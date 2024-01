Copa Asia - Arabia Saudí vs Corea del Sur | 30.01.2024

¡Apuesta con emoción en la Copa Asia! Arabia Saudí vs Corea del Sur, ¿quién ganará?

Choque de gigantes en Asia: Corea del Sur se enfrenta ante Arabia Saudí

La Copa Asiática comienza su etapa de eliminación directa con un enfrentamiento entre campeones que se lleva todas las miradas. Arabia Saudí, que viene de ganar el grupo F, se enfrenta a Corea del Sur, que también se mantiene invicta, pero terminó segunda. Este choque entre grandes aspirantes al título se llevará adelante el próximo martes a las 13.00 (hora de Argentina) en el Estadio Education City, ubicado en la ciudad catarí de Al Rayyan.

Los Halcones Verdes van por su cuarta consagración en esta competición, intentando emular los títulos que obtuvieron en 1984, 1988 y 1996. Cabe destacar que ya disputaron dos finales desde que comenzó el milenio, pero ambas sin éxito. En esta oportunidad, los dirigidos por Roberto Mancini tuvieron un sólido comienzo en la competición, ya que ganaron los dos primeros partidos y, pese a dominar ampliamente el desarrollo del juego, empataron el restante ante Tailandia.

Enfrente tendrán a uno de los grandes candidatos al título, Corea del Sur, que ostenta dos palmares, pero no se consagra desde 1960 y desde entonces ha caído en cuatro definiciones. Sin embargo, los Tigres de Oriente no hicieron honor a esta condición de favoritos en la fase de grupos, dado que no pudieron pasar del empate ante dos equipos menores como Jordania, ni Malasia. La gran ilusión de este equipo la enciende la presencia de Son Heung Min, quien ha convertido en dos de los tres partidos que ha disputado hasta el momento.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado al entretiempo Corea del Sur se irá ganando al descanso 2.38 en bet365 Anotarán ambos equipos Sí anotarán ambos equipos 1.95 en bet365 Jugador anotará Heung-Min Son marcará en cualquier momento 2.30 en bet365

Arabia Saudí se encontrará con su principal fantasma

Hacer una buena fase de grupos no fue bien recompensado para los árabes, ya que en el camino se encontrarán con una de sus pesadillas futbolísticas, Corea del Sur, a la cuál no le han podido ganar ninguno de los últimos seis enfrentamientos, ya que tres culminaron en derrota y tres empatados. La última vez que se vieron las caras, en septiembre del año pasado, los coreanos ganaron 1 a 0.

Pero la candidatura de los Tigres del Oriente va más allá de los antecedentes. Pese a ganar su zona, Arabia Saudita fue perdiendo casi 80 minutos con Oman y encontró la victoria en tiempo de descuento, le ganó por 2 a 0 a un Kirguistán que sufrió un expulsado en el inicio de cada etapa y no pudo abrir el marcador ante la débil Tailandia, pese a ser amplio dominador del juego. En definitiva, solo una vez se fue al descanso ganando.

Ahora deberá toparse con el elenco más goleador de todo el certamen, que acumula ocho tantos en tres partidos y que tiene en Heung-Min Son uno de los jugadores más determinantes de todo el certamen. Si bien mostraron ciertas falencias atrás, suelen tener arranques contundentes y eso los ha llevado a ganar dos de las tres primeras mitades que disputaron en lo que va del certamen. Por eso, este martes esperan poder repetirlo.

Corea del Sur, a todo o nada

Así como los coreanos conforman el equipo que más goles han convertido en lo que va de la competición, también hay que subrayar que es el equipo al que más le han marcado de todos los que están en la segunda fase. Esta forma de jugar partidos abiertos le trajo grandes dividendos, pero también le puede traer ciertos problemas ante un equipo como Arabia Saudita, que ya ha demostrado su potencial goleador, y que lo sufrió ni más ni menos que Argentina en el inicio del Mundial 2022.

Las estrellas aparecen en los momentos importantes

Heung-Min Son es la gran esperanza coreana para esta competición. El atacante del Tottenham ha tenido un gran comienzo convirtiendo en dos de los tres partidos que disputó y es de una preponderancia enorme en las virtudes de su equipo, como así también suele ser criteriosamente resolutivo en el área.

Por eso, un equipo con vocación ofensiva como el que plantea Jurguen Klinsmann es muy beneficioso para juego, dado que le abre más posibilidades a asociarse, crear situaciones de gol y resolver jugadas. Sin duda, será el gran problema que deberá resolver Mancini.