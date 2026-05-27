Hugo Broos reveals his final Bafana Bafana FIFA World Cup squad as players from Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns and Durban City see their dreams cut short
Goalkeepers
Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
Ricardo Goss (Siwelele - loan)
Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Defenders
Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)
Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)
Ime Okon (Hannover 96)
Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)
Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)
Samukelo Kabini (Molde FK)
Thabang Matuludi (Polokwane City)
Olwetu Makhanya (Philadelphia Union)
Kabelo Sebelebele (Orlando Pirates)
Bradley Cross (Kaizer Chiefs)
Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)
Midfielders
Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)
Thalente Mbatha (Orlando Pirates)
Sphephelo Sitole (Tondela)
Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)
Forwards
Oswin Appollis (Orlando Pirates)
Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)
Tshepang Moremi (Orlando Pirates)
Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)
Evidence Makgopa (Orlando Pirates)
Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)
Lyle Foster (Burnley)
Thapelo Maseko (AEL Limassol - loan)
Players cut
Brandon Petersen (Kaizer Chiefs)
Thabiso Monyane (Kaizer Chiefs)
Brooklyn Poggenpoel (Durban City)
Lebohang Maboe (Kaizer Chiefs)
Patrick Maswanganyi (Orlando Pirates)
Thapelo Morena (Mamelodi Sundowns)
