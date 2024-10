Real Madrid vs Borussia Dortmund

Nuestros expertos de GOAL Argentina te traen las mejores apuestas Real Madrid vs Borussia Dortmund para la Copa de Europa.

Este martes, los blancos se verán obligados a ganar en casa ante los alemanes si no quieren empezar a tener problemas en su competición fetiche. Porque tras haber perdido 1-0 ante el Lille en la Fecha 2, ya no están para concesiones. Con un calendario tan cargado, además, a Ancelotti no le haría ninguna gracia tener que jugar repechaje.

Es por eso que el duelo Real Madrid vs Borussia Dortmund para los de la capital de España se antoja clave. ¿Pero cuáles son las mejores apuestas Real Madrid para la Champions League? A pocos días del Clásico y ante la necesidad de victoria, el club de Concha Espina no puede salir a sestear, por lo que esperamos que juegue con su once de gala.

¡Repasamos las mejores cuotas Real Madrid vs Borussia Dortmund! Y recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés empezar a apostar con un extra en tu primer depósito válido.

Mejores cuotas Real Madrid vs Borussia Dortmund para la UEFA Champions League

El Real Madrid ha disfrutado temporada tras temporada como pocos de la máxima competición europea de clubes. No en vano, ha ganado 5 de las últimas 10 ediciones y 6 de las últimas 11. Esto demuestra la buena relación de los blancos con la Copa de Europa, ¿pero es tan favorito el Real Madrid ante el Borussia? ¡Estas son las mejores cuotas!

El Real Madrid debe solucionar el choque cuanto antes

Esta cuota puede parecer corta para algunos, pero lo cierto es que si el Real Madrid no gana, se le pondrá cuesta arriba su clasificación entre los 8 primeros. De los últimos 5 choques en el Bernabéu, el Madrid salió vencedor en 3, mientras que empató los otros 2. El último duelo, eso sí, fue en 2017, por lo que tampoco es que nos sirvan de mucho los datos.

Por momentos de forma, el Real Madrid siembra dudas, pero viene de solventar con eficacia un duro partido en Vigo. Por su parte, el Borussia Dortmund sufrió en exceso ante el St. Pauli. Si no sucede nada extraño, el Real Madrid debería imponerse, pudiendo ser una mejor apuesta la de de victoria del Real Madrid al descanso a cuota 1.88 a 1 en Betano.

Las casas de apuestas sobrevaloran la capacidad rematadora merengue

Una de las cuotas que más llama la atención para este duelo es la de más/menos tiros. El Real Madrid no supera esta línea desde su partido contra el Espanyol. En dicha ocasión, los blancos tiraron 31 veces, lo que puede trampear el promedio. Es verdad que el Borussia es un equipo ofensivo que da espacios, y podemos ver los 18 tiros que pudo gozar el Brujas.

Pero, en general, la tendencia de ambos es al UNDER. Cierto que el Real Madrid va a querer darlo todo para ganar y no complicar su clasificación, pero ante el Lille ya tiró 12 veces. El último precedente en casa es también con un equipo alemán arrojó 20 tiros, pero el Stuttgart marcha 10º y para nada tiene la calidad que atesoran los chicos de Edin Terzić.

Bellingham, en busca de una redención ante su exequipo

El año pasado, Jude Bellingham empezó como una moto, anotando casi en todos los partidos. Sin embargo, sus últimos meses fueron duros. Y así ha empezado esta nueva campaña. Se le ve agotado mentalmente y muy frustrado (el pasado fin de semana, se molestó profundamente con Vinícius por no pasarle la pelota en una jugada de ataque).

Entonces, ¿por qué apostar a las cuotas de Jude Bellingham goleador? Pues bien, porque los jugadores siempre dan un plus ante sus exequipos. Además, por estadística, un jugador como el inglés, que participa de la llegada al área y chuta con frecuencia, ¿no es hora ya de que anote? Todavía no se ha estrenado como goleador y qué mejor ocasión que ahora.

No se espera un partido violento en la capital de España

Otra de las mejores apuestas Real Madrid UEFA Champions League es al under de tarjetas. El último juego en Balaídos acabó con apenas 3 tarjetas. Por su parte, los alemanes también muestran una clara tendencia al under. En Champions League, además, las tarjetas son más caras, sacándose con mucha menos frecuencia que en ligas domésticas.

Los dos precedentes de Champions de españoles y alemanes nos arrojan 4 tarjetas para el Borussia Dortmund vs Celtic y 7 tarjetas para el Lille vs Real Madrid. Pero lo cierto es que ese partido fue espeso, con un Lille que se adelantó pronto y sumió a los blancos en la frustración. István Kovács, el referí del juego, apenas promedia 3.27 tarjetas por partido.