Are you 24 or older?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

alt
+18 or +21, depending on state | Commercial Content | T&C's Apply | Play Responsibly | Publishing Principles
Djibouti

Djibouti Overview

Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2

Enrique, suçlu bulunma kararına ilişkin sessizliğini bozarak City'yi savundu

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Premier League ile uzun süredir devam eden hukuki mücadelesindeki son gelişmelerin ardından Manchester City’yi kamuoyu önünde şaşırtıcı biçimde savundu. İspanyol teknik adam, kulübün sportif başarılarını bunları hak ederek elde ettiğinin kanıtı olarak göstererek Manchester City’nin ağır bir cezadan kurtulmasını istediğini söyledi.

Luis EnriqueParis Saint-Germain
More
Explore Betting on GOAL
More
Explore Betting on GOAL

Standings

Premier League crestPremier League

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1M.City crestM.City66001651118
W
W
W
W
W
2Arsenal crestArsenal6501105515
W
L
W
W
W
3Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion64111851313
W
W
W
D
L
4Brentford crestBrentford6240126610
D
W
D
D
D
5Everton crestEverton624085310
D
W
D
D
D
More

Apuestas destacadas

Atlético de Madrid vs Manchester United - Pronóstico y Apuestas Champions League | 13/10/26
See more betting articles