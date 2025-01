Análisis de cuotas para los posibles fichajes en la última semana del mercado

Nuestros expertos de GOAL.com analizan lo que podría suceder en la última semana del mercado de fichajes de Europa.

Este mercado de fichajes en el fútbol europeo ha tenido bastante acción, aunque salvo uno que otro fichaje mediático, no han sido muchos los jugadores que primer nivel que han cambiado de equipo a mitad de temporada. Sin embargo, eso podría cambiar en los últimos días del mercado.

A continuación, te presentamos algunos de los escenarios con jugadores de primer nivel que podrían cambiar de equipo en el corto plazo. Cabe destacar que todas las cuotas son cortesía de bet365.

Marcus Rashford: ¿se queda o se va del Manchester United?

Aston Villa: 2.75

Manchester United: 3.25

FC Barcelona: 7.00

AC Milan: 13.00

El caso de Rashford es bastante curioso en el Manchester United, ya que el entrenador Ruben Amorim parece haber “borrado” al delantero inglés del plantel y ha apuntado a una falta de compromiso del atacante, que en su momento era uno de los jugadores más destacados del equipo. Rashford quiere firmar con el Barcelona, pero se ve complejo que el conjunto catalán lo pueda firmar debido a sus problemas financieros.

Así, la opción del Aston Villa cada vez ha ido tomando más fuerza. El conjunto de las Midlands necesita un nuevo delantero tras la salida de Jhon Durán al Al-Nassr, y Rashford encajaría perfecto en el esquema de Unai Emery. El único problema parece ser que el delantero no quiere firmar con el Villa, y en vez de irse a préstamo estaría dispuesto a quedarse en el Manchester United a pelear su opción.

¿Kevin De Bruyne con destino a la MLS?

Cualquier equipo de la MLS: 1.50

Manchester City: 3.00

Cualquier equipo de la Saudi Pro League: 8.00

Girona: 41.00

No sería extraño si es que De Bruyne se queda en el Manchester City hasta el final de la temporada 2024-25, pero considerando que el belga acaba contrato cuando termine la campaña, el City podría buscarle una salida en los próximos días para evitar que se vaya sin dejar nada en las arcas del conjunto de Manchester. El belga ha sido vinculado con el San Diego FC, pero no es descabellado imaginar que podría llegar a otro equipo del fútbol grande de los Estados Unidos, o incluso a Arabia Saudita, si es que no extiende su estadía en el Etihad Stadium.

Mohamed Salah y un pasaje a la Saudi Pro League

Liverpool: 1.80

Cualquier equipo de la Saudi Pro League: 2.00

PSG: 15.00

Real Madrid: 21.00

Salah debe ser una de las historias más grandes del mercado en lo que a una renovación se refiere, ya que el egipcio ha dicho en todos los tonos que quiere extender su contrato con el Liverpool, pero ambas partes no han llegado a un acuerdo. Así las cosas, no es descabellado pensar en que el delantero, que ha sido de los jugadores más letales en la Premier en los últimos años, vista otra camiseta en la temporada 2025-26. Algunos de los equipos más grandes en la Saudi Pro League, como el Al-Hilal, el Al-Ahli o el Al-Nassr, podrían estar interesados en el delantero. El Real Madrid y el PSG también son opciones para fichar a Salah, pero parten más atrás que los equipos de la liga saudí.

Evan Ferguson y un futuro incierto

West Ham United: 1.80

Chelsea: 4.00

Brighton: 5.00

Arsenal: 13.00

Hace sólo 12 meses, Ferguson era uno de los delanteros más temibles de la Premier League y un jugador con mucho potencial que sonaba en los mejores equipos de Europa. Sin embargo, no ha logrado tener continuidad en esta temporada y se especula con su salida, aunque sería vía préstamo ya que el Brighton no lo quiere vender de forma permanente. El West Ham es el claro favorito para firmarlo debido a las bajas que han tenido en ataque, pero el Chelsea y el Arsenal también son opciones. El Brighton tiene la ventaja de que si ninguna oferta le conviene lo podrá mantener en el equipo, pero el atacante irlandés agotará todas las medidas posibles para cambiar de aires antes que se cierre el mercado de fichajes.