Apuestas mejor jugador Copa América 2024

El favorito Copa América: conocé las probabilidades para las apuestas mejor jugador Copa América.

Las apuestas mejor jugador Copa América es una buena alternativa para apostar si no querés hacer una clásica apuesta futura como es el mercado “ganador final”.



Por supuesto, también hay cientos de posibilidades más, sólo que, en esta ocasión, pondremos nuestro foco en este tipo de apuestas futuras.

Apuestas al mejor jugador Copa América 2024: ¿Por quién debés apostar?

El nivel de jugadores de nuestro continente es increíble, de hecho, muchos dejan los clubes de sus países porque son requeridos por las grandes ligas europeas, por ende, para este torneo no es tan sencillo pensar en los candidatos para las apuestas mejor jugador Copa América.



El día para conocer al próximo campeón de la Copa América edición 2024 está marcado para el 14 de julio y, junto con él, también conoceremos otros premios, por ejemplo, máximo goleador y mejor arquero.



Te presentamos nuestra lista de favorito Copa América para las apuestas mejor jugador Copa América:

Lionel Messi- Argentina

Parece bastante predecible esta opción de apuestas mejor jugador Copa América, no es ninguna novedad que el rosarino sea un favorito Copa América para llevarse este premio.



La Pulga, además de haber conquistado dos trofeos súper importantes como la Copa América 2021 y el título de campeón mundial, también obtuvo alrededor de 60 premiaciones individuales como el trofeo The Best, el Balón de Oro, Máximo goleador y, en varias ocasiones, el premio de mejor jugador.



Por todos estos motivos, parece ser una posibilidad infalible dentro de las apuestas mejor jugador Copa América, lo cierto es que, al ser un jugador favorito Copa América, posiblemente las cuotas sean más bajas.

Julián Álvarez- Argentina

El jugador cordobés, de tan solo 24 años, es una de las nuevas figuras destacadas en el seleccionado argentino. La “araña” consiguió ganarse la titularidad ante Francia en la infartarte final de la Copa del Mundo disputada en Qatar.

Por otra parte, el nombre de Julián Álvarez quedó en séptimo lugar dentro de los más votados para los premios The Best, nada mal para el ex jugador de River y actual del Manchester City.

Junto con él, quizás también podríamos nombrar a Enzo Fernández, otro futbolista de su generación, aunque su reciente lesión y operación lo están dejando fuera de las canchas hasta los últimos días de mayo y recién podría volver para jugar en los amistosos agendados de la albiceleste para el mes de junio.

Vinicius JR- Brasil

Por supuesto que en el listado para las apuestas mejor jugador Copa América no pueden faltar los jugadores brasileños y, para nosotros, la personificación del “jogo bonito” es Vinicius Jr.

El delantero del Real Madrid está jugando excelentes partidos, incluso, viviendo una buena temporada junto con su compañero Rodrygo Goes, aunque todavía no ha logrado brillar del todo en el seleccionado brasileño, quizás ahora bajo el comando de Dorival Júnior, la verdeamarela puede encaminarse hacia la gloria nuevamente.

Luis Díaz- Colombia

El colombiano, seguramente, estará presente en las apuestas mejor jugador Copa América, no debemos olvidarnos de que el actual extremo izquierdo en el Liverpool, junto con Messi compartieron el premio de máximo goleador de la Copa América disputada en Brasil.

Además, si observamos los números, el futbolista ha conseguido una cifra interesante de asistencia y goles en los torneos europeos, pero, como todos sabemos, un buen jugador no puede llevar adelante un partido sólo, veremos si el resto del equipo cafetero lo acompaña.

Apuestas y pronóstico para el mejor jugador Copa América 2024

Aún no sabemos las cuotas para las apuestas mejor jugador Copa América, esto es porque el listado oficial de los jugadores convocados por cada seleccionado los conoceremos recién los primeros días de junio.

Mientras tanto, sí podés hacer otras apuestas futuras para la Copa América, por ejemplo, es posible apostar por el ganador absoluto, grupo ganador, clasificados por grupos, entre otros.

Estas son las casas donde más convendrá hacer las apuestas mejor jugador Copa América:

Cómo apostar al mejor jugador de la Copa América 2024

Si te interesan las apuestas mejor jugador Copa América, primero precisarás elegir una casa de apuestas, en el caso de no tener una cuenta, necesitarás registrarte. En estos momentos hay varias plataformas con bonos de bienvenida interesantes, como los sitios que te presentamos en el título anterior.



El procedimiento para hacer una apuesta anticipada como las apuestas mejor jugador Copa América es similar en todas las páginas para apostar online:



Identificarse en la plataforma con los datos de acceso, enseguida, navegar hacia el botón de apuestas deportivas. En el listado de disciplinas, ubicar a “fútbol” para luego buscar “Copa América 2024”. Es posible también encontrar el evento entre las apuestas destacadas. Dentro de la competencia Copa América, estarán disponibles todos los mercados como el que estamos presentando ahora: “mejor jugador”. Seleccionar al jugador favorito Copa América observando las cuotas. Finalmente, colocar el valor para la apuesta dentro del boleto y apostar.



Como ésta es una apuesta futura, necesitarás aguardar el resultado final para saber si tu selección es ganadora.

FAQs

Para completar este artículo especial sobre las apuestas al mejor jugador de la Copa América 2024, seleccionamos dos preguntas habituales para quienes apuestan por primera vez.

¿Quién ganó el máximo goleador de la última Copa América?

El último evento de la Copa América fue realizado en el 2021 en tierras brasileñas. Argentina se consagró ganadora del torneo, pero también, un argentino se llevó el premio de máximo goleador.

El trofeo de máximo goleador fue otorgado a dos jugadores, el primero es Lionel Messi de Argentina y el segundo, Luis Díaz de Colombia.

¿Quién ganó el mejor jugador de la última Copa América?

La Copa América 2021 fue una brillante competencia para el argentino Lionel Messi, puesto que se llevó el premio de mejor jugador, de esa manera, ganó dos veces esta distinción.

Lionel Messi se convirtió junto con los futbolistas Robinho, Adriano y Rivaldo en uno de los jugadores en llevarse el trofeo de máximo goleador y mejor jugador.