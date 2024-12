Roma vs Atalanta

Tras haber tomado rumbos muy diferentes durante el mes de noviembre, estos rivales, tanto la AS Roma y Atalanta BC, se enfrentarán en el Stadio Olímpico en la capital italiana el lunes de diciembre por la fecha 14 de la Serie A, a las 16:45 horas.

El árbitro será Marco Guida y el encuentro será transmitido por Disney+ en Chile y en el resto del continente.

En la tabla de posiciones el local, la Roma tiene una gran tarea por delante, en 13er lugar con 13 puntos en la tabla. El Atalanta atraviesa por un gran momento y se ubica segundo, escolta al Napoli con 28 puntos a solo 1 punto del líder.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico AS Roma vs Atalanta BC por la Serie A 2024/25:

Nuestro pronóstico Roma vs Atalanta

Después de un duro comienzo en Roma, sus ex entrenadores Daniele De Rossi e Ivan Jurić, los capitalinos ven el regreso de Claudio Ranieri con buenos augurios.

La Roma no solo ha estado muy por debajo de las expectativas en la Serie A, donde se encuentra en la mitad inferior de la tabla de posiciones con un tercio de la temporada disputada, no ha ganado un solo partido en noviembre. Primera vez en 16 años que no registra triunfos en cuatro fechas. Es el peor comienzo de temporada de la Roma en este siglo.

Tampoco ha remontado como quisieran en su campaña continental en la Europa League. A sus 73 años, Claudio Ranieri salió del retiro para revivir al equipo de su ciudad natal y ha despertado entusiasmo e ímpetu en remontar el desempeño del Lobo que ha desvinculado a tres entrenadores en menos de un año.

Los Giallorossi se vieron en deuda el jueves por la tarde con el Tottenham Hotspur en Londres con un gol del defensa alemán Mats Hummels marcando el empate 2 a 2 con su gol en el minuto 91 dándoles una pequeña ventaja de dos puntos en los puestos de eliminación en la tabla de la fase de liga de la UEFA Europa League. Algo de respiro.

El joven astro en el mediocampo, Niccolò Pisilli está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas lo que aumenta las posibilidades de que el capitán Lorenzo Pellegrini regrese al once inicial de los anfitriones.

Para Atalanta, este duelo verá a su DT, Gian Piero Gasperini castigado tras su enfado frente al Parma. Los números históricos indican que solo una vez han ganado más partidos consecutivos en la Serie A (9 partidos entre febrero y julio de 2020), pero el brillante cuadro bergamasco comandado por Gasperini se están acercando rápidamente a ese logro.

Después de su revolucionario triunfo consiguiendo el título de la Europa League la temporada pasada, los hombres de Gian Piero Gasperini están invictos en la UEFA Champions League esta temporada, y figurando en los primeros ocho puestos de clasificación automática para los octavos de final.

Primer tiempo para el Atalanta, la apuesta segura de la Roma vs Atalanta

La Roma no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, incluyendo la derrota por 1 a 0 de la semana pasada de visita en el Stadio Maradona, donde el Napoli se llevó la victoria gracias a un gol casi inevitable del ex giallorosso, el belga Romelu Lukaku a comienzos del segundo tiempo que arruinó un buen desempeño de los de Ranieri.

Es una tarea gradual y sustancial, considerando el excelente estado de forma de los seis mejores en la tabla de posiciones en la Serie A de Italia, incluido el Atalanta.

Una señal segura de que Atalanta ha superado a sus homólogos de la capital en el orden jerárquico de Italia es la confianza de viajar a la capital con solo una derrota en sus últimos 10 partidos fuera de casa contra la Roma en el historial.

El Atalanta ostenta siete victorias consecutivas en todas las competiciones, después de que Atalanta mantuviera en marcha su búsqueda de un primer Scudetto al vencer al Parma por 3 a 1 la fecha pasada.

Ambos equipos en anotar, la mejor apuesta de la Roma vs Atalanta

La confianza de La Dea también está por las nubes después de otra victoria convincente a mitad de semana por la UEFA Champions League.

Un inspirado Charles De Ketelaere sobresalió y marcó dos goles en la victoria en casa por 2 a 1 de la temporada pasada el 12 de mayo en la temporada 2023/24 frente a los Giallorossi y participó en cinco goles durante una goleada por 6 a 1 al Young Boys el pasado martes.

Los goles han fluido a raudales durante un brillante comienzo de la campaña 2024-25, y 28 puntos es el mejor resultado del club en esta etapa de una temporada de primera división.

Más de 3,5 goles, otra gran apuesta de la Roma vs Atalanta

La Roma marcó 4 goles el mes de noviembre en la Serie A mientras que en la UEFA Europa League empató sus dos últimos partidos en el certamen con un empate por 1 a 1 frente al Royale Union Saint-Gilloise (USG) de Bélgica y frente a Tottenham 2 a 2 marcando 3 goles, pero encajando la misma cantidad en contra.

En ataque, Paulo Dybala y Stephan El Shaarawy deberían apoyar a Artem Dovbyk, no obstante Alexis Saelemaekers, Tommaso Baldanzi y el argentino Matías Soulé compiten por comenzar en la oncena titular si Ranieri opta por hacer cambios.

Para Atalanta, los nortinos arriban a la capital tras marcar seis goles en la máxima cita continental, se anticipan más de 3,5 goles en este duelo por la decimocuarta fecha.

Su máximo goleador, el seleccionado azzurro Mateo Retegui (que también lidera la clasificación de Capocannoniere), es el primer jugador en la historia de La Dea en alcanzar los 12 goles en esta etapa de una temporada de la Serie A; el belga Charles De Ketelaere y el nigeriano Ademola Lookman, este último aún sin marcar contra la Roma, completarán un potente trío ofensivo.