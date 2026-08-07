New York Red Bulls Overview

Gattuso aborda su enfrentamiento con Taylor y rinde homenaje a la «leyenda» Baresi

El entrenador del Lazio, Gennaro Gattuso, ha restado importancia a su altercado en el entrenamiento con Kenneth Taylor tras la victoria de pretemporada ante el Avellino. El excentrocampista del Milan subrayó que el incidente se resolvió rápidamente y también quiso dedicar unas emotivas palabras de homenaje al fallecido Franco Baresi.