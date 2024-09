Nuestros expertos de GOAL Argentina analizan el cambio de las reglas en la Premier League y cómo estás pueden afectar a las apuestas.

El fútbol no es estático. Y es por ello que la Premier League ha introducido varios cambios en las reglas para la nueva temporada. Todos ellos están destinados a mejorar el juego como espectáculo. Todavía no sabemos si lograrán este objetivo, pero lo que está claro es que afectarán a los mercados de apuestas Premier League para la campaña 24/25.

Sí, en general son cambios sutiles que pasarán inadvertidos. Sin embargo, algunas de las propuestas podrían beneficiar a los apostantes, de ahí lo anunciado en el párrafo anterior. ¿Pero cómo? Hemos preparado este artículo para que los aficionados a apostar a la Premier League puedan evitar o exprimir a su favor las apuestas Premier League.

Recordá que con el código promocional Codere para Argentina podés empezar a jugar con un extra en este y otros partidos.

Las claves sobre los equipos participantes se publicarán 15 minutos antes

Las alineaciones de la jornada se publicaban una hora antes del comienzo del partido, pero a partir de esta temporada estarán disponibles 15 minutos antes. El cambio es una buena noticia para los apostantes a los que les gustan los mercados de jugadores, especialmente los de goleadores y tarjetas. Cotejar alineaciones es clave para estos y otros mercados.

Porque la mayoría de nosotros hemos tenido alguna vez nuestra particular corazonada sobre la racha de un jugador. Sin embargo, cuando se iniciaba el partido, el jugador no participaba, anulándose la apuesta. Y generalmente, los apostantes nos damos cuenta demasiado tarde, cuando ya no hay opción de elegir otra apuesta similar interesante.

Este cuarto de hora adicional, para quienes estén al tanto, dará un mayor margen de maniobra, disponiendo de más tiempo no solo para darse cuenta de que la apuesta será anulada, sino para buscar alternativas con cuotas generosas. Porque apostar es estudiar incluso cuando se hace por diversión, y 15 minutos, en este mundo, dan para mucho.

Reanudación del juego y cálculo del tiempo añadido

Aficionados, expertos y entrenadores han lamentado la proliferación de los tiempos muertos, sobre todo porque existe la creencia de que esos segundos adicionales provocan fatiga y lesiones. Por ello, la Premier League ha introducido una nueva fórmula para que los árbitros calculen el tiempo añadido, sobre todo el periodo entre un gol y la reanudación.

Los cínicos podrían pensar que esto podría llevar a los equipos a restar segundos al juego, lo que encaja perfectamente con otra modificación. Ahora, los porteros pueden reanudar el juego tras recibir el balón de un asistente situado detrás de su portería, mientras que los jugadores de campo tienen que cogerlo del cono más cercano. Adiós, recogepelotas.

Sin embargo, los guardametas, por ejemplo, podrían fingir no darse cuenta de que el asistente está a la espera para entregarle el balón, paseándose sin rumbo y desorientados. Esto, especialmente en el tramo final de la temporada, puede disparar las tarjetas. Por tanto, debemos considerarlo cuando jugamos en mercados de tarjetas y apuestas en vivo.

Además, se han reforzado las reglas y sanciones que eviten el bloqueo de tiros libres por parte de jugadores atacantes con la intención de parar el juego. Con ello se intenta acabar con una tradición que casi nació con el fútbol, que tras cada falta, los jugadores cercanos estorben para que las defensas puedan colocarse. Pero abre opciones de apuestas.

Toda esta tendencia, asimismo, puede hacer aún más vertiginosos los partidos de la Premier League, que ya de por sí son muy verticales. Esto podría afectar a mercados de apuestas Premier League al OVER de goles, registrándose la temporada más goleadora de la historia del fútbol inglés. Extraeremos conclusiones al final de la campaña 24/25.

Mercado de penales

Por último, tras las innumerables polémicas con el VAR, la Premier League ha decidido moverse, modificando el protocolo del VAR. Se buscará conservar el espíritu original de la tecnología, solo intervenir en errores claros y manifiestos del referí. De esta forma, se recupera parte de la esencia del fútbol y se respeta más al árbitro de cancha, la ley.

De hecho, en el primer fin de semana de competición, el Everton vio cómo se le anulaba un penal a Dominic Calvert-Lewin por falta no pitada a Lewis Dunk, del Brighton. Sin embargo, habrá habido otras decisiones subjetivas en las que los árbitros de Stockley Park decidieron no influir. Es comprensible, ya que el intervencionismo extremo solo genera polémica.

Con todo, la intervención del VAR perjudicó a los Toffees, pero esta nueva fórmula podría hacer que muchos penales se obviasen al tratarse de jugadas en exceso subjetivas. Esto contrasta con la Primera División Española, donde el VAR interviene asiduamente en las áreas, con repeticiones que, a cámara lenta, siempre permiten encontrar lo punible.

Asimismo, se ha modificado el concepto de mano, evaluándose el movimiento del brazo y la mano en función del desplazamiento del resto del cuerpo. De esta forma, intentarán no pitar manos constantes. Eso sí, muchas de estas propuestas pueden quedar, finalmente, solo en buenas intenciones si los árbitros se muestran permisivos o más estrictos de lo que indica el espíritu de la norma.