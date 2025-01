AS Roma vs Lazio Pronóstico y Apuestas Serie A | 05/01/25

Roma vs Lazio

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico AS Roma vs Lazio por Serie A el 05/01/25.

Mejores apuestas AS Roma vs Lazio

Ambos equipos anotarán: Sí ⭐ @1.70 en bet365

Más de 2.5 goles ⭐ @2.00 en bet365

Roma o empate ⭐@1.36 en bet365

Se espera que AS Roma y Lazio empaten con un marcador de 2-2.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico AS Roma vs Lazio son cortesía de bet365, correctas a 3 de enero a las 17:00 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Mientras la Ciudad Eterna se prepara para una de las rivalidades más intensas del fútbol europeo, el Derby della Capitale promete no defraudar. La era de Claudio Ranieri en AS Roma ha traído una sensación de transformación y optimismo. Los Giallorossi han perdido solo uno de sus últimos cuatro partidos de la Serie A y, el pasado domingo, empataron 1-1 contra el AC Milan.

La Lazio, liderada por Marco Baroni, está disfrutando de una buena campaña y actualmente ocupa la cuarta posición. Los Biancocelesti se recuperaron con estilo después de su derrota por 6-0 en casa ante el Inter de Milán, gracias a un triunfo por 2-1 sobre Lecce y un empate 1-1 contra el Atalanta.

Alineaciones Probables AS Roma vs Lazio

Posible alineación del AS Roma

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

Posible alineación del Lazio:

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchouna, Castellanos, Zaccagni.

Las mejores apuestas AS Roma vs Lazio

1er Pronóstico AS Roma vs Lazio: Ambos equipos anotarán: Sí @ 1.70 en bet365

La primera tarea de Ranieri fue reconstruir el vínculo entre el equipo y sus aficionados, una misión que parece estar logrando con éxito. Diciembre ha sido un mes destacado para los Giallorossi con un 57.1% de victorias y un promedio de 1.86 puntos por partido en todas las competiciones, gracias también a las victorias en casa contra Lecce, Parma, Sampdoria y Sporting Braga.

Con Paulo Dybala encontrando una nueva chispa y Artem Dovbyk manteniendo un buen nivel, el frente de ataque de Roma parece prometedor. Sin embargo, las debilidades defensivas siguen siendo una preocupación, ya que el equipo ha concedido goles en 7 de sus últimos 8 partidos. Pero la Roma de Ranieri no está dispuesta a echarse atrás, algo a tener en cuenta para estas apuestas AS Roma vs Lazio. Mantener una línea alta contra este equipo de la Lazio y sacar puntos del derbi sería un gran logro.

2ºPronóstico AS Roma vs Lazio: Más de 2.5 goles @2.00 en bet365

Los Biancocelesti han forjado una reputación de resiliencia en la carretera, a pesar de haber sufrido cuatro derrotas fuera de casa contra Udinese, Fiorentina, Juventus y Parma. Con el tercer mejor ataque de la Serie A con 33 goles, Lazio ha sido prolífico, anotando en 23 de sus últimos 25 partidos.

La Lazio sigue demostrando que es un equipo bien organizado y el enfrentamiento de la semana pasada contra el Atalanta fue todo un espectáculo. Los hombres de Baroni marcaron un ritmo vertiginoso en la primera mitad que incluso el Atalanta de Gasperini, conocido por su estilo de alta intensidad, encontró difícil de igualar. Inevitablemente, la intensidad disminuyó en la segunda mitad, permitiendo que el Atalanta tomara el control y asegurara un merecido empate.

3er Pronóstico AS Roma vs Lazio: Roma o empate @1.36 en bet365

Las estadísticas recientes, analizadas antes de nuestras apuestas AS Roma vs Lazio, subrayan la naturaleza igualada del derbi de Roma. De hecho, ninguno de los últimos cinco encuentros ha superado los 1.5 goles, destacando encuentros cerrados y ferozmente disputados. Sin embargo, dadas las recientes mejoras, especialmente de la Roma en casa, hay una creciente anticipación de que esta tendencia podría romperse.

La Roma no ha empatado en sus últimos 10 partidos en casa, mientras que la Lazio solo ha perdido dos de sus últimos 10 partidos en general. Esta dinámica apoya una audaz predicción de una victoria para los locales, especialmente si pueden capitalizar la ventaja de jugar en casa y el impulso reciente.

Mientras tanto, Taty Castellanos, de la Lazio sigue siendo una figura clave, hábil para finalizar incluso las oportunidades más desafiantes. Pero la Lazio puede obtener goles de muchas fuentes, como lo ha demostrado Fisayo Dele-Bashiru, quien ha causado sensación en la Serie A hasta ahora. El nigeriano se ha convertido en el sexto jugador de la Lazio en anotar más de tres veces durante la campaña 2024-25, un logro que ningún otro equipo de la Serie A ha igualado.

Solo el Arsenal y el Manchester United de las cinco principales ligas de Europa han superado esto, con siete jugadores cada uno encontrando la portería al menos cuatro veces.