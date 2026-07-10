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Orlando Pirates trophyBackpagepix
Steve Blues

Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates and Kaizer Chiefs discover their pathway to Premier Soccer League glory as 2026-27 fixtures released

Kaizer Chiefs
Orlando Pirates
Mamelodi Sundowns FC
Premier Soccer League
AmaZulu FC
Chippa United
Durban City
Lamontville Golden Arrows
Polokwane City
Stellenbosch FC
TS Galaxy
Siwelele
Sekhukhune United
Richards Bay
Marumo Gallants
A. Ouaddou
M. Cardoso
F. Da Cruz
Kruger United
Milford FC

With the fixtures available each of the 'Big Three' title rivals can now start plotting their route to the trophy. As always, there will be goals, drama, twists and turns before we reach the gripping conclusion in May 2027 when the winner will be presented with the Betway Premiership trophy.

  • Sedwyn George TS Galaxy vs Mamelodi SundownsBackpagepix

    PSL opening weekend

    Saturday 1st August

    Orlando Pirates vs Milford (KO 15:30)

    Golden Arrows vs Chippa (KO 15:30)

    Stellenbosch vs AmaZulu (KO 15:30)

    Mamelodi Sundowns vs Marumo Gallants (KO 18:00)

    Sekhukhune vs Durban City (KO 18:00)

    Kruger United vs Kaizer Chiefs(KO 20:15)

    Sunday 2nd August

    Richards Bay vs Polokwane (KO 15:30)

    Siwelele vs TS Galaxy (KO 18:00)

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  • Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, April 2026Backpage

    When do the Big Three face each other?

    Saturday 15th August

    Kaizer Chiefs v Mamelodi Sundowns [FNB]

    Saturday 31st October

    Orlando Pirates v Kaizer Chiefs [FNB]

    Saturday 9th January 2027

    Mamelodi Sundowns v Orlando Pirates [Loftus Versfeld Stadium]

    Saturday 6th February 2027

    Mamelodi Sundowns v Kaizer Chiefs [Loftus Versfeld Stadium]

    Saturday 13th March 2027

    Kaizer Chiefs v Orlando Pirates [FNB Stadium]

    Saturday 24th April 2027

    Orlando Pirates v Mamelodi Sundowns [Orlando Amstel Arena]

  • Abdeslam Ouaddou Orlando PiratesBackpagepix

    The defending champions Orlando Pirates first five

    Saturday 1st August 2026

    Orlando Pirates vs Milford FC (KO 15.30)

    Wednesday 12th August 2026

    AmaZulu FC vs Orlando Pirates (KO 19:30)

    Sunday 16th August 2026

    Chippa United vs Orlando Pirates (KO 15:30)

    Tuesday, 25 August 2026

    Orlando Pirates vs Sekhukhune United (KO 19:30)

    Tuesday 1st September 2026

    Kruger United vs Orlando Pirates (KO 19:30)



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  • Miguel Cardoso Mamelodi SundownsBackpagepix

    Runners up Mamelodi Sundowns first five

    Saturday 1st August

    Mamelodi Sundowns vs Marumo Gallants (KO 18:00)

    Tuesday 11th August

    TS Galaxy vs Mamelodi Sundowns (KO 19:30)

    Saturday 15th August

    Kaizer Chiefs vs Mamelodi Sundowns (KO 15:30)

    Wednesday 26th August

    Mamelodi Sundowns vs AmaZulu (KO 19:30)

    Wednesday 2nd September

    Mamelodi Sundowns vs Milford (KO 19:30)

  • Fernando Da Cruz of Kaizer ChiefsKaizer Chiefs Media

    Third place Kaizer Chiefs first five fixtures

    Saturday 1st August

    Kruger United vs Kaizer Chiefs (KO 20:15)

    Wednesday 12th August

    Kaizer Chiefs vs Sekhukhune (KO 19:30)

    Saturday 15th August

    Kaizer Chiefs vs Mamelodi Sundowns

    Wednesday 26th August

    Richards Bay vs Kaizer Chiefs (KO 19:30)

    Wednesday 2nd September

    Kaizer Chiefs vs Siwelele (KO 19:30)

  • The full season

    If you are keen to see every fixture through to the end of the season on May 22, 2027, check out this tweet.