Euro 2020 complete Panini sticker checklist: Every player, team & special to collect

Which ones have you got and which ones do you need? Goal has the European Championship sticker list

You've got your Euro 2020 Panini sticker book and the exciting task of filling every slot is underway.

The fun lies in getting packets of stickers and the trick is to swap with your friends to land that elusive shiny or final player in the puzzle, using the classic 'got, got, need' call.

To help you on the way, Goal has the checklist for every player, team and special to collect for this year's tournament.

Note: The following checklist is for the Tournament Edition magazine.

Trophy, mascot, logos

1. Official Logo

2. Trophy

3. Trophy

4. Skillzy

5. Equal game

6. Panini logo

Group A

7. Italy

8. Switzerland

9. Turkey

10. Wales

Italy

11. Italy logo

12. Gianluigi Donnarumma

13. Salvatore Sirigu

14. Francesco Acerbi

15. Alessandro Bastoni

16. Leonardo Bonucci

17. Giorgio Chiellini

18. Emerson

19. Alessandro Florenzi

20. Nicolo Barella

21. Jorginho

22. Manuel Locatelli

23. Lorenzo Pellegrini

24. Marco Verratti

25. Andrea Belotti

26. Domenico Berardi

27. Federico Bernardeschi

28. Federico Chiesa

29. Ciro Immobile

30. Lorenzo Insigne

31. Moise Kean

32. Gianluigi Donnarumma - Francesco Acerbi

33. Leonaro Bonucci - Emerson

34. Alessandro Florenzi - Nicolo Barella

35. Manuel Locatelli - Jorginho

36. Ciro Immobile - Lorenzo Insigne

37. Andrea Belotti - Federico Chiesa

Switzerland

38. Yann Sommer - Manuel Akanji

39. Nico Elvedi - Ricardo Rodriguez

40. Remo Freuler - Xherdan Shaqiri

41. Djibril Sow - Granit Xhaka

42. Steven Zuber - Breel Embolo

43. Admir Mehmedi - Haris Seferovic

44. Switzerland logo

45. Yann Sommer

46. Yvon Mvogo

47. Manuel Akanji

48. Nico Elvedi

49. Kevin Mbabu

50. Ricardo Rodriguez

51. Fabian Schar

52. Silvan Widmer

53. Edimilson Fernandes

54. Remo Freuler

55. Xherdan Shaqiri

56. Djibril Sow

57. Renato Steffen

58. Granit Xhaka

59. Denis Zakaria

60. Steven Zuber

61. Breel Embolo

62. Mario Gavranovic

63. Admir Mehmedi

64. Haris Seferovic

Turkey

65. Turkey logo

66. Mert Gunok

67. Ugurcan Cakir

68. Kaan Ayhan

69. Zeki Celik

70. Merih Demiral

71. Ozan Kabak

72. Umut Meras

73. Nazim Sangare

74. Caglar Soyuncu

75. Hakan Calhanoglu

76. Irfan Can Kahveci

77. Mahmut Tekdemir

78. Ozan Tufan

79. Cengiz Under

80. Yusu Yazici

81. Okay Yokuslu

82. Kenan Karaman

83. Cenk Tosun

84. Enes Unal

85. Burak Yilmaz

86. Mert Gunok - Zeki Celik

87. Merih Demiral - Ozan Kabak

88. Umut Meras - Caglar Soyuncu

89. Hakan Calhanoglu - Mahmut Tekdemir

90. Ozan Tufan - Cengiz Under

91. Kenan Karaman - Burak Yilmaz

Wales

92. Wayne Hennessey - Ben Davies

93. Chris Mepham - Connor Roberts

94. Joe Rodon - Ethan Ampadu

95. Daniel James - Joe Morrell

96. Aaron Ramsey - Harry Wilson

97. Gareth Bale - Kieffer Moore

98. Wales logo

99. Wayne Hennessey

100. Danny Ward

101. Ben Davies

102. Chris Gunter

103. Tom Lockyer

104. Chris Mepham

105. Connor Roberts

106. Joe Rodon

107. Neco Williams

108. Joe Allen

109. Ethan Amapdu

110. David Brooks

111. Daniel James

112. Joe Morrell

113. Aaron Ramsey

114. Jonathan Williams

115. Harry Wilson

116. Gareth Bale

117. Rabbi Matondo

118. Kieffer Moore

Group B

119. Belgium

120. Denmark

121. Finland

122. Russia

Belgium

