Nuestros expertos de GOAL Argentina traen el mejor análisis en apuestas Atlético de Madrid. ¿Por qué no merece la pena apostar por los colchoneros?

¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? Sí, viene de ganar 2-0 a Las Palmas el domingo 3 de noviembre. ¿Pero qué le pasa? ¿Merece la pena apostar por el Atlético de Madrid? ¿Qué dicen las apuestas Atlético de Madrid de su rentabilidad? Y lo que es más importante: ¿Es el último año del Cholo? Repasamos estas y otras cuestiones al detalle a continuación.

Apuestas Atlético de Madrid: Mejores cuotas

¿Pueden los colchoneros quedar terceros en liga o será otro equipo el que ocupe su lugar? ¿Qué papel puede tener el Atlético de Madrid en UEFA Champions League tras su malísimo inicio con este nuevo formato? Las sensaciones son malas, por lo que igual el valor en las cuotas está en otros equipos o en cuotas a apuestas no tan ambiciosas. Veámoslas:

¿A qué juega el Atlético de Madrid?

Cuando un equipo no sabe a qué juega, los resultados se complican. El Cholo Simeone llegó hace más de una década para revitalizar el club, intentar que recuperara el estatus que había ostentado en los años 90 cuando, precisamente, el propio Cholo Simeone militaba en las filas de los colchoneros. De inicio lo consiguió, dotándolo de personalidad.

Ese Atlético de Madrid podía no gustar por su juego bronco y al límite de reglamento, pero competía. Hacerle un gol a los colchoneros era difícil y, en cuanto se ponían 1-0, los rivales se desesperaban. Esto le valió llegar a dos finales de UEFA Champions League, así como ganar una EUROP League y 2 ligas españolas. Pero el proyecto parece desgastarse.

Y es curioso, porque de los 6 primeros, el Atlético de Madrid es el equipo que menos goles ha encajado. Es más, en el momento de escribir estas líneas era el equipo menos goleado de la competición. Sin embargo, aunque las apuestas UNDER 2.5 tienen mucho valor en los juegos del Atlético de Madrid, su inestabilidad defensiva y ofensiva lo hacen poco fiable.

¿Ha mejorado la plantilla del Atlético de Madrid?

El desembolso en el mercado de pases ha sido intenso y se han traído auténticas figuras. ¿Entonces qué ocurre? Está claro que por nombres el Atlético de Madrid tiene más de lo que está dando. Por ejemplo, Sørloth lleva el gol en la sangre. Pero el noruego no se adapta. Sus números distan mucho de los del año pasado: apenas 4 goles en 16 juegos.

Pablo Barrios y Koke, así como otros actores del mediocampo tienen también parte de culpa. Incapaces de sacar el balón desde atrás, las transiciones no fluyen. Y perdida la capacidad defensiva, el Atlético se mantiene pero va a la deriva. De hecho, ha fallado en numerosas ocasiones cuando las casas de apuestas lo daban como auténtico favorito:

Atlético de Madrid 0-0 Espanyol;

Rayo Vallecano 1-1 Atlético de Madrid;

Benfica 4-0 Atlético de Madrid;

Atlético de Madrid 1-3 Lille;

Real Betis 1-0 Atlético de Madrid.

Con estos resultados, algunos de ellos escandalosos, parece que Simeone no cala en todos los jugadores del vestuario. Y cuando un DT no convence, es difícil obtener buenos resultados. Se lleva años hablando de que debe haber un cambio de ciclo y si no se reconduce, probablemente este sea el último año en el que el argentino dirija el club.

¿Cuáles son los mejores mercados para apuestas Atlético de Madrid?

A principio de año hablábamos de que uno de los mejores pronósticos disponibles del Atlético de Madrid era el de ganador de la liga sin FC Barcelona y Real Madrid. Pero hay que tener estos dos datos en cuenta:

Tercer equipo que menos faltas comete del campeonato.

Cuarto equipo de la liga que menos duelos gana.

Esto indica que han bajado en competitividad, por lo que sus cuotas a favorito no merecen la pena. Apostar por el Atlético de Madrid a ganador debe ser a cuotas superiores siempre a 1.75 a 1. Además, hay otros mercados que parecen interesantes para apuestas Atlético de Madrid con base a estas estadísticas:

Marcan ambos equipos en el 43 % de los juegos del Atlético de Madrid.

El UNDER 2.5 se cumple en el 57 % de los juegos del Atlético de Madrid.

Reciben 10.5 tiros por partido en promedio.

5.17 córners por juego.

Teniendo en cuenta estos datos, las apuestas Atlético de Madrid a estos mercados pueden ofrecer estrategias mucho más rentables a medio-largo plazo. Porque los rojiblancos ya no son fiables al mercado de ganador, como sí pueden serlo el FC Barcelona y el Real Madrid. Es mejor huir de las cuotas de favorito y buscar valor en mercados estadísticos concretos.