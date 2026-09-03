Serie A League have announced the revised fixture schedule for rounds six to 12 in the top flight. Napoli-Roma will be played on Saturday 24 October at 18:00, while the Milan derby, AC Milan-Inter , has been brought forward to Saturday 31 October at 20:45. The following day, 1 November, Juventus-Napoli will kick off at 20:45.
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Serie A, kick-off times from Matchday 6 to Matchday 12: AC Milan v Inter on Saturday evening, 31 October, with Juventus v Napoli the following day
Matchday 6
Saturday 10 October 2026
3.00pm: Genoa vs Fiorentina
6.00pm: Inter vs Parma
8.45pm: Napoli vs Frosinone
Sunday 11 October 2026
12.30pm: Como vs Roma
3.00pm: Lazio vs Monza
3.00pm: Lecce vs Bologna
6.00pm: Sassuolo vs Milan
8.45pm: Cagliari vs Juventus
Monday 12 October 2026
6.30pm: Atalanta vs Venezia
8.45pm: Torino vs Udinese
7th matchday
Friday 16 October 2026
6.30pm: Frosinone v Sassuolo
8.45pm: Monza v Cagliari
Saturday 17 October 2026
3.00pm: Venezia v Napoli
6.00pm: Bologna v Inter
8.45pm: Roma v Genoa
Sunday 18 October 2026
12.30pm: Udinese v Lecce
3.00pm: Fiorentina v Como
6.00pm: Milan v Atalanta
8.45pm: Juventus v Lazio
Monday 19 October 2026
8.45pm: Parma v Torino
Matchday 8
Friday 23 October 2026
8.45pm: Cagliari v Bologna
Saturday 24 October 2026
3.00pm: Como v Sassuolo
3.00pm: Torino v Monza
6.00pm: Napoli v Roma
8.45pm: Lazio v Parma
Sunday 25 October 2026
12.30pm: Inter v Fiorentina
3.00pm: Atalanta v Frosinone
3.00pm: Genoa v Venezia
6.00pm: Lecce v Juventus
8.45pm: Udinese v Milan
Matchday 9 (midweek round)
Tuesday 27 October 2026
6.30pm: Sassuolo v Lazio
8.45pm: Roma v Cagliari
8.45pm: Torino v Como
Wednesday 28 October 2026
6.30pm: AC Milan v Bologna
6.30pm: Parma v Udinese
6.30pm: Venezia v Inter
8.45pm: Genoa v Juventus
8.45pm: Monza v Napoli
Thursday 29 October 2026
6.30pm: Frosinone v Lecce
8.45pm: Fiorentina v Atalanta
Matchday 10
Saturday 31 October 2026
3.00pm: Bologna v Monza
6.00pm: Udinese v Roma
8.45pm: AC Milan v Inter
Sunday 1 November 2026
12.30pm: Como v Venezia
3.00pm: Frosinone v Torino
3.00pm: Lazio v Cagliari
6.00pm: Lecce v Genoa
8.45pm: Juventus v Napoli
Monday 2 November 2026
6.30pm: Sassuolo v Fiorentina
8.45pm: Atalanta v Parma
Matchday 11
Friday 6 November 2026
8.45pm: Torino v Lecce
Saturday 7 November 2026
3.00pm: Cagliari v Frosinone
3.00pm: Venezia v Udinese
6.00pm: Parma v Bologna
8.45pm: Roma v Sassuolo
Sunday 8 November 2026
12.30pm: Napoli v Lazio
3.00pm: Genoa v AC Milan
3.00pm: Monza v Atalanta
6.00pm: Inter v Como
8.45pm: Fiorentina v Juventus
Matchday 12
Saturday 21 November 2026
3.00pm: Como v Cagliari
3.00pm: Lazio v Lecce
6.00pm: Parma v Roma
8.45pm: Napoli v Torino
Sunday 22 November 2026
12.30pm: Sassuolo v Genoa
3.00pm: Milan v Frosinone
6.00pm: Bologna v Udinese
8.45pm: Atalanta v Inter
Monday 23 November 2026
6.30pm: Monza v Fiorentina
8.45pm: Juventus v Venezia
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