. En el terreno de las apuestas, estas herramientas han crecido mucho y elevan el prestigio del operador en sí.

La batalla bet365 vs Codere en cuanto a App se puede considerar como un empate. Ambos disponen de herramientas compatibles con iOS y Android compatibles con una gran cantidad de dispositivos. Es posible que la aplicación bet365 no esté disponible en todas las regiones.

Presentan una interfaz muy visual, responsive e intuitiva. La colocación de los botones y de los menús favorece una rápida navegación. Esto es fundamental para colocar apuestas en vivo, entre otros mercados.

Casualmente son dos operadores representados por el color verde, un tono muy cercano a algunos deportes como el fútbol. En las tiendas de aplicaciones podrás disponer de toda la información necesaria en cuanto a versiones y espacio necesario.

¿Qué nos gusta y que no de bet365 y Codere?

Tras ver punto por punto cuáles son los puntos fuertes y débiles de bet365 vs Codere, se puede hacer un recopilatorio. En la siguiente tabla se han reflejado aspectos que nos gustan y otros que son mejorables de ambos operadores.

Operador bet365 Codere Pros Mercados de apuestas Bonos de bienvenida y otras promociones Plataforma de streaming Ingreso mínimo bajo Contras Pocos métodos de pago No tiene streaming Herramientas sujetas a cambios Faltan métodos de pago

¿Son legales bet365 y Codere en Argentina?

Los usuarios buscan en las casas de apuestas lugares seguros. No solamente cuenta que sean legales, también que los datos que proporcionan estén protegidos. Es de vital importancia en bet365 vs Codere.

Además, ambos operadores se preocupan por posibles problemas de adicción y promueven el juego seguro. Organizaciones como Saber Jugar explican cómo apostar en Argentina de una manera responsable.

En este país la regulación de las casas de apuestas depende de cada provincia. Es decir, que puede ser legal en un estado y no en otro. Es por eso que insistimos en que las características descritas anteriormente funcionan en Buenos Aires.

El objetivo es que en un futuro próximo se llegue a una ley común y unificada como ocurre en otros países de Latam. De todos modos, si tu lugar de residencia es Buenos Aires, no tienes de qué preocuparte.

Con respecto a los usuarios, solamente se permite el acceso a mayores de 18 años. Para comprobar estos datos se solicita fecha de nacimiento o una copia del documento de identidad.

Toda la información proporcionada está sujeta a la Ley de Protección de datos. Eso implica que no pueden intercambiar datos ni tampoco venderlos sin consentimiento.

Cuentan también con sistemas de seguridad contra posibles suplantaciones de identidad. Además de reducir los intentos de posibles hackeos. De todos modos, se recomienda el cambio de contraseña con frecuencia.

Conclusiones

Realizar una elección bet365 vs Codere puede resultar bastante complicada en un primer momento. De ahí que esta review se haga con el objetivo de resaltar las características de cada uno.

Como ya se ha visto ambas ofrecen una gran cantidad de mercados y también bonos de bienvenida para nuevos usuarios. Las cuotas de las apuestas deportivas Argentina son también similares, aunque se pueden detectar algunas diferencias.

Son una buena opción en cuanto a aplicaciones para celulares o tablet. La compatibilidad con iOS y Android las colocan como una de las mejores del mercado. Sin olvidar su versión móvil.

En definitiva, estamos ante dos de las mejores casas de apuestas en Argentina. La elección de una u otra va a depender en gran medida de las propias preferencias del usuario. Crear una cuenta en ambas es una gran opción para comprobarlo.