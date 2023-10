Barcelona Vs Athletic 22/10/23 | Apuestas y predicciones

Nuestras mejores apuestas para Barcelona Vs Athletic por Liga Española este domingo

Tras dos semanas de inactividad, La Liga regresa al ruedo con el desarrollo de la décima fecha, que tendrá entre sus juegos destacados la presentación del Barcelona ante Athletic de Bilbao. Este encuentro se llevará adelante el próximo domingo a las 16.00 (hora de Argentina) en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Los catalanes llegan a este partido tras haber dejado dos puntos en el camino ante Granada, pero con la certeza de mostrarse muy fuerte en condición de local, donde ha ganado los últimos siete partidos que disputaron. Sin embargo, los campeones saben que para mantener la corona, el triunfo es una obligación, ya que se encuentran a tres puntos del Real Madrid y no pueden seguir perdiendo terreno.

Por su parte, Athletic de Bilbao llega a este compromiso tras haber sumado un excelente triunfo por 3 a 0 ante Almería, que lo depositó en la quinta colocación de la tabla de posiciones. Al mismo tiempo, ha perdido tan solo uno de los últimos cinco partidos que ha jugado como visitante, por lo que intentará cortar la racha negativa que mantiene ante Barcelona, que lo ha goleado en los dos últimos enfrentamientos que se dieron en tierras catalanas.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado del segundo tiempo Barcelona ganará el segundo tiempo 1.96 en bet365 Más/menos de 2,5 goles Habrá menos de 2,5 goles 2.18 en bet365

Barcelona, con energías renovadas y la obligación de imponerse

El elenco de Xavi se prepara para enfrentarse a uno de los equipos más fuertes del campeonato. Sin embargo, la buena racha en condición de local y su poderío lo convierten en favorito a imponerse desde el minuto cero, ya que resultará una obligación dejar atrás el encuentro ante Granada, donde mantuvo el invicto, pero perdió dos puntos.

Si algo ha caracterizado al elenco catalán es su desempeño en la segunda mitad, ya que ha ganado seis de los últimos siete segundos tiempos que disputó. Además, lleva siete triunfos consecutivos en condición de local, donde es realmente muy fuerte, por lo que es serio favorito para llevarse el triunfo.

Si bien Athletic viene de conseguir buenos resultados fuera de casa, no hay que dejar de lado que en su última actuación como visitante sufrió un duro golpe al perder con Real Sociedad por 3 a 0 y que las dos últimas veces que visitó a Barcelona, terminó cayendo por 4 a 0. El único antecedente de este año ante el equipo azulgrana tampoco lo favorece, ya que allí cayó por 1 a 0 en San Mamés.

No es un juego fácil para el elenco catalán

Si bien destacamos que Bilbao venía de ser goleado y que las últimas visitas a Barcelona no fueron positivas, no hay que olvidar lo hecho hasta el momento y que por algo ocupa la quinta posición, ya que, hasta el partido con Real Sociedad, el conjunto de Ernesto Valverde no había recibido goles jugando fuera de casa.

Sin ir más lejos, el último choque entre ambos equipos ha sido muy cerrado y apenas terminó con un ajustado 1 a 0. Al mismo tiempo, las dos últimas victorias del equipo blaugrana por Liga fueron por tan solo un gol diferencia, con un 1 a 0 ante Sevilla como antecedente más reciente.