Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Premier League ile uzun süredir devam eden hukuki mücadelesindeki son gelişmelerin ardından Manchester City’yi kamuoyu önünde şaşırtıcı biçimde savundu. İspanyol teknik adam, kulübün sportif başarılarını bunları hak ederek elde ettiğinin kanıtı olarak göstererek Manchester City’nin ağır bir cezadan kurtulmasını istediğini söyledi.
CBS Sports sunucusu Kate Scott, kanalın Şampiyonlar Ligi yayınında Micah Richards’ı acımasız bir şekilde takdim ederek stüdyodakileri kahkahalara boğdu. Scott, Manchester City’yi çevreleyen ve hâlâ süren mali tartışmalara atıfta bulunurken eski savunmacının kazandığı kupalarla da dalga geçti.
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Manchester City'nin son dönemdeki üstünlüğünü hararetle savunarak kazandığı kupaları sahada hakkıyla elde ettiğini vurguladı. Enrique'nin açıklamaları, İngiliz devinin 115 mali ihlal iddiasıyla ilgili büyük çaplı bir hukuk mücadelesi verdiği dönemde geldi.
Enzo Maresca, Manchester City’nin pazar günü Liverpool’u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Anfield’da yaptığı coşkulu kutlamaları sert bir çıkışla savundu. Manchester City’nin ciddi mali ihlallerden suçlu bulunduğu kararının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken yaşanan bu sevinç gösterileri, sosyal medyada eleştiri dalgasına yol açtı.