123. Belgium logo

124. Thibaut Courtois

125. Simon Mignolet

126. Toby Alderweireld

127. Dedryck Boyata

128. Timothy Castagne

129. Jason Denayer

130. Thomas Meunier

131. Jan Vertonghen

132. Kevin De Bruyne

133. Dennis Praet

134. Youri Tielemans

135. Hans Vanaken

136. Axel Witsel

137. Michy Batshuayi

138. Yannick Carrasco

139. Jeremy Doku

140. Eden Hazard

141. Thorgan Hazard

142. Romelu Lukaku

143. Dries Mertens

144. Thibaut Courtois - Toby Alderweireld

145. Jason Denayer - Thomas Meunier

146. Jan Vertonghen - Kevin De Bruyne

147. Youri Tielemans - Axel Witsel

148. Eden Hazard - Thorgan Hazard

149. Romelu Lukaku - Dries Mertens

Denmark

150. Kasper Schmeichel - Andreas Christensen

151. Mathias Jorgensen - Simon Kjaer

152. Joakim Maehle - Thomas Delaney

153. Christian Eriksen - Pierre Emile Hojbjerg

154. Daniel Wass - Martin Braithwaite

155. Kasper Dolberg - Yussuf Poulsen

156. Denmark logo

157. Kasper Schmeichel

158. Frederik Ronnow

159. Andreas Christensen

160. Mathias Jorgensen

161. Simon Kjaer

162. Joakim Maehle

163. Jens Stryger Larsen

164. Jannik Vestergaard

165. Lucas Andersen

166. Thomas Delaney

167. Christian Eriksen

168. Pierre Emile Hojbjerg

169. Mathias Jensen

170. Daniel Wass

171. Martin Braithwaite

172. Kasper Dolberg

173. Yussuf Poulsen

174. Pione Sisto

175. Robert Skov

176. Jonas Wind

Finland

177. Finland logo

178. Lukas Hradecky

179. Jesse Joronen

180. Nikolai Alho

181. Paulus Arajuuri

182. Daniel O'Shaughnessy

183. Jukka Raitala

184. Joona Toivio

185. Jere Uronen

186. Leo Vaisanen

187. Glen Kamara

188. Joni Kauko

189. Robin Lod

190. Ilmari Niskanen

191. Rasmus Schuller

192. Pyry Soiri

193. Tim Sparv

194. Robert Taylor

195. Frederik Jensen

196. Joel Pohjanpalo

197. Teemu Pukki

198. Lukas Hradecky - Jukka Raitala

199. Paulus Arajuuri - Daniel O'Shaughnessy

200. Joona Toivio - Jere Uronen

201. Glen Kamara - Robin Lod

202. Robert Taylor - Tim Sparv

203. Joel Pohjanpalo - Teemu Pukki

Russia

204. Anton Shunin - Georgi Dzhikiya

205. Fedor Kudryashov - Andrei Semenov

206. Aleksei Ionov - Daler Kuzyaev

207. Aleksei Miranchuk - Anton Miranchuk

208. Magomed Ozdoev - Yuri Zhirkov

209. Roman Zobnin - Artem Dzyuba

210. Russia logo

211. Anton Shunin

212. Guilherme

213. Georgi Dzhikiya

214. Vyacheslav Karavaev

215. Fedor Kudryashov

216. Mario Fernandes

217. Andrei Semenov

218. Zelimkhan Bakaev

219. Denis Cheryshev

220. Daniil Fomin

221. Yuri Gazinski

222. Aleksei Ionov

223. Daler Kuzyaev

224. Aleksei Miranchuk

225. Anton Miranchuk

226. Andrei Mostovoy

227. Magomed Ozdoev

228. Yuri Zhirkov

229. Roman Zobnin

230. Artem Dzyuba

Group C

231. Austria

232. Netherlands

233. North Macedonia

234. Ukraine

Austria

235. Austria logo

236. Pavao Pervan

237. Alexander Schlager

238. David Alaba

239. Aleksandar Dragovic

240. Martin Hinteregger

241. Stefan Lainer

242. Stefan Posch

243. Christopher Trimmel

244. Andreas Ulmer

245. Julian Baumgartlinger

246. Christoph Baumgartner

247. Florian Grillitsch

248. Stefan Ilsanker

249. Reinhold Ranftel

250. Marcel Sabitzer

251. Xaver Schlager

252. Marko Arnautovic

253. Adrian Grbic

254. Michael Gregoritsch

255. Karim Onisiwo

256. Pavao Pervan - David Alaba

257. Aleksandar Dragovic - Martin Hinteregger

258. Stefan Lainer - Julian Baumgartlinger

259. Christoph Baumgartner - Stefan Ilsanker

