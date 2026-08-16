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Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Translated by

Marmoush's situation: the official line-ups for the Arsenal v Manchester City clash

O. Marmoush
Arsenal
Manchester City
Community Shield
Egypt
England

The exciting beginning

Mikel Arteta has named his Arsenal side to face Manchester City in Sunday's Community Shield.

The Gunners boss went with an attacking trio of Noni Madueke, Christos Tzolis and Kai Havertz.

Arsenal line up as follows: Raya, White, Gabriel, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly, Zubimendi, Odegaard, Madueke, Tzolis, Havertz.

Enzo Maresca, meanwhile, has fielded City's strongest available side:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Kovacic, Anderson, Semenyo, Foden, Doku, Haaland.

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Egyptian striker Omar Marmoush starts on the City bench.

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