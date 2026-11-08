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Premier League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoChelsea
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How to watch today's Sunderland vs Chelsea Premier League soccer game: TV channel and start time

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How to watch the Premier League match between Sunderland and Chelsea, as well as kick-off time and team news.

Team news & squads

Sunderland vs Chelsea Probable lineups

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formation
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleL. O'NienL. O'NienT. HumeT. HumeReinildoReinildoN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. BrobbeyE. MartinezE. MartinezJ. AcheampongJ. AcheampongP. ChavarriaP. ChavarriaL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaEstevaoEstevaoM. RogersM. RogersP. NetoP. Neto
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Sunderland

Starting XI

Chelsea

Manager

  • R. Le Bris
  • X. Alonso

Sunderland vs Chelsea Match Preview

crest
Premier League - Game Week 10
Stadium of Light
DirecTV Stream

DirecTV

Channel link cell

Fubo

Fubo

Channel link cell

Telemundo

Telemundo

Channel link cell

Form

SUN

SUN - Form

LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
W3-2
COV
L3-1
DZG
L0-2
Goal Scored (Conceded)
5/8
Games over 2.5 goals
2/5
Both teams scored
3/5
CHE

CHE - Form

BOU
W5-1
EVE
W0-2
TOT
L0-2
LIV
L1-1
MUN
W2-0
Goal Scored (Conceded)
10/4
Games over 2.5 goals
1/5
Both teams scored
2/5

Head-to-Head Record

Head to Head

SunderlandDrawChelsea
3
0
2
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
8Goals Scored10
Games over 2.5 goals4/5
Both teams scored4/5

Standings

#PWDLFA+/-PTSForm
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
W
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
L
L
L
W
W
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
W
L
W
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
W
L
W
W
L
5
EvertonEvertonEVE
104421210+216
W
W
L
L
D
6
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
L
W
W
L
W
7
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
W
D
L
D
W
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
10352108+214
W
L
D
D
L
9
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
W
W
W
L
L
10
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
103341011-112
L
W
W
W
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
103341316-312
D
L
W
L
L
12
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
D
W
W
D
W
13
Hull CityHull CityHUL
102531111011
L
D
D
L
D
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
D
D
L
W
L
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
D
D
W
W
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
W
L
D
L
L
17
Coventry CityCoventry CityCOV
103071019-99
L
W
L
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
L
L
D
D
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
L
L
L
W
D
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
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