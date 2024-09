Barcelona vs Getafe Pronóstico y Apuestas LaLiga | 25/09/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Barcelona vs Getafe en LaLiga el 25/09/24.

El Barcelona busca mantener su ritmo imparable cuando reciba en Montjuïc al Getafe este miércoles a las 21:00 horas por la jornada 7 de LaLiga. ¿Qué dicen las apuestas?

Los culés se repusieron de su tropiezo en la Champions con una goleada 5-1 en La Cerámica, firmando un pleno de seis victorias en seis jornadas. Por otro lado, los azulones aún no han ganado en lo que va de temporada, sumando cuatro puntos producto de cuatro empates, lo que les sitúa en el fondo de la clasificación.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Barcelona vs Getafe por LaLiga 2024/25:

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Getafe son correctas a 24 de septiembre a las 15:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Barcelona vs Getafe

La diferencia de calidad entre las plantillas, sumado al estado de forma actual de ambos equipos, nos indica que el Barcelona es claro favorito para llevarse el triunfo, incluso con el hándicap de -1.5. Aunque en los últimos años el Getafe ha conseguido empatar en tres de los últimos cinco partidos frente al Barça, la superioridad blaugrana en casa es evidente: seis triunfos consecutivos y ninguna derrota en 22 enfrentamientos, con sólo cuatro empates.

Los de Hansi Flick lideran con firmeza LaLiga, siendo el equipo más goleador con 22 tantos, incluyendo un 7-0 al Valladolid y el reciente 5-1 ante el Villarreal. En su último duelo ante el Getafe en Cataluña, el Barça ganó 4-0, y en los últimos 9 enfrentamientos en casa, los culés han marcado un total de 28 goles, encajando apenas 4, y ganando por más de 1.5 goles en cinco de esos partidos.

El blaugrana se ha ido al descanso en ventaja en sus últimos tres partidos ligueros ante el Valladolid, Girona y Villarreal, y en todos ellos terminó con una diferencia de al menos tres goles. Por su parte, el Getafe llegó en desventaja al entretiempo frente al Athletic y al Sevilla. Por tal motivo, pronosticamos que el Barcelona ganará desde el primer tiempo, tal y como lo ha hecho en sus últimos seis encuentros en Cataluña contra el equipo madrileño.

Getafe no marcará, nuestro pronóstico del Barcelona vs Getafe

Otra apuesta interesante para el Barcelona vs Getafe es que el equipo de Pepe Bordalás no marcará. El Getafe es uno de los dos equipos con menos goles a favor en las primeras seis jornadas, con solo tres tantos anotados. La falta de pegada en el ataque no es algo nuevo, ya que la temporada pasada no lograron marcar en cuatro de sus últimos cinco partidos.

Aunque el Barcelona ha encajado en cinco de las seis jornadas, tendrá una buena oportunidad de mantener su portería en cero, teniendo en cuenta no solo la ineficacia del ataque del Getafe, sino también que los azulones no han marcado en sus últimos cinco enfrentamientos contra los culés.