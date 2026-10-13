Djibouti Overview

Enrique, suçlu bulunma kararına ilişkin sessizliğini bozarak City'yi savundu

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Premier League ile uzun süredir devam eden hukuki mücadelesindeki son gelişmelerin ardından Manchester City’yi kamuoyu önünde şaşırtıcı biçimde savundu. İspanyol teknik adam, kulübün sportif başarılarını bunları hak ederek elde ettiğinin kanıtı olarak göstererek Manchester City’nin ağır bir cezadan kurtulmasını istediğini söyledi.