260. Marcel Sabitzer - Xaver Schlager

261. Marko Arnautovic - Michael Gregoritsch

Netherlands

262. Jasper Cillessen - Daley Blind

263. Matthijs de Ligt - Stefan de Vrij

264. Hans Hateboer - Virgil van Dijk

265. Frenkie de Jong - Donny van de Beek

266. Georginio Wijnaldum - Steven Bergwijn

267. Luuk de Jong - Memphis Depay

268. Netherlands logo

269. Jasper Cillessen

270. Tim Krul

271. Nathan Ake

272. Daley Blind

273. Matthijs de Ligt

274. Stegan de Vrij

275. Denzel Dumfries

276. Hans Hateboer

277. Virgil van Dijk

278. Joel Veltman

279. Steven Berghuis

280. Frenkie de Jong

281. Marten de Roon

282. Calvin Stengs

283. Donny van de Beek

284. Georginio Wijnaldum

285. Ryan Babel

286. Steven Bergwijn

287. Luuk de Jong

288. Memphis Depay

North Macedonia

289. North Macedonia logo

290. Stole Dimitrievski

291. Damjan Shishkovski

292. Egzon Bejtulai

293. Visar Musliu

294. Kire Ristevski

295. Stefan Ristovski

296. Darko Velkovski

297. Gjoko Zajkov

298. Arijan Ademi

299. Ezgjan Alioski

300. Enis Bardhi

301. Eljif Elmas

302. Tihomir Kostadinov

303. Boban Nikolov

304. Stefan Spirovski

305. Ilija Nestorovski

306. Goran Pandev

307. Vlatko Stojanovski

308. Aleksandar Trajkovski

309. Ivan Trichkovski

310. Stole Dimitrievski - Visar Musliu

311. Stefan Ristovski - Darko Velkovski

312. Arijan Ademi - Ezgjan Alioski

313. Enis Barhi - Eljif Elmas

314. Boban Nikolov - Stefan Spirovski

315. Ilija Nestorovski - Goran Pandev

Ukraine

316. Andriy Pyatov - Oleksandr Karavaev

317. Mykola Matviyenko - Eduard Sobol

318. Ilya Zabarnyi - Viktor Kovalenko

319. Ruslan Malinovskyi - Marlos

320. Viktor Tsygankov - Oleksandr Zinchenko

321. Roman Yaremchuk - Andriy Yarmolenko

322. Ukraine logo

323. Andriy Pyatov

324. Georgiy Bushchan

325. Oleksandr Karavaev

326. Serhiy Kryvtsov

327. Mykola Matviyenko

328. Bogdan Mykhaylichenko

329. Eduard Sobol

330. Ilya Zabarnyi

331. Ihor Kharatin

332. Viktor Kovalenko

333. Ruslan Malinovskyi

334. Yevgen Makarenko

335. Marlos

336. Taras Stepanenko

337. Serhiy Sydorchuk

338. Viktor Tsygankov

339. Oleksandr Zinchenko

340. Oleksandr Zubkov

341. Roman Yaremchuk

342. Andriy Yarmolenko

Group D

343. Croatia

344. Czech Republic

345. England

346. Scotland

Croatia

347. Croatia logo

348. Dominik Livakovic

349. Simon Sluga

350. Borna Barisic

351. Duje Caleta-Car

352. Dejan Lovren

353. Dario Melnjak

354. Filip Uremovic

355. Domagoj Vida

356. Sime Vrsaljko

357. Milan Badelj

358. Marcelo Brozovic

359. Mateo Kovacic

360. Luka Modric

361. Mario Pasalic

362. Nikola Vlasic

363. Josip Brekalo

364. Andrej Kramaric

365. Ivan Perisic

366. Bruno Petkovic

367. Ante Rebic

368. Dominik Livakovic - Duje Caleta-Car

369. Dejan Lovren - Domagoj Vida

370. Marcelo Brozovic - Mateo Kovacic

371. Luka Modric - Mario Pasalic

372. Nikola Vlasic - Josip Brekalo

373. Andrej Kramaric - Ivan Perisic

Czech Republic

374. Tomas Vaclik - Jan Boril

375. Andrej Celustka - Vladimir Coufal

376. Pavel Kaderabek - Vladimir Darida

377. Borek Dockal - Jakub Jankto

378. Alex Kral - Lukas Masopust

379. Tomas Soucek - Matej Vydra

380. Czech Republic logo

381. Tomas Vaclik

382. Jiri Pavlenka

383. Jan Boril

384. Jakub Brabec

385. Ondrej Celustka

386. Vladimir Coufal

387. Pavel Kaderabek

388. Ondrej Kudela

389. Antonin Barak

390. Vladimir Darida

