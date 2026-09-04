Toney leads Al Ahli's attack against Al Riyadh in the Roshn League

Marino Pusic has named his Al-Ahli side to face Al-Riyadh today, Friday, in the fifth round of the Saudi league.
The Al-Ahli boss went with an attacking trident of Francisco Trincao, Wanderson Galeno and Ivan Toney.
Here is how Al-Ahli lined up in full:
Edouard Mendy - Rayan Hamed - Mohammed Bakr - Roger Ibanez - Saad Balobaid - Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Edward Spertsyan - Francisco Trincao - Wanderson Galeno - Ivan Toney.
Al-Riyadh, meanwhile, line up as follows:
Milan Borjan - Sultan Al-Issa - Abdelilah Al-Khaibari - Rodrigo Abascal - Sulaiman Hazazi - Fahad Jizani - Victor Lekhal - Teddy Okou - Issam Bahri - Hassan Al-Ali
- Antonis.
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