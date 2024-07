Nuestros expertos de GOAL Argentina traen un análisis con las cuotas de los favoritos para ganar la Liga Profesional Argentina 2024 (Torneo Betano).

Aquí en Goal.com tomamos en serio las cuotas en el mercado de apuestas. El flamante campeón de liga, River Plate es el máximo favorito para coronarse con el título del 2024. Sería su título número 38 en la historia del club. Pero no lo va a tener fácil, ya que tras el descanso de la Copa América, muchos otros planteles no van a rendirse a la primera.

Y es que no podemos obviar que el reciente campeón de la Copa de la Liga es Estudiantes de La Plata. Parte como cuarto favorito para llevarse el doblete, es decir, la Copa y la Liga Argentina (División de Honor) para la temporada 2024. Va a ser un rival complicado para River Plate. Asimismo, la ecuación no estaría completa sin Boca Juniors vs Godoy Cruz.

Repasamos entonces las cuotas ganador Liga Profesional Argentina en una de las casas de referencia internacional bet365:

Cuotas ganador Liga Profesional Argentina 2024 (Torneo Betano)

River Plate, el eterno favorito

Junto a Boca Juniors, River Plate es el equipo más internacional de la Argentina. Por historia, siempre es favorito a ganar la Liga Profesional Argentina. En la temporada regular de la Copa de la Liga, fue el mejor club del país solo por detrás de Godoy Cruz. Esto le valió para disputar las eliminatorias por el título que, finalmente, se llevó Estudiantes de La Plata.

En el Grupo A de la Copa de la Liga, los chicos de Demichelis obtuvieron 27 puntos en 14 partidos: 7 victorias, 6 empates y 1 derrota. Apenas recibieron 10 goles en 14 juegos, así como anotaron 26 tantos en esos mismos partidos. El plantel mezcla juventud y experiencia para afrontar esta Liga Profesional Argentina 2024 con las máximas aspiraciones posibles.

Es verdad que el nuevo formato del fútbol argentino genera un mayor número de sorpresas, pero River Plate es el lógico favorito al triunfo final dado su rendimiento en la Copa de la Liga y su calidad general. Eso sí, al estar todavía vivo en la Copa Libertadores (juega ⅛ de final contra Talleres), puede repercutir en su rendimiento liguero en favor de otros clubes.

Boca Juniors busca su redención

Los últimos años de Boca Juniors están siendo malos (y eso que fue campeón de la Copa de la Liga 2022 y finalista de la Copa Libertadores 2023). Xeneize no termina de recuperar el rumbo ni el nivel competitivo, y eso que logró traer figuras de Europa, como, por ejemplo, Cavani. En la Copa de la Liga 2024 se clasificó de milagro para las eliminatorias.

Sin embargo, Boca Juniors es un histórico al que siempre hay que tener en cuenta. Además, siempre aprovecha el mercado de pases para fichar futbolistas que puedan mejorar la plantilla. Diego Hernán Martínez contará con una triste ventaja: No disputa Copa Libertadores. De esta forma, puede centrar todos sus esfuerzos en la Liga Profesional.

Eso sí, las cuotas ganador Liga Profesional Boca Juniors son solo de 5.50 a 1, siendo el 2º máximo favorito. Por historia reciente y rendimiento en la Copa de la Liga, no parecen tener mucho valor. Si se quiere apostar a Boca Juniors campeón Liga Profesional, creemos que lo mejor es esperar un poco más (y es que a fecha de 12 de julio, ¡marchan 11º en la tabla!)

Godoy Cruz tiene que despertar cuanto antes

Con cuotas campeón 17 a 1, el problema de Godoy Cruz es que ocupa el penúltimo puesto de la clasificación (aunque con un juego menos). Pero si recuperan el nivel mostrado en la Copa de la Liga, deberían recuperar rápidamente posiciones y luchar nuevamente por el título. Eso sí, a 13 puntos del actual líder (CA Talleres Córdoba), es ahora o nunca.

Pero tal vez sean cuotas con valor a campeón Liga Profesional Argentina, pues en la Copa de la Liga, Godoy Cruz mostró un nivel soberbio en defensa, con solo 6 goles concedidos en 14 juegos. Además, el plantel de Tomba es experimentado. Daniel Oldrá había llegado para revitalizar el equipo, y vaya si lo logró, pero ahora parece estar al borde del abismo.

Sin embargo, ¿Puede CA Talleres Córdoba mantener el nivel? En la Copa de la Liga rindió bien pero se quedó a las puertas de las eliminatorias. Ahora lidera la Liga Profesional con 4 victorias y 1 empate. CA Talleres Córdoba ya tuvo un buen año 2023. Hay que analizar bien a los diferentes favoritos, ya que queda claro que el fútbol argentino es muy impredecible.

Estudiantes de La Plata busca un doblete mágico

Algo sorprendió que Estudiantes de La Plata se hiciera con el título de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Ya venía avisando en la temporada regular, quedando 2º en el Grupo B con un buen registro: 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Eso sí, la victoria en la final de la Copa de la Liga profesional ante Vélez Sarsfield fue pura lotería: en penales (4-3).

Con todo, las cuotas para Estudiantes de La Plata son muy altas y probablemente interesantes: 15 a 1. Sin embargo, el inicio del club dirigido por Eduardo Domínguez no ha sido bueno, marchando actualmente en el puesto 14º con 2 victorias, 1 empate y 2 victorias. Pero queda margen de maniobra para engancharse a los puestos altos de la clasificación.

No hay que olvidar que ahora se disputarán 27 fechas y no las 14 de la Copa de la Liga Profesional. Esto da opción a remontar, pues si un equipo tiene calidad y está bien dirigido, tenderá a sumar más que a no sumar. Es por ello que aunque Huracán marche 2º (e invicto), su victoria final se pague a cuotas ganador Liga Profesional Argentina 51 a 1.