391. Borek Dockal

392. Jakub Jankto

393. Alex Kral

394. Lukas Masopust

395. Petr Sevcik

396. Tomas Soucek

397. Michael Krmencik

398. Zdenek Ondrasek

399. Patrik Schick

400. Matej Vydra

England

401. England logo

402. Jordan Pickford

403. Nick Pope

404. Trent Alexander-Arnold

405. Ben Chilwell

406. Conor Coady

407. Harry Maguire

408. Tyrone Mings

409. Kieran Trippier

410. Kyle Walker

411. Eric Dier

412. Phil Foden

413. Jack Grealish

414. Jordan Henderson

415. Mason Mount

416. Declan Rice

417. Dominic Calvert-Lewin

418. Harry Kane

419. Marcus Rashford

420. Jadon Sancho

421. Raheem Sterling

422. Jordan Pickford - Trent Alexander-Arnold

423. Harry Maguire - Kieran Trippier

424. Kyle Walker - Eric Dier

425. Mason Mount - Declan Rice

426. Harry Kane - Marcus Rashford

427. Jadon Sancho - Raheem Sterling

Scotland

428. David Marshall - Declan Gallagher

429. Stephen O'Donnell - Andrew Robertson

430. Kieran Tierney - Ryan Christie

431. Ryan Jack - John McGinn

432. Callum McGregor - Scott McTominay

433. Lyndon Dykes - Ryan Fraser

434. Scotland logo

435. David Marshall

436. Craig Gordon

437. Liam Cooper

438. Declan Gallagher

439. Scott McKenna

440. Stephen O'Donnell

441. Liam Palmer

442. Andrew Robertson

443. Kieran Tierney

444. Stuart Armstrong

445. Ryan Christie

446. James Forrest

447. Ryan Jack

448. John McGinn

449. Callum McGregor

450. Kenny McLean

451. Scott McTominay

452. Lyndon Dykes

453. Ryan Fraser

454. Oliver McBurnie

Group E

455. Poland

456. Slovakia

457. Spain

458. Sweden

Poland

459. Poland logo

460. Wojciech Szczesny

461. Lukasz Fabianski

462. Jan Bednarek

463. Bartosz Bereszynski

464. Kamil Glik

465. Tomasz Kedziora

466. Arkadiusz Reca

467. Maciej Rybus

468. Sebastian Walukiewicz

469. Jacek Goralski

470. Kamil Grosicki

471. Kamil Jozwiak

472. Mateusz Klich

473. Grzegorz Krychowiak

474. Karol Linetty

475. Sebastian Szymanski

476. Piotr Zielinski

477. Robert Lewandowski

478. Arkadiusz Milik

479. Krzysztof Piatek

480. Wojciech Szczesny - Jan Bednarek

481. Kamil Glik - Tomasz Kedziora

482. Kamil Grosicki - Kamil Jozwiak

483. Mateusz Klich - Grzegorz Krychowiak

484. Piotr Zielinski - Robert Lewandowski

485. Arkadiusz Milik - Krzysztof Piatek

Slovakia

486. Marek Rodak - Peter Pekarik

487. Lubomir Satka - Milan Skriniar

488. Ondrej Duda - Marek Hamsik

489. Patrik Hrosovsky - Juraj Kucka

490. Stanislav Lobotka - Robert Mak

491. Albert Rusnak - Robert Bosenik

492. Slovakia logo

493. Marek Rodak

494. Dominik Greif

495. David Hancko

496. Robert Mazan

497. Peter Pekarik

498. Lubomir Satka

499. Milan Skriniar

500. Martin Valjent

501. Denis Vavro

502. Ondrej Duda

503. Jan Gregus

504. Marek Hamsik

505. Lukas Haraslin

506. Patrik Hrosovsky

507. Juraj Kucka

508. Stanislav Lobotka

509. Robert Mak

510. Albert Rusnak

511. Robert Bozenik

512. Michal Duris

Spain

513. Spain logo

514. Unai Simon

515. David de Gea

516. Dani Carvajal

517. Jose Gaya

518. Eric Garcia

519. Jesus Navas

520. Pau Torres

521. Sergio Ramos

522. Sergio Canales

523. Dani Olmo

524. Koke

525. Rodri

526. Fabian Ruiz

527. Sergio Busquets

528. Thiago

529. Ansu Fati

530. Alvaro Morata

531. Gerard Moreno

532. Mikel Oyarzabal

533. Ferran Torres

534. Unai Simon - Jesus Navas

535. Pau Torres - Sergio Ramos

536. Dani Olmo - Rodri

