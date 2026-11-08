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Sunderland vs Chelsea Probable lineups
4-2-3-1Formation
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Chelsea
CHE
Sunderland vs Chelsea Match Preview
Form
Head-to-Head Record
Head to Head
8Goals Scored10
Games over 2.5 goals4/5
Both teams scored4/5
Standings
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
W
W
W
W
W
|2
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
L
L
L
W
W
|3
|9
|6
|1
|2
|24
|7
|+17
|19
W
L
W
W
W
|4
|9
|5
|1
|3
|19
|15
|+4
|16
W
L
W
W
L
|5
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
W
W
L
L
D
|6
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|+2
|15
L
W
W
L
W
|7
|9
|3
|5
|1
|16
|9
|+7
|14
W
D
L
D
W
|8
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
W
L
D
D
L
|9
|9
|3
|3
|3
|14
|13
|+1
|12
W
W
W
L
L
|10
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
L
W
W
W
D
|11
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
D
L
W
L
L
|12
|9
|3
|3
|3
|10
|13
|-3
|12
D
W
W
D
W
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
L
D
D
L
D
|14
|9
|3
|2
|4
|14
|18
|-4
|11
D
D
L
W
L
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
D
D
W
W
L
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
W
L
D
L
L
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
L
W
L
L
W
|18
|9
|1
|4
|4
|10
|15
|-5
|7
L
L
D
D
D
|19
|9
|2
|1
|6
|9
|21
|-12
|7
L
L
L
W
D
|20
|9
|1
|2
|6
|7
|17
|-10
|5
L
D
L
L
L
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