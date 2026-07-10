Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates and Kaizer Chiefs discover their pathway to Premier Soccer League glory as 2026-27 fixtures released
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PSL opening weekend
Saturday 1st August
Orlando Pirates vs Milford (KO 15:30)
Golden Arrows vs Chippa (KO 15:30)
Stellenbosch vs AmaZulu (KO 15:30)
Mamelodi Sundowns vs Marumo Gallants (KO 18:00)
Sekhukhune vs Durban City (KO 18:00)
Kruger United vs Kaizer Chiefs(KO 20:15)
Sunday 2nd August
Richards Bay vs Polokwane (KO 15:30)
Siwelele vs TS Galaxy (KO 18:00)
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When do the Big Three face each other?
Saturday 15th August
Kaizer Chiefs v Mamelodi Sundowns [FNB]
Saturday 31st October
Orlando Pirates v Kaizer Chiefs [FNB]
Saturday 9th January 2027
Mamelodi Sundowns v Orlando Pirates [Loftus Versfeld Stadium]
Saturday 6th February 2027
Mamelodi Sundowns v Kaizer Chiefs [Loftus Versfeld Stadium]
Saturday 13th March 2027
Kaizer Chiefs v Orlando Pirates [FNB Stadium]
Saturday 24th April 2027
Orlando Pirates v Mamelodi Sundowns [Orlando Amstel Arena]
- Backpagepix
The defending champions Orlando Pirates first five
Saturday 1st August 2026
Orlando Pirates vs Milford FC (KO 15.30)
Wednesday 12th August 2026
AmaZulu FC vs Orlando Pirates (KO 19:30)
Sunday 16th August 2026
Chippa United vs Orlando Pirates (KO 15:30)
Tuesday, 25 August 2026
Orlando Pirates vs Sekhukhune United (KO 19:30)
Tuesday 1st September 2026
Kruger United vs Orlando Pirates (KO 19:30)
- Backpagepix
Runners up Mamelodi Sundowns first five
Saturday 1st August
Mamelodi Sundowns vs Marumo Gallants (KO 18:00)
Tuesday 11th August
TS Galaxy vs Mamelodi Sundowns (KO 19:30)
Saturday 15th August
Kaizer Chiefs vs Mamelodi Sundowns (KO 15:30)
Wednesday 26th August
Mamelodi Sundowns vs AmaZulu (KO 19:30)
Wednesday 2nd September
Mamelodi Sundowns vs Milford (KO 19:30)
- Kaizer Chiefs Media
Third place Kaizer Chiefs first five fixtures
Saturday 1st August
Kruger United vs Kaizer Chiefs (KO 20:15)
Wednesday 12th August
Kaizer Chiefs vs Sekhukhune (KO 19:30)
Saturday 15th August
Kaizer Chiefs vs Mamelodi Sundowns
Wednesday 26th August
Richards Bay vs Kaizer Chiefs (KO 19:30)
Wednesday 2nd September
Kaizer Chiefs vs Siwelele (KO 19:30)
The full season
If you are keen to see every fixture through to the end of the season on May 22, 2027, check out this tweet.
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