Are you 24 or older?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

alt
LiveTickets

This page contains affiliate links. When you purchase through the links provided, we may earn a commission.

+18 or +21, depending on state | Commercial Content | T&C's Apply | Play Responsibly | Publishing Principles
LaLiga
team-logoValencia
Estadio Mestalla
team-logoReal Madrid
Watch it on DirecTVWatch it on ESPN Deportes
Assisted by

Watch Valencia vs Real Madrid LaLiga soccer game LIVE: Team news, TV channels, kick off time

TV Guide & Streaming

How to watch the LaLiga match between Valencia and Real Madrid, as well as kick-off time and team news.

Team news & squads

Valencia vs Real Madrid Probable lineups

5-4-1
Valencia crest
Valencia
VAL
Formation
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiPepeluPepeluJ. GayaJ. GayaP. MaffeoP. Maffeoteam-logoA. MartinezC. TarregaC. TarregaL. RiojaL. RiojaA. DanjumaA. DanjumaJ. GuerraJ. GuerraG. RodriguezG. RodriguezU. SadiqU. SadiqT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateF. ValverdeF. ValverdeA. TchouameniA. TchouameniY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
5-4-1
Valencia

Starting XI

Real Madrid

Manager

  • J. Aguirre
  • J. Mourinho

Valencia vs Real Madrid Match Preview

crest
LaLiga - Game Week 12
Estadio Mestalla
DirecTV Stream

DirecTV

Channel link cell

ESPN Deportes

ESPN Deportes

Channel link cell

Form

VAL

VAL - Form

RSO
L2-3
SAN
D2-2
ATH
D0-0
VIL
L1-2
ELC
W0-1
Goal Scored (Conceded)
6/7
Games over 2.5 goals
3/5
Both teams scored
3/5
RMA

RMA - Form

SEV
W4-1
RBL
W4-1
BAR
W1-2
SAN
W0-3
AEK
W2-3
Goal Scored (Conceded)
16/5
Games over 2.5 goals
5/5
Both teams scored
4/5

Head-to-Head Record

Head to Head

ValenciaDrawReal Madrid
1
1
3
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
5Goals Scored11
Games over 2.5 goals4/5
Both teams scored3/5

Standings

#
PWDLFA+/-PTSForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
W
L
W
W
W
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
W
W
W
W
L
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
W
D
L
W
D
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
L
W
W
W
W
6
SevillaSevillaSEV
125341719-218
D
L
W
L
D
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
114431410+416
D
W
W
L
D
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
123631514+115
D
W
L
D
L
9
Racing SantanderRacing SantanderSAN
124261730-1314
W
L
W
L
D
10
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
123451517-213
D
L
D
L
L
11
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
L
W
D
L
W
12
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
L
D
W
D
W
13
EspanyolEspanyolESP
123361314-112
D
W
L
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
W
L
D
D
W
15
GetafeGetafeGET
11335816-812
W
L
D
L
W
16
OsasunaOsasunaOSA
123361122-1112
D
L
L
W
L
17
ElcheElcheELC
112451418-410
L
W
D
D
W
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
L
L
W
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
W
L
D
D
L
20
MalagaMalagaMAL
12057923-145
L
L
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation


ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Follow GOAL on Google