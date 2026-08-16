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Cote D'Ivoire Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Mansi

Translated by

Diomande's situation? Mourinho announces Real's line-up to face Schalke

Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Club Friendlies
Y. Diomande
Germany
Spain

Real Madrid coach José Mourinho has named his side to face Schalke in Sunday evening's friendly.

Kylian Mbappé starts, with the France star lining up alongside Vinícius Júnior and Brahim Díaz.

New Ivorian signing Yan Diomande drops to the bench.

Real Madrid's line-up was as follows:

Goalkeeper: Thibaut Courtois

LaLiga
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Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
DFB-Pokal
Hallescher FC crest
Hallescher FC
HAL
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04

Defence: Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Álvaro Carreras – Ibrahima Konaté

Midfield: Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Güler

Attack: Brahim Díaz – Vinícius Júnior – Kylian Mbappé

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