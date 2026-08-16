Mikel Arteta has named his Arsenal side to face Manchester City in Sunday's Community Shield.
The Gunners boss went with an attacking trio of Noni Madueke, Christos Tzolis and Kai Havertz.
Arsenal line up as follows: Raya, White, Gabriel, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly, Zubimendi, Odegaard, Madueke, Tzolis, Havertz.
Enzo Maresca, meanwhile, has fielded City's strongest available side:
Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Kovacic, Anderson, Semenyo, Foden, Doku, Haaland.
Egyptian striker Omar Marmoush starts on the City bench.