bet365 vs Betsson: ¿Cuál es mejor?

Repaso de bet365 vs Betsson para que las compares y elijas al momento de apostar en Argentina

Mucho se habla sobre dos de las mejores casas de apuestas en Argentina y, la verdad, entre bet365 vs Betsson no sabemos con cuál quedarnos porque cada una tiene lo suyo.

Sin embargo, nos propusimos encontrar cuáles son las ventajas y las desventajas de ambas para que puedas optar por la que más te convenga. Para comparar bet365 vs Betsson estuvimos observando algunos aspectos de estos operadores como:

Legalidad: en este sentido las dos casas de apuestas se encuentran debidamente autorizadas para operar en Argentina, así que, podés quedarte tranquilo a la hora de elegir cualquiera de ellas.

Bono de bienvenida , promociones y ofertas: los dos operadores ofrecen excelentes bonificaciones de bienvenida y los requisitos no son tan complicados de cumplir, aunque Betsson argentina ofrece un bono muy atractivo de $50.000 para los clientes nuevos.

Cuotas y mercados: en este aspecto no hay muchas diferencias, los dos tienen una amplitud de mercados para apostar que van cabeza a cabeza y en las cuotas no hay una discrepancia entre lo que ofrece bet365 vs Betsson.

Secciones de apuestas: Tanto en bet365 argentina como Betsson argentina podés apostar en el casino y en la sección apuestas deportivas argentina.

Formas de pago : como en todas las mejores casas de apuestas en Argentina, ambas ofrecen diversos métodos de pagos para los retiros y los depósitos.

Servicio de atención al cliente : frente a cualquier inconveniente sobre cómo apostar en Argentina, las dos plataformas te ofrecen ayuda a través de su centro de atención al cliente.

Experiencia del usuario en el sitio: si comparamos bet365 vs Betsson los dos tienen buenas opiniones, ambas cuentan con un sitio responsive, es decir, se adaptan al dispositivo que uses.

Tiempos de pagos y depósitos: bet365 argentina y Betsson argentina realizan las transacciones de manera rápida, los depósitos son inmediatos y los retiros pueden demorar un poco más, pero esto es normal porque deben pasar por un proceso de validación.

Cómo es bet365

En este posteo de bet365 vs Betsson, empezaremos hablando sobre una de las casas de apuestas número 1 del mundo que se ha ganado la fama gracias a su amplia trayectoria en el mercado de los juegos de azar, sus más de 20 años de experiencia brindan a los clientes la confianza necesaria para registrarse y apostar.

No por nada este sitio posee más de 90 millones de usuarios inscriptos de todas partes del mundo en su sitio web y esta casa de apuestas sigue expandiéndose en diferentes países. Aquí en Argentina el operador está disponible para clientes mayores de 18 años de CABA y Provincia de Buenos Aires.

Al ingresar a las distintas secciones vas a ver que en las apuestas deportivas argentina hay un listado ordenado alfabéticamente con más de 40 disciplinas que tienen sus respectivos mercados de apuestas.

En el casino podés divertirte con las mismas opciones que en una sala real, el operador cuenta con expertos en el desarrollo de software que le proveen los juegos de barajas, tragamonedas, de mesa, póker, entre otros.

El centro de atención al cliente de bet365 argentina es muy bueno, posee varias vías de contacto que están disponibles todos los días, pero queremos destacar el apartado de las preguntas frecuentes porque es muy completo y podés sacar tus dudas fácilmente.

Los métodos de depósito y retiro son amplios, si querés ingresar dinero para jugar lo podés hacer desde las entidades bancarias más reconocidas y los fondos se acreditarán en el acto.

bet365 Argentina cuenta con una aplicación para iOS y Android que está sujeta a tu ubicación geográfica.

Cómo es Betsson

Al igual que su competencia, Betsson argentina está habilitada para usuarios mayores de 18 años de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. El operador está presente en varios países porque ya tiene varios años de experiencia, la empresa fue fundada en 1963 y, actualmente, posee licencia en varios países

En pleno apogeo de las apuestas deportivas argentina, Betsson desembarcó en nuestro país con fuerza en el ámbito deportivo y, en este momento, colabora con dos grandes equipos de fútbol de nuestro país: Boca Juniors y Racing. Pero, sus apuestas no se limitan al mundo futbolístico porque existe una amplia oferta de mercados y disciplinas para apostar.

En el casino tenés a tu disposición los juegos más populares, jackpot exclusivo, juegos de mesa, ruletas, tragamonedas y más, la plataforma cuenta con buenos diseños, súper veloces y divertidos.

Como te mencionamos en el inicio de este artículo de bet365 vs Betsson, esta casa de apuestas posee uno de los mejores bonos de bienvenida de Argentina para las apuestas deportivas y también para el casino.

Podés ingresar a Betsson argentina desde la computadora o bajar su aplicación desde Play Store si tu teléfono posee sistema Android, la app cuenta con funciones extras como guardar juegos favoritos, encontrar los mercados de apuestas más rápido desde el buscador y podés personalizar la aplicación a tu medida.

Las formas de pago son múltiples entre ellas podemos nombrar tarjetas de crédito, débito, monederos electrónicos como Mercado Pago y DEBIN. Las transacciones se realizan rápidamente, así que si sos una persona ansiosa, te recomendamos esta plataforma.

El servicio de atención al cliente es completo, siempre están para atender las 24 horas, los 7 días de la semana.

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA

¿Cuál es mejor: bet365 o Betsson?

Elegir entre ambas casas de apuestas no es fácil bet365 vs Betsson es como comparar Maradona vs Pelé, por eso, si bien algo te nombramos sobre los bonos de bienvenida, llega el turno de constatar las bonificaciones de los dos operadores:

bet365 Betsson Bono de bienvenida Bonificaciones y promociones disponibles para usuarios mayores de 18 años de Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. Para más detalles del bono, podés ingresar al sitio web del operador. Bono del 100% del primer depósito hasta $50.000. Requisito de apuestas Podés leer los T&C en el sitio del operador Las principales reglas de bet365 argentina son: - La casa de apuestas se reserva el derecho a cancelar o alterar cualquier oferta cuando lo desee. - Si el sitio detecta alguna irregularidad o actividad sospechosa, tiene el derecho de cerrar o bloquear la cuenta del usuario. - Al inscribirse en la web los jugadores aceptan y acuerdan con la casa el derecho a modificar los T&C sin aviso anticipado y cuando el operador lo desee. - El código de bonificación se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo. - Sólo para clientes nuevos +18 años de CABA y PBA. - El bono no se puede usar para las carreras de caballos, sistema ni las apuestas cashout. - Para optar por el bono es indispensable realizar un depósito de $1.000 o más. - El jugador tiene 30 días desde su registro para depositar y desbloquear el bono. - Rollover: el bono debe ser jugado 8 veces con cuotas de 1.80 o superior. - Después de activar el bono, el usuario deberá cumplir con el rollover en un plazo de 14 días antes de pedir un retiro. Este es un pantallazo general sobre los T&C, podés encontrar las reglas completas en el sitio web para saber cómo apostar en Argentina.

¿Cómo son las apps móviles de bet365 y Betsson?

Llega el momento de hacer el contraste de bet365 vs Betsson de sus respectivas aplicaciones, para hacerlo más fácil, lo haremos en formato de tabla con las dos mejores casas de apuestas en Argentina:

bet365 Betsson Bono de bienvenida Consultar en la plataforma del operador 100% del primer ingreso hasta $50.000. Compatibilidad Disponible para iOS y Android, pero la descarga depende de la ubicación geográfica En Argentina, por el momento, sólo está disponible para Android. Velocidad Navegación rápida en las distintas secciones. Navegación rápida en las distintas secciones. Características Es posible acceder a las diversas opciones que también están disponibles en el sitio del operador. Posee funciones extras como guardar juegos favoritos, hacer búsquedas rápidas y aplicar filtros. Experiencia de usuario Buenas puntuaciones en las tiendas de descarga Buenas puntuaciones en las tiendas de descarga

¿Qué nos gusta y que no de bet365 y Betsson?

La mejor manera de cómo apostar en Argentina dependerá de tu elección de la casa de apuesta entre otros factores, debido a que elegir una plataforma confiable te asegurará una buena experiencia de juego, por eso, veamos los puntos buenos y malos de estos dos operadores según nuestro punto de vista:

bet365 Betsson Pros - Excelente bonificación de bienvenida para apuestas deportivas. - Gran variedad de mercados. - Varias vías de contacto con atención al cliente - Depósitos y retiros rápidos. - Magnífico bono de bienvenida para nuevos clientes. - Cientos de mercados disponibles para jugar. - Servicio de atención al cliente disponible 24/7 - Muchos métodos de pagos para depósitos y retiros. Contras - App sólo disponible en algunas regiones. - Cuotas más bajas en las disciplinas menos conocidas. - App sólo para Android. - Menos opciones de apuestas en disciplinas menos populares.

¿Son legales bet365 y Betsson en Argentina?

Sí, así como te indicamos en la introducción, ambas plataformas se encuentran habilitadas para prestar sus servicios en la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.

Tanto bet365 argentina como Betsson argentina tienen licencias otorgadas por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

Conclusiones

Para cerrar este artículo, dejaremos una pequeña conclusión sobre el tema, desde nuestro punto de vista bet365 argentina y Betsson argentina son dos plataformas muy buenas.

Analizando todos los puntos: bonos, aplicaciones, cuotas, mercados y servicio de atención al cliente, entre otros, observamos que tienen todo lo que un aficionado a las apuestas puede querer y necesitar de una plataforma de juegos online.

Por lo tanto, si te gustan las dos casas para apostar, no hay problema porque podés inscribirte a más de un sitio y disfrutar de sus servicios.