Banfield Vs Colón 05/11/23 | Apuestas y Predicciones

Recomendaciones para apostar Banfield Vs Colón este domingo

La incesante lucha por permanecer en primera división todavía debe algunas batallas. Una de las más atrapantes de la decimosegunda fecha pasa por el enfrentamiento entre Banfield y Colón, que son dos de los doce equipos que aún se encuentran naufragando entre los últimos lugares. Este partido se llevará adelante el próximo lunes a las 21.00 en el Estadio Florencio Sola.

El elenco de Julio César Falcioni ha logrado sumar en los últimos seis partidos y esto le ha dado un poco de aire en una lucha donde aún sigue comprometido, ya que se encuentra a solamente cuatro puntos de Colón, que ocupa puestos de descenso, y sacar un resultado positivo en este encuentro le daría bastante aire para los dos últimos compromisos.

Por su parte, Colón vive una situación bastante particular. Hace solamente días tomó la determinación de que Néstor Gorosito abandone el cargo como entrenador, pero si bien comparte la última posición de la tabla general, también se encuentra dentro de los clasificados a la siguiente instancia de esta Copa de la Liga. Por eso, un triunfo en el sur podría traerle premio doble: sacarlo de la zona baja y consolidarlo en puestos de acceso a los cuartos de final.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado del partido Empate 3.20 en bet365 Más/menos goles al entretiempo Habrá menos de 0,5 goles en el primer tiempo 2.34 en bet365

Sumar es el objetivo

En las instancias finales de este torneo, todos los puntos sirven. Esto Banfield lo ha entendido a la perfección, ya que acumula seis partidos consecutivos sin perder con dos triunfos y cuatro empates. En situaciones límites, la generación de fútbol suele pasar al segundo plano, la meta es sumar y para eso se ha buscado el orden y minimizar el margen de error.

Por eso, Colón ha optado por el cambio de entrenador: cinco derrotas consecutivas fuera de casa hicieron que Gorosito dejara su cargo y Damonte, revalorizado por el orden que busca imprimir en sus equipos, ha tomado su lugar. Por eso, está predispuesto a ir en busca de conseguir algo positivo en esta visita.

Si no pueden ganar, el punto no caería tan mal en ambos lados. Banfield mantendría un margen importante de cara a las últimas dos fechas, mientras que Colón volvería sumar fuera de casa, algo que no consigue desde la primera jornada. Además, la tendencia basada en antecedentes también denota paridad: de los últimos seis partidos que se enfrentaron en el Sur, cuatro culminaron en empates, y hubo un triunfo para cada lado.

Dos ajedrecistas disputando la misma partida

Si algo caracteriza a Julio César Falcioni y a Israel Damonte, entrenadores de ambos equipos, es su tendencia a generar una línea defensiva sólida y a parar sus equipos desde atrás hacia adelante, algo que se ha visto claramente reflejado en los resultados.

Por el lado de Banfield, acumula una impresionante racha de cinco encuentros consecutivos sin que le puedan marcar goles, mientras que en el debut de Damonte, Colón ganó por 1 a 0 haciendo hincapié en el orden de su última línea. Sin duda, se espera un primer tiempo de mucho estudio, líneas muy cerradas y la búsqueda de minimizar el error, ya que cualquier yerro puede definir el partido a favor de cualquiera de los dos lados.