537. Fabian Ruiz - Thiago

538. Ansu Fati - Alvaro Morata

539. Gerard Moreno - Ferran Torres

Sweden

540. Robin Olsen - Ludwig Augustinsson

541. Mikael Lustig - Victor Lindelof

542. Viktor Claesson - Albin Ekdal

543. Emil Forsberg - Sebastian Larsson

544. Kristoffer Olsson - Marcus Berg

545. Alexander Isak - Dejan Kulusevski

546. Sweden logo

547. Robin Olsen

548. Ludwig Augustinsson

549. Emil Krafth

550. Marcus Danielson

551. Andreas Granqvist

552. Filip Helander

553. Pontus Jansson

554. Mikael Lustig

555. Victor Lindelof

556. Viktor Claesson

557. Albin Ekdal

558. Emil Forsberg

559. Sebastian Larsson

560. Kristoffer Olsson

561. Mattias Svanberg

562. Gustav Svensson

563. Marcus Berg

564. Alexander Isak

565. Dejan Kulusevski

566. Robin Quaison

Group F

567. France

568. Germany

569. Hungary

570. Portugal

France

571. France Logo

572. Hugo Lloris

573. Steve Mandana

574. Lucas Digne

575. Lucas Hernandez

576. Presnel Kimpembe

577. Clement Lenglet

578. Benjamin Pavard

579. Dayot Upamecano

580. Raphael Varane

581. Eduardo Camavinga

582. Ngolo Kante

583. Steven Nzonzi

584. Paul Pogba

585. Adrien Rabiot

586. Moussa Sissoko

587. Kingsley Coman

588. Olivier Giroud

589. Antoine Griezmann

590. Anthony Martial

591. Kylian Mbappe

592. Hugo Lloris - Lucas Hernandez

593. Clement Lenglet - Benjamin Pavard

594. Raphael Varane - Ngolo Kante

595. Paul Pogba - Moussa Sissoko

596. Kingsley Coman - Olivier Giroud

597. Antoine Griezmann - Kylian Mbappe

Germany

598. Manuel Neuer - Matthias Ginter

599. Antonio Rudiger - Julian Brandt

600. Emre Can - Julian Draxler

601. Ilkay Gundogan - Kai Havertz

602. Joshua Kimmich - Toni Kroos

603. Serge Gnabry - Timo Werner

604. Germany logo

605. Manuel Neuer

606. Bernd Leno

607. Matthias Ginter

608. Thilo Kehrer

609. Lukas Klostermann

610. Robin Koch

611. Antonio Rudiger

612. Jonathan Tah

613. Julian Brandt

614. Emre Can

615. Julian Draxler

616. Leon Goretzka

617. Ilkay Gundogan

618. Kai Havertz

619. Joshua Kimmich

620. Toni Kroos

621. Serge Gnabry

622. Leroy Sane

623. Luca Waldschmidt

624. Timo Werner

Hungary

625. Hungary logo

626. Peter Gulacsi

627. Denes Dibusz

628. Barnabas Bese

629. Endre Botka

630. Attila Fiola

631. Szilveszter Hangya

632. Adam Lang

633. Willi Orban

634. Attila Szalai

635. Zsolt Kalmar

636. Gergo Lovrencsics

637. Adam Nagy

638. Loic Nego

639. David Siger

640. Dominik Szoboszlai

641. Filip Holender

642. Norbert Konyves

643. Nemanja Nikolic

644. Roland Sallai

645. Adam Szalai

646. Peter Gulacsi - Endre Botka

647. Attila Fiola - Adam Lang

648. Willi Orban - Attila Szalai

649. Zsolt Kalmar - Adam Nagy

650. Dominik Szoboszlai - Filip Holender

651. Roland Sallai - Adam Szalai

Portugal

652. Rui Patricio - Joao Cancelo

653. Pepe - Raphael Guerreiro

654. Ruben Dias - Bernardo Silva

655. Bruno Fernandes - Danilo Pereira

656. Ruben Neves - Diogo Jota

657. Cristiano Ronaldo - Joao Felix

658. Portugal logo

659. Rui Patricio

660. Anthony Lopes

661. Joao Cancelo

662. Jose Fonte

663. Mario Rui

664. Nelson Semedo

665. Pepe

666. Raphael Guerreiro

667. Ruben Dias

668. Bernardo Silva

669. Bruno Fernandes

670. Danilo Pereira

671. Joao Moutinho

672. Renato Sanches

673. Ruben Neves

674. William Carvalho

675. Diogo Jota

676. Cristiano Ronaldo

677. Joao Felix

678. Francisco Trincao