Apuestas Serie A: Pronósticos Nápoles vs Juventus (25/01/25)

Nuestros expertos de GOAL Argentina te traen las mejores apuestas Serie A en pronósticos Nápoles vs Juventus (25/01/25).

El enfrentamiento entre Napoli y Juventus será un choque de estilos y realidades en la Serie A, con el líder absoluto del campeonato midiéndose al único equipo invicto de la temporada. Mientras el Napoli ha dominado la liga con autoridad, la Juventus ha construido su campaña sobre una defensa sólida, aunque con dificultades para convertir empates en victorias.

La temporada del Napoli ha sido sobresaliente, aprovechando su enfoque exclusivo en la Serie A tras no participar en competencias europeas. Este enfoque les ha permitido desplegar su mejor versión, acumulando 50 puntos y liderando la tabla con autoridad. Además, los napolitanos llegan con una racha de seis victorias consecutivas, lo que refuerza su condición de favoritos. Sin embargo,ahora enfrentan un desafío importante tras la partida de Kvicha Kvaratskhelia al PSG, sumándose a la salida de Victor Osimhen al Galatasaray a principios de temporada. Con la marcha de sus dos grandes referentes del histórico campeonato anterior, el Napoli deberá demostrar que puede mantener su nivel sin ellos.

Por otro lado, la Juventus vive una temporada peculiar. A pesar de ser el único equipo invicto en la Serie A, ocupa el quinto lugar de la tabla, a 13 puntos del Napoli. Esta situación se explica por la increíble cantidad de empates que acumula. Son 13 igualdades en total, lo que ha frenado su avance en la clasificación. En la Champions League, la Vecchia Signora también viene de un empate frente al Brujas, resultado que les aseguró un lugar en la repesca. Sin embargo, aún tienen posibilidades de avanzar directamente a los octavos de final si se dan ciertos resultados en la última jornada.

Un triunfo en duda…

El Napoli parte como favorito para llevarse la victoria, especialmente jugando en casa, donde ha sido prácticamente imbatible esta temporada. Sin embargo, no se puede descartar un empate, considerando la tendencia de la Juventus a igualar sus encuentros, sumado a que no registra derrotas como visitante. Además, es probable que ambos equipos no anoten en este partido. En toda la temporada, solo en dos encuentros como local del Napoli ambos equipos lograron marcar, lo que refleja la solidez defensiva de los napolitanos. Por su parte, la Juventus viene de un empate sin goles en su duelo de Champions, lo que refuerza la posibilidad de un marcador cerrado en este enfrentamiento.

Superioridad a balón parado

Napoli tiene altas probabilidades de superar los cinco tiros de esquina en este partido. Los napolitanos son el segundo equipo con mayor promedio de corners como local en la Serie A, con casi ocho por partido. Su estilo ofensivo, basado en la presión alta y el constante ataque por las bandas, genera numerosas oportunidades de este tipo. Ante una Juventus que prioriza el orden defensivo, es probable que el Napoli domine la posesión y genere suficientes situaciones para alcanzar este registro.