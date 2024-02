Apuesta anulada en bet365: qué hacer

Puede ocurrir, eventualmente, que exista una apuesta anulada bet365, es decir, que el sitio declare cancelada una apuesta realizada.

Exclusivo para usuarios mayores de edad (+18 años) de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Para cuando esto sucede, es relevante conocer qué pasa cuando se establece una apuesta anulada bet365, por esta razón, en esta guía nos dedicaremos a explicar exclusivamente su funcionamiento y cuáles son las causas.

¿Qué significa apuesta anulada en bet365?

Como las apuestas deportivas se realizan sobre situaciones reales, en ciertas ocasiones es probable que pueda haber apuesta anulada bet365, esto significa que la apuesta ejecutada por el cliente sea declarada inválida y el valor apostado es restituido a los fondos

Pero no te asustes porque la apuesta anulada bet365 no es nada del otro mundo, las causas pueden ser diversas entre ellas podemos citar:

Cuando el evento es cancelado o pospuesto , en este último caso bet365 coloca un plazo determinado de tiempo y si excede ese límite, la apuesta se cancela.

, en este último caso bet365 coloca un plazo determinado de tiempo y si excede ese límite, la apuesta se cancela. Si hay un error en el valor de las cuotas , el operador puede constatar que por un fallo técnico o humano existe un error en las cuotas publicadas, entonces, la casa de apuestas la corrige y realiza una apuesta anulada bet365.

, el operador puede constatar que por un fallo técnico o humano existe un error en las cuotas publicadas, entonces, la casa de apuestas la corrige y realiza una apuesta anulada bet365. Si uno de los competidores debe retirarse antes que comience el evento, sea cual fuese la causa . Esto es común en competencias como el tenis.

. Esto es común en competencias como el tenis. En el caso de que, durante el desarrollo de la competencia, se suspenda por algún factor que lleve a los organizadores a parar el evento y el resultado aún queda pendiente.

¿Qué hacer cuando queda una apuesta anulada en bet365?

Por empezar, si sos un jugador novato, no tenés de qué preocuparte porque cuando se realiza una apuesta anulada bet365, el dinero invertido en la apuesta vuelve a tus fondos, por lo tanto, tu plata no se verá afectada.

Si tenés alguna duda sobre la determinación de una apuesta anulada bet365, podés constatar la anulación ingresando desde tu perfil de cuenta en el apartado del historial.

A las reglas de la apuesta anulada bet365 podrás consultarlas en la sección donde se encuentran todas las reglamentaciones de los deportes, allí, aparecerán los motivos por los cuales una apuesta puede ser cancelada.

Hay que considerar también que la apuesta anulada bet365 de una apuesta simple no va a ser igual que una parlay, dado que no se anulan el total de las selecciones, únicamente aquella que no es válida por lo motivos que te señalamos anteriormente, el resto de las predicciones continuarán activas.

¿Por qué aparece bet365 apuesta anulada?

Puede aparecer una apuesta anulada bet365 por la cancelación de un evento, reprogramación que exceda el plazo límite que coloca el operador para el inicio del torneo, si hay un error en la publicación de las cuotas, etc.

Además, cada deporte tiene sus reglas que podés consultar en el mismo sitio web oficial de la casa de apuestas en línea. Por ejemplo, puede pasar que en el tenis apuestes de manera previa por la victoria de un tenista, pero, uno de los competidores no podrá presentarse a la competencia por una lesión, en ese caso, es posible que exista una apuesta anulada bet365 porque cambian las condiciones de la apuesta.

Otra ejemplificación puede ser con los partidos de fútbol, supongamos que hiciste una apuesta previa por la cantidad de goles que realizará un jugador en particular, pero justo ese futbolista no participará de ese evento en particular por X motivo, allí también puede ocurrir una apuesta anulada bet365.

Además, si por alguna razón no se concretan varios eventos, incluso un torneo completo, podría existir la posibilidad de una apuesta anulada bet365. Esto se utilizará si las apuestas se han ejecutado de manera anticipada.

Preguntas sobre casos específicos de apuestas anuladas:

En este apartado seleccionamos preguntas concretas sobre una apuesta anulada bet365 para completar esta guía especial. Si tenés alguna otra duda en particular, recordá que podés comunicarte con el centro de ayuda de la plataforma de apuestas online.

¿Qué ocurre si se cancela un partido en bet365?

Como las apuestas se efectúan con competencias reales, puede ocurrir que, por algún motivo, un partido sea cancelado, en ese caso, el operador considera una apuesta anulada bet365 y la plata apostada en ese boleto de apuestas es devuelta a los fondos y estará disponible para que lo utilices cuando lo desees.

Una apuesta anulada bet365 puede no afectar a las combinadas, salvo que se trate del mismo evento y, por ejemplo, ese partido fuese cancelado. También debés tener en cuenta que en una parlay será una selección menos y las cuotas serán recalculadas.

¿Qué pasa si se anula una apuesta parlay?

Como te comentamos anteriormente, si dentro de una apuesta combinada sólo es anulada una selección, el resto seguirá activa, por ejemplo, supongamos que efectuamos 4 predicciones y solo hay una apuesta anulada bet365, continuarán las otras 3 y las cuotas se ajustarán acorde a la modificación.

¿Qué ocurre si se anula una apuesta creada por el usuario?

Si el cliente eligió la posibilidad de “creador de apuestas” y es anulada, se cancelará toda la apuesta hecha a través de esa opción.

¿Qué pasa si apuesto a un jugador y no juega bet365?

Ese es un ejemplo típico de una apuesta anulada bet365, puede pasar que el usuario apueste a un jugador y éste no puede participar por diversos motivos, en ese caso, el operador puede cancelar la apuesta y restituir el dinero del boleto a los fondos del usuario.