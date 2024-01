Derbi vasco en LaLiga: Athletic Club vs. Real Sociedad en San Mamés. Ambos buscan el top 4 para la Champions. Jornada 20.

Athletic se ubica en el cuarto puesto con 38 unidades a diez de los líderes con once triunfos, cinco empates y sólo tres derrotas en la primera rueda. Los dirigidos por Ernesto Valverde sueñan con volver a clasificar a la máxima competencia europea, aunque no se bajan de la lucha por el título que no consiguen desde hace 40 años en la temporada 1983/84.

Real Sociedad acumula 32 puntos y se encuentra en el sexto lugar con ocho victorias, ocho igualdades y, al igual que su rival, sólo tres caídas. Los de Imanol Alguacil accedieron a los octavos de final de la Champions League tras quedarse con su grupo y deberán enfrentar al poderoso Paris Saint-Germain en febrero.

Ambos cuentan con bajas sensibles en el ataque tras la salida de Iñaki Williams a la Copa África para los locales y la de Kubo a la Copa Asia para la visita.

Los Leones se quedarán con el derbi vasco

Tanto Athletic como Real Sociedad llevan una racha de doce partidos sin derrotas contabilizando todas las competencias, por lo que resta definir si la racha se romperá para alguno de los dos.

Los bilbaínos no pierden desde su visita a Barcelona en la fecha 10 de LaLiga y llevan cuatro victorias en fila tras su triunfo por Copa del Rey el pasado fin de semana. La Real también sufrió su última derrota ante los Culés y si bien también avanzó por copa, acumula tres empates consecutivos por liga.

La última victoria del cuadro txuri-urdin en San Mamés se remonta a la temporada 2020/21 cuando se jugó sin público por la pandemia, mientras que los rojiblancos ganaron tres de los últimos cuatro juegos en su estadio y llevan dos triunfos consecutivos en el derbi en esta condición.

Si bien el historial entre ambos lo lidera Athletic con diez partidos de ventaja en 174 encuentros, en Bilbao la diferencia es aún mayor donde Real Sociedad apenas pudo ganar en 15 oportunidades por LaLiga de un total de 76 enfrentamientos.

Goles de un solo lado en San Mamés

Los Leones no recibieron goles en sus últimos cuatro juegos y le marcaron apenas uno en los últimos siete por todas las competencias. A su vez, la Real anotó sólo dos tantos en sus últimos cinco partidos disputados, y al igual que su rival también recibió sólo uno en los pasados siete encuentros, con la particularidad de igualar sin goles en tres de los últimos cinco partidos.

En tres de los últimos cuatro derbis sólo un equipo convirtió, mientras que de los últimos cuatro jugados en San Mamés quien abrió el marcador se llevó el triunfo sin recibir tantos en contra.