Atlético Madrid Vs Sevilla 03/09/23 | Apuestas y predicciones

Este domingo el Atlético Madrid recibe a Sevilla y Goal te muestra nuestras apuestas y predicciones favoritas del encuentro

Cuando uno mira el calendario y ve que en la cuarta fecha de LaLiga EA Sports de España se enfrentarán Atlético Madrid y Sevilla, va preparando el sillón para ver un partido muy parejo y con chances para ambos a llevarse el duelo. Pero a veces la realidad indica que lo que se pensaba no va a suceder.

Atlético Madrid no perdió en sus primeros tres encuentros ganando dos partidos, y uno de ellos la fecha pasada por un resonante 7 a 0 de visitante ante Rayo Vallecano, siendo la mayor goleada de visitante en toda su historia.

Sevilla, por el contrario, perdió sus tres partidos en un arranque para el olvido y se encuentra en soledad en la última colocación de la tabla de posiciones sin unidades y con un técnico que ya empieza a ser mirado de reojo.

Atlético Madrid vs Sevilla - Consejos de Apuestas

· Ganador del partido + Total de goles 1.5 : Local y Más @1.85 con betsson

· Ambos Equipos No Anotarán @1.90 con betsson

Atlético Madrid vs Sevilla Apuesta 1: Ganador del partido + Total de goles 1.5 : Local y Más @1.85 con betsson

El Colchonero arrancó la temporada de la mejor manera y esta será su segunda presentación en el Cívitas Metropolitano, donde en la primera fecha venció al Granada por 3 a 1.

Atlético no pierde como local ante Sevilla desde el 2008 y desde entonces registra 14 encuentros en Madrid con siete victorias y siete empates. El último encuentro disputado entre ambos fue con goleada incluida cuando Atleti venció por 6 a 1 por la jornada 24 de LaLiga pasada.

Los dirigidos por Simeone sueñan con volver a meterse entre Real Madrid y Barcelona y quedarse con el torneo local, como lo hicieron por última vez en la temporada 2020/2021.

Sevilla, en cambio, ya perdió como visitante ante Alavés por la fecha 2 y aún no pudo festejar en la temporada ya que también cayó por la Supercopa Europea por penales frente el Manchester City, y todo pareciera indicar que Mendilibar no puede encontrar el equipo para afrontar una dura temporada no sólo a nivel local, sino también por Champions League.

Atlético Madrid vs Sevilla Apuesta 2: Ambos Equipos No Anotarán @1.90 con betsson

Si bien el Atlético Madrid es el equipo más goleador del torneo con diez tantos en tres jornadas, también es el menos goleado junto al Real Madrid con sólo un gol recibido, haciendo gala del estilo de juego del Cholo quien protege muy bien el arco propio y aprovecha cada una de sus llegadas al arco rival.

Con una delantera muy potente con Depay y Griezmann, y el ingreso de Morata, todos ellos autores de los goles, junto a Carrasco, del último partido ante el Sevilla. Justamente Álvaro Morata le convirtió cinco goles a los sevillanos, con su actual club y cuando vestía los colores de la Juventus de Italia.

Sevilla, por su parte, sólo pudo convertirle un gol al Colchonero en los últimos dos duelos directos y tendrá que dar vuelta la página rápidamente si desea luchar bien arriba en la temporada.