New York Red Bulls Overview

El entrenador del Lazio, Gennaro Gattuso, ha restado importancia a su altercado en el entrenamiento con Kenneth Taylor tras la victoria de pretemporada ante el Avellino. El excentrocampista del Milan subrayó que el incidente se resolvió rápidamente y también quiso dedicar unas emotivas palabras de homenaje al fallecido Franco Baresi.
La pretemporada de la Lazio sufrió un contratiempo después de que el nuevo entrenador, Gennaro Gattuso, expulsara del entrenamiento al centrocampista Kenneth Taylor tras un duro enfrentamiento verbal. El exinternacional italiano no mostró ninguna tolerancia a las malas contestaciones del exjugador del Ajax, dejando clara su firme postura sobre la disciplina en su nuevo club.