New York Red Bulls Overview

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New York Red Bulls

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Standings

1ª División crest1ª División

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
3Clermont Foot crestClermont Foot00000000
4Dijon crestDijon00000000
5Dunkerque crestDunkerque00000000
6Grenoble crestGrenoble00000000
7Guingamp crestGuingamp00